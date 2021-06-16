https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737153933.html
Ученые заявили, что COVID-19 появился в США в декабре 2019 года
Ученые заявили, что COVID-19 появился в США в декабре 2019 года - РИА Новости, 16.06.2021
Ученые заявили, что COVID-19 появился в США в декабре 2019 года
Первые случаи заражения коронавирусом в США произошли в декабре 2019 года, свидетельствует проведенное в стране исследование образцов крови. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T01:03
2021-06-16T01:03
2021-06-16T01:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Первые случаи заражения коронавирусом в США произошли в декабре 2019 года, свидетельствует проведенное в стране исследование образцов крови."Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США<...> раньше, чем предполагалось", — говорится в пресс-релизе Национальных институтов здравоохранения (NIH).Ученые изучили более 24 тысяч образцов крови, предоставленных жителями 50 штатов в период с 2 января по 18 марта 2020 года. В результате исследователи пришли к выводу, что уже в начале января у определенного числа американцев появились антитела, хотя на тот момент в этих штатах официально еще не зафиксировали случаев заражения.Предыдущие исследованияВ декабре 2020 года американский журнал Clinical Infectious Diseases опубликовал результаты аналогичного ретроспективного исследования образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, согласно которым у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае объявили о появлении нового вируса.Тогда исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали более семи тысяч донорских образцов крови, собранных Американским Красным Крестом в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года.Из них 106 образцов дали положительный результат на антитела против коронавируса. Авторы провели дополнительные тесты, чтобы исключить перекрестную реактивность антител к другим вирусам и установили, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2. Даже с учетом возможных ложноположительных тестов, можно с уверенностью говорить, что к началу декабря вирус уже находился на территории США, отмечают ученые.Когда появился COVID-19Эксперты Всемирной организации здравоохранения ранее допустили, что распространение COVID-19 в Китае могло начаться раньше декабря 2019 года. Об этом в феврале сообщала газета Wall Street Journal.По словам экспертов, еще в октябре, за два месяца до того, как официально объявили о вспышке нового заболевания, в центральной части Китая примерно 90 человек попали в больницы с симптомами, похожими на возникающие при COVID-19.Позже китайские власти протестировали на антитела приблизительно две трети этих пациентов, но заявили, что не обнаружили следов заражения коронавирусом. Эксперты ВОЗ предполагают, что за это время уровень антител мог снизиться настолько, что их невозможно выявить.При этом глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь заявил, что достаточных доказательств распространения COVID-19 в Ухане до декабря 2019 года нет.
https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733162632.html
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коронавирус covid-19, воз, китай, ухань, сша, в мире
Ученые заявили, что COVID-19 появился в США в декабре 2019 года
01:03 16.06.2021 (обновлено: 01:24 16.06.2021)
Первые случаи заражения коронавирусом в США произошли в декабре 2019 года
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Первые случаи заражения коронавирусом
в США
произошли в декабре 2019 года, свидетельствует проведенное в стране исследование образцов крови.
"Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США<...> раньше, чем предполагалось", — говорится в пресс-релизе Национальных институтов здравоохранения (NIH).
Ученые изучили более 24 тысяч образцов крови, предоставленных жителями 50 штатов в период с 2 января по 18 марта 2020 года. В результате исследователи пришли к выводу, что уже в начале января у определенного числа американцев появились антитела, хотя на тот момент в этих штатах официально еще не зафиксировали случаев заражения.
Предыдущие исследования
В декабре 2020 года американский журнал Clinical Infectious Diseases опубликовал
результаты аналогичного ретроспективного исследования образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, согласно которым у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае
объявили о появлении нового вируса.
Тогда исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали более семи тысяч донорских образцов крови, собранных Американским Красным Крестом в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года.
Из них 106 образцов дали положительный результат на антитела против коронавируса. Авторы провели дополнительные тесты, чтобы исключить перекрестную реактивность антител к другим вирусам и установили, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2. Даже с учетом возможных ложноположительных тестов, можно с уверенностью говорить, что к началу декабря вирус уже находился на территории США, отмечают ученые.
Когда появился COVID-19
Эксперты Всемирной организации здравоохранения ранее допустили, что распространение COVID-19 в Китае могло начаться раньше декабря 2019 года. Об этом в феврале сообщала газета Wall Street Journal.
По словам экспертов, еще в октябре, за два месяца до того, как официально объявили о вспышке нового заболевания, в центральной части Китая примерно 90 человек попали в больницы с симптомами, похожими на возникающие при COVID-19.
Позже китайские власти протестировали на антитела приблизительно две трети этих пациентов, но заявили, что не обнаружили следов заражения коронавирусом. Эксперты ВОЗ
предполагают, что за это время уровень антител мог снизиться настолько, что их невозможно выявить.
При этом глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь заявил, что достаточных доказательств распространения COVID-19 в Ухане
до декабря 2019 года нет.