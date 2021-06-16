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Инфекционист заявил о риске новых волн COVID-19 из-за мутаций вируса

Инфекционист заявил о риске новых волн COVID-19 из-за мутаций вируса - РИА Новости, 16.06.2021

Инфекционист заявил о риске новых волн COVID-19 из-за мутаций вируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске новых волн COVID-19, так как мутировавший вирус может заражать людей повторно. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T03:04

2021-06-16T03:04

2021-06-16T08:35

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске новых волн COVID-19, так как мутировавший вирус может заражать людей повторно.Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902."Пока не будет ответа от граждан (по соблюдению мер Роспотребнадзора), мы будем с вами постоянно переживать четвертую, пятую, шестую и так далее волны коронавирусной инфекции, потому что после перенесенной инфекции, как показала практика, через год иммунитет уже снижается. А если вирус мутирует и видоизменяется, то он может заразить этих же людей повторно", - рассказал Тимаков РИА Новости.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество