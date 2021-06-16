https://ria.ru/20210616/konkurs-1737177413.html

РЭЦ продлевает прием заявок на участие в Конкурсе "Экспортер года"

РЭЦ продлевает прием заявок на участие в Конкурсе "Экспортер года" - РИА Новости, 16.06.2021

РЭЦ продлевает прием заявок на участие в Конкурсе "Экспортер года"

Российский экспортный центр принял решение продлить сроки приема заявок на конкурс "Экспортер года-2021", сообщает РЭЦ. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:18

2021-06-16T10:18

2021-06-16T10:18

россия

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр принял решение продлить сроки приема заявок на конкурс "Экспортер года-2021", сообщает РЭЦ."Российский экспортный центр в связи с высокой активностью участников продлевает срок приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года-2021", учрежденного правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности", - говорится в сообщении центра.До 30 июня свои заявки на участие в конкурсе могут подать экспортеры из всех восьми федеральных округов. К соисканию премии приглашаются индивидуальные предприниматели, компании малого, среднего и крупного бизнеса.Экспортные результаты за 2020 год будут оцениваться отдельно для МСП и крупного бизнеса в шести номинациях - экспортер года в сфере промышленности, экспортер года в сфере агропромышленного комплекса, экспортер года в сфере высоких технологий. Также будет определен победитель в номинации "Экспортер года в сфере услуг", "Трейдер года" и "Прорыв года" (только для МСП и ИП), а также номинации "Новая география" (только для крупного бизнеса).По итогам будут определены победители в каждом федеральном округе, а затем среди них будут выбраны лучшие экспортеры страны. Церемония награждения лауреатов пройдет в ноябре на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при участии первых лиц государства.Организацию премии обеспечивает Российский экспортный центр при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минцифры РФ.

https://ria.ru/20210603/rets-1735506649.html

https://ria.ru/20210603/podderzhka-1735474773.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина