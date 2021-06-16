https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737181721.html

Свердловский губернатор отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса

Свердловский губернатор отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса - РИА Новости, 16.06.2021

Свердловский губернатор отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе отчета о работе регионального правительства перед законодательным собранием отчитал депутатов за... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:42

2021-06-16T10:42

2021-06-16T10:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

евгений куйвашев

свердловская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе отчета о работе регионального правительства перед законодательным собранием отчитал депутатов за промедление с вакцинацией от коронавируса и поручил организовать прививочный пункт прямо в здании ЗС сразу после заседания.В ходе выступления глава региона попросил поднять руки тех депутатов, кто еще не привился от COVID-19, после чего посоветовал им не находиться "в зале ожидания" и не подвергать опасности своих близких, а в ближайшее время вакцинироваться."Почему такое количество не привилось? Я, к вашему сведению, уже второй раз привился, прямо второй-второй… У нас сегодня в области привито 524 тысячи (человек). Нам нужно, чтобы был иммунитет у 1,5 миллиона. Тогда у нас не будет таких годов, как 2020-й. Тогда у нас не будет вопросов, связанных с открытием или оказанием плановой медицинской помощи. Коллеги, надо прививаться, других вариантов нет", - сказал Куйвашев.Далее в ответ на каждый вопрос после своего выступления он спрашивал депутата, сделал ли тот прививку и, получив несколько отрицательных ответов, поручил к концу заседания привезти в заксобрание вакцину и предоставить всем привившимся выходной.С 6 мая в регионе фиксируются более 100 случаев коронавируса в сутки. Всего с начала пандемии в регионе заболели 90,9 тысячи человек, скончались 3,6 тысячи пациентов. Из-за роста пациентов с COVID-19 в области развернули дополнительно 708 коек.

https://ria.ru/20210616/antitela-1737157119.html

https://ria.ru/20210615/vaktsina-1737141386.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, евгений куйвашев, свердловская область, общество