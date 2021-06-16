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Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"

Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V" - РИА Новости, 16.06.2021

Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"

Глава Приморья Олег Кожемяко и его жена сделали первые прививки от коронавируса вакциной "Спутник V". РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T07:11

2021-06-16T07:11

2021-06-16T07:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

олег кожемяко

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко и его жена сделали первые прививки от коронавируса вакциной "Спутник V"."Сегодня сделал первую прививку от коронавируса. Быстро, бесплатно, удобно - прямо в здании правительства края на первом этаже. Привились "Спутником V" вместе с супругой. Мы бы и раньше это сделали, просто нужно было выждать время после цикла наших прививок от клещевого энцефалита. Такова рекомендация врачей. Через 21 день пройдём второй этап вакцинации", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.Он призвал всех пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и окружающих."Мы видим, что в Приморье растёт число заразившихся COVID-19, как и в других регионах. Мы вынуждены вновь разворачивать койки в больницах", - добавил губернатор.В конце апреля ежесуточный прирост числа заболевших составлял около 30 человек. С середины июня он превысил 60 человек. Во вторник власти Приморья сообщили об открытии еще двух COVID-госпиталей из-за резкого роста числа больных коронавирусом в крае, также продлевается время работы инфекционных кабинетов и амбулаторных центров для лечения больных с признаками инфекционных заболеваний.По данным на среду, в крае зафиксировано 45269 случаев коронавируса, за сутки выявлено 75 новых. Выздоровели 41923 человека, умерли 743.

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег кожемяко, приморский край, общество