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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737190375.html
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с COVID-19 на курортах Крыма
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с COVID-19 на курортах Крыма - РИА Новости, 16.06.2021
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с COVID-19 на курортах Крыма
Эпидемиологическая обстановка на курортах Крыма по заболеваемости COVID-19 в целом контролируемая, за исключением Ялты, заявил заместитель руководителя... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:37
2021-06-16T11:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка на курортах Крыма по заболеваемости COVID-19 в целом контролируемая, за исключением Ялты, заявил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков."В курортных регионах эпидемическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение (туристического) потока с начала мая, за исключением города Ялта, где за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 74% ", - сказал Крутиков в ходе брифинга.По его словам, превышение среднего показателя заболеваемости COVID-19 в республике зафиксировано в четырех регионах: в Ялте, Алуште, Симферополе и Джанкойском районе.За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 850 случаев новой коронавирусной инфекции, что 15,8% выше, чем неделей ранее. Средний темп прироста новых случаев составляет 0,28, сообщил Крутиков.За последние сутки коронавирусом в Крыму заболели 144 человека. Всего с начала пандемии заболели более 45 тысяч человек, умерли 1428 человек, выздоровели 41 867 человек. В стационарах на данный момент находятся 1753 пациента, из них 132 пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона.
https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730827782.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с COVID-19 на курортах Крыма
11:37 16.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСкульптурная композиция "Дама с собачкой" в Ялте
Скульптурная композиция Дама с собачкой в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Роспотребнадзор назвал ситуацию по COVID-19 в Крыму, кроме Ялты, в целом контролируемой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка на курортах Крыма по заболеваемости COVID-19 в целом контролируемая, за исключением Ялты, заявил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
"В курортных регионах эпидемическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение (туристического) потока с начала мая, за исключением города Ялта, где за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 74% ", - сказал Крутиков в ходе брифинга.
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По его словам, превышение среднего показателя заболеваемости COVID-19 в республике зафиксировано в четырех регионах: в Ялте, Алуште, Симферополе и Джанкойском районе.
За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 850 случаев новой коронавирусной инфекции, что 15,8% выше, чем неделей ранее. Средний темп прироста новых случаев составляет 0,28, сообщил Крутиков.
За последние сутки коронавирусом в Крыму заболели 144 человека. Всего с начала пандемии заболели более 45 тысяч человек, умерли 1428 человек, выздоровели 41 867 человек. В стационарах на данный момент находятся 1753 пациента, из них 132 пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Крым
 
 
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