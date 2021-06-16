https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737164017.html
Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V" - РИА Новости, 16.06.2021
Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
Глава Приморья Олег Кожемяко и его жена сделали первые прививки от коронавируса вакциной "Спутник V". РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T07:11
2021-06-16T07:11
2021-06-16T07:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
олег кожемяко
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586486842_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_971255e195955de427aae0f8b31cbac2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко и его жена сделали первые прививки от коронавируса вакциной "Спутник V"."Сегодня сделал первую прививку от коронавируса. Быстро, бесплатно, удобно - прямо в здании правительства края на первом этаже. Привились "Спутником V" вместе с супругой. Мы бы и раньше это сделали, просто нужно было выждать время после цикла наших прививок от клещевого энцефалита. Такова рекомендация врачей. Через 21 день пройдём второй этап вакцинации", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.Он призвал всех пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и окружающих."Мы видим, что в Приморье растёт число заразившихся COVID-19, как и в других регионах. Мы вынуждены вновь разворачивать койки в больницах", - добавил губернатор.В конце апреля ежесуточный прирост числа заболевших составлял около 30 человек. С середины июня он превысил 60 человек. Во вторник власти Приморья сообщили об открытии еще двух COVID-госпиталей из-за резкого роста числа больных коронавирусом в крае, также продлевается время работы инфекционных кабинетов и амбулаторных центров для лечения больных с признаками инфекционных заболеваний.По данным на среду, в крае зафиксировано 45269 случаев коронавируса, за сутки выявлено 75 новых. Выздоровели 41923 человека, умерли 743.
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586486842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b50f12d3ef40832c252ff4084cb95a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег кожемяко, приморский край, общество
Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
Глава Приморья Олег Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости.
Глава Приморья Олег Кожемяко
и его жена сделали первые прививки от коронавируса вакциной "Спутник V".
"Сегодня сделал первую прививку от коронавируса. Быстро, бесплатно, удобно - прямо в здании правительства края на первом этаже. Привились "Спутником V" вместе с супругой. Мы бы и раньше это сделали, просто нужно было выждать время после цикла наших прививок от клещевого энцефалита. Такова рекомендация врачей. Через 21 день пройдём второй этап вакцинации", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале
.
Он призвал всех пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и окружающих.
"Мы видим, что в Приморье растёт число заразившихся COVID-19, как и в других регионах. Мы вынуждены вновь разворачивать койки в больницах", - добавил губернатор.
В конце апреля ежесуточный прирост числа заболевших составлял около 30 человек. С середины июня он превысил 60 человек. Во вторник власти Приморья сообщили об открытии еще двух COVID-госпиталей из-за резкого роста числа больных коронавирусом в крае, также продлевается время работы инфекционных кабинетов и амбулаторных центров для лечения больных с признаками инфекционных заболеваний.
По данным на среду, в крае зафиксировано 45269 случаев коронавируса, за сутки выявлено 75 новых. Выздоровели 41923 человека, умерли 743.