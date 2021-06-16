https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737190375.html

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с COVID-19 на курортах Крыма

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с COVID-19 на курортах Крыма - РИА Новости, 16.06.2021

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с COVID-19 на курортах Крыма

Эпидемиологическая обстановка на курортах Крыма по заболеваемости COVID-19 в целом контролируемая, за исключением Ялты, заявил заместитель руководителя... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:37

2021-06-16T11:37

2021-06-16T11:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка на курортах Крыма по заболеваемости COVID-19 в целом контролируемая, за исключением Ялты, заявил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков."В курортных регионах эпидемическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение (туристического) потока с начала мая, за исключением города Ялта, где за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 74% ", - сказал Крутиков в ходе брифинга.По его словам, превышение среднего показателя заболеваемости COVID-19 в республике зафиксировано в четырех регионах: в Ялте, Алуште, Симферополе и Джанкойском районе.За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 850 случаев новой коронавирусной инфекции, что 15,8% выше, чем неделей ранее. Средний темп прироста новых случаев составляет 0,28, сообщил Крутиков.За последние сутки коронавирусом в Крыму заболели 144 человека. Всего с начала пандемии заболели более 45 тысяч человек, умерли 1428 человек, выздоровели 41 867 человек. В стационарах на данный момент находятся 1753 пациента, из них 132 пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона.

https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730827782.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым