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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737159006.html
Инфекционист заявил о риске новых волн COVID-19 из-за мутаций вируса
Инфекционист заявил о риске новых волн COVID-19 из-за мутаций вируса - РИА Новости, 16.06.2021
Инфекционист заявил о риске новых волн COVID-19 из-за мутаций вируса
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске новых волн COVID-19, так как мутировавший вирус может заражать людей повторно. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T03:04
2021-06-16T08:35
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске новых волн COVID-19, так как мутировавший вирус может заражать людей повторно.Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902."Пока не будет ответа от граждан (по соблюдению мер Роспотребнадзора), мы будем с вами постоянно переживать четвертую, пятую, шестую и так далее волны коронавирусной инфекции, потому что после перенесенной инфекции, как показала практика, через год иммунитет уже снижается. А если вирус мутирует и видоизменяется, то он может заразить этих же людей повторно", - рассказал Тимаков РИА Новости.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Инфекционист заявил о риске новых волн COVID-19 из-за мутаций вируса
03:04 16.06.2021 (обновлено: 08:35 16.06.2021)
 
© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics

Инфекционист заявил о риске новых волн COVID-19 из-за повторных заражений мутациями вируса

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске новых волн COVID-19, так как мутировавший вирус может заражать людей повторно.
Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902.
"Пока не будет ответа от граждан (по соблюдению мер Роспотребнадзора), мы будем с вами постоянно переживать четвертую, пятую, шестую и так далее волны коронавирусной инфекции, потому что после перенесенной инфекции, как показала практика, через год иммунитет уже снижается. А если вирус мутирует и видоизменяется, то он может заразить этих же людей повторно", - рассказал Тимаков РИА Новости.
 
Распространение коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
 
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