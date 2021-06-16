Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737181721.html
Свердловский губернатор отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса
Свердловский губернатор отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса - РИА Новости, 16.06.2021
Свердловский губернатор отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе отчета о работе регионального правительства перед законодательным собранием отчитал депутатов за... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:42
2021-06-16T10:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
евгений куйвашев
свердловская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402706_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_f2852a975821170a85141000c66b48d2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе отчета о работе регионального правительства перед законодательным собранием отчитал депутатов за промедление с вакцинацией от коронавируса и поручил организовать прививочный пункт прямо в здании ЗС сразу после заседания.В ходе выступления глава региона попросил поднять руки тех депутатов, кто еще не привился от COVID-19, после чего посоветовал им не находиться "в зале ожидания" и не подвергать опасности своих близких, а в ближайшее время вакцинироваться."Почему такое количество не привилось? Я, к вашему сведению, уже второй раз привился, прямо второй-второй… У нас сегодня в области привито 524 тысячи (человек). Нам нужно, чтобы был иммунитет у 1,5 миллиона. Тогда у нас не будет таких годов, как 2020-й. Тогда у нас не будет вопросов, связанных с открытием или оказанием плановой медицинской помощи. Коллеги, надо прививаться, других вариантов нет", - сказал Куйвашев.Далее в ответ на каждый вопрос после своего выступления он спрашивал депутата, сделал ли тот прививку и, получив несколько отрицательных ответов, поручил к концу заседания привезти в заксобрание вакцину и предоставить всем привившимся выходной.С 6 мая в регионе фиксируются более 100 случаев коронавируса в сутки. Всего с начала пандемии в регионе заболели 90,9 тысячи человек, скончались 3,6 тысячи пациентов. Из-за роста пациентов с COVID-19 в области развернули дополнительно 708 коек.
https://ria.ru/20210616/antitela-1737157119.html
https://ria.ru/20210615/vaktsina-1737141386.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402706_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_4e3fa81d1a7ee1165ad4a8cff914d6c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, евгений куйвашев, свердловская область, общество
Свердловский губернатор отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса
10:42 16.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе отчета о работе регионального правительства перед законодательным собранием отчитал депутатов за промедление с вакцинацией от коронавируса и поручил организовать прививочный пункт прямо в здании ЗС сразу после заседания.
В ходе выступления глава региона попросил поднять руки тех депутатов, кто еще не привился от COVID-19, после чего посоветовал им не находиться "в зале ожидания" и не подвергать опасности своих близких, а в ближайшее время вакцинироваться.
Медсестра в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 02:12Распространение коронавируса
Чем отличаются антитела после прививки и после коронавируса
"Почему такое количество не привилось? Я, к вашему сведению, уже второй раз привился, прямо второй-второй… У нас сегодня в области привито 524 тысячи (человек). Нам нужно, чтобы был иммунитет у 1,5 миллиона. Тогда у нас не будет таких годов, как 2020-й. Тогда у нас не будет вопросов, связанных с открытием или оказанием плановой медицинской помощи. Коллеги, надо прививаться, других вариантов нет", - сказал Куйвашев.
Далее в ответ на каждый вопрос после своего выступления он спрашивал депутата, сделал ли тот прививку и, получив несколько отрицательных ответов, поручил к концу заседания привезти в заксобрание вакцину и предоставить всем привившимся выходной.
С 6 мая в регионе фиксируются более 100 случаев коронавируса в сутки. Всего с начала пандемии в регионе заболели 90,9 тысячи человек, скончались 3,6 тысячи пациентов. Из-за роста пациентов с COVID-19 в области развернули дополнительно 708 коек.
Вакцинация препаратом КовиВак в городской поликлинике №7 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 21:12Распространение коронавируса
Проценко заявил, что участвовал в исследовании вакцины "КовиВак"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
06:37На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
06:29На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
06:13Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
05:18"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным
Лента новостейМолния