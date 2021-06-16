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Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V" - РИА Новости, 16.06.2021
Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
Глава Приморья Олег Кожемяко и его жена сделали первые прививки от коронавируса вакциной "Спутник V". РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T07:11
2021-06-16T07:11
распространение коронавируса
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олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко и его жена сделали первые прививки от коронавируса вакциной "Спутник V"."Сегодня сделал первую прививку от коронавируса. Быстро, бесплатно, удобно - прямо в здании правительства края на первом этаже. Привились "Спутником V" вместе с супругой. Мы бы и раньше это сделали, просто нужно было выждать время после цикла наших прививок от клещевого энцефалита. Такова рекомендация врачей. Через 21 день пройдём второй этап вакцинации", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.Он призвал всех пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и окружающих."Мы видим, что в Приморье растёт число заразившихся COVID-19, как и в других регионах. Мы вынуждены вновь разворачивать койки в больницах", - добавил губернатор.В конце апреля ежесуточный прирост числа заболевших составлял около 30 человек. С середины июня он превысил 60 человек. Во вторник власти Приморья сообщили об открытии еще двух COVID-госпиталей из-за резкого роста числа больных коронавирусом в крае, также продлевается время работы инфекционных кабинетов и амбулаторных центров для лечения больных с признаками инфекционных заболеваний.По данным на среду, в крае зафиксировано 45269 случаев коронавируса, за сутки выявлено 75 новых. Выздоровели 41923 человека, умерли 743.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег кожемяко, приморский край, общество
Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
07:11 16.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

Глава Приморья Олег Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко и его жена сделали первые прививки от коронавируса вакциной "Спутник V".
"Сегодня сделал первую прививку от коронавируса. Быстро, бесплатно, удобно - прямо в здании правительства края на первом этаже. Привились "Спутником V" вместе с супругой. Мы бы и раньше это сделали, просто нужно было выждать время после цикла наших прививок от клещевого энцефалита. Такова рекомендация врачей. Через 21 день пройдём второй этап вакцинации", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Он призвал всех пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и окружающих.
"Мы видим, что в Приморье растёт число заразившихся COVID-19, как и в других регионах. Мы вынуждены вновь разворачивать койки в больницах", - добавил губернатор.
В конце апреля ежесуточный прирост числа заболевших составлял около 30 человек. С середины июня он превысил 60 человек. Во вторник власти Приморья сообщили об открытии еще двух COVID-госпиталей из-за резкого роста числа больных коронавирусом в крае, также продлевается время работы инфекционных кабинетов и амбулаторных центров для лечения больных с признаками инфекционных заболеваний.
По данным на среду, в крае зафиксировано 45269 случаев коронавируса, за сутки выявлено 75 новых. Выздоровели 41923 человека, умерли 743.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег КожемякоПриморский крайОбщество
 
 
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