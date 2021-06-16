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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737181199.html
Депздрав Москвы объяснил напряженную ситуацию с коронавирусом
Депздрав Москвы объяснил напряженную ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 16.06.2021
Депздрав Москвы объяснил напряженную ситуацию с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Москве продолжает быть напряженной, сообщил журналистам в среду главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:39
2021-06-16T10:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
андрей тяжельников
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве продолжает быть напряженной, сообщил журналистам в среду главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Ситуация продолжает быть напряжённой. По мнению эпидемиологов, это связано с тем, что многие люди перестали придерживаться принципов социального дистанцирования, использовать средства индивидуальной защиты. Мы призываем всех, кто пользуется общественным транспортом, посещает места массового скопления людей, помнить об этих простых правилах. Необходимо использовать маски, перчатки, необходимо придерживаться принципов социального дистанцирования. А самое главное - необходимо вакцинироваться", - рассказал Тяжельников.Он отметил, что даже после вакцинации нужно продолжать носить СИЗ и соблюдать социальную дистанцию."Мы абсолютно уверены, что даже если человек переболел коронавирусом, через некоторое время ему необходимо вакцинироваться, чтобы он был надежно защищен", - добавил Тяжельников.
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коронавирус в россии, андрей тяжельников, здоровье - общество, москва, общество
Депздрав Москвы объяснил напряженную ситуацию с коронавирусом
10:39 16.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Специалист Депздрава Москвы Андрей Тяжельников объяснил напряженную ситуацию с коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве продолжает быть напряженной, сообщил журналистам в среду главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Ситуация продолжает быть напряжённой. По мнению эпидемиологов, это связано с тем, что многие люди перестали придерживаться принципов социального дистанцирования, использовать средства индивидуальной защиты. Мы призываем всех, кто пользуется общественным транспортом, посещает места массового скопления людей, помнить об этих простых правилах. Необходимо использовать маски, перчатки, необходимо придерживаться принципов социального дистанцирования. А самое главное - необходимо вакцинироваться", - рассказал Тяжельников.
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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Он отметил, что даже после вакцинации нужно продолжать носить СИЗ и соблюдать социальную дистанцию.
"Мы абсолютно уверены, что даже если человек переболел коронавирусом, через некоторое время ему необходимо вакцинироваться, чтобы он был надежно защищен", - добавил Тяжельников.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииАндрей ТяжельниковЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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