https://ria.ru/20210616/konkurs-1737177413.html
РЭЦ продлевает прием заявок на участие в Конкурсе "Экспортер года"
РЭЦ продлевает прием заявок на участие в Конкурсе "Экспортер года" - РИА Новости, 16.06.2021
РЭЦ продлевает прием заявок на участие в Конкурсе "Экспортер года"
Российский экспортный центр принял решение продлить сроки приема заявок на конкурс "Экспортер года-2021", сообщает РЭЦ. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:18
2021-06-16T10:18
2021-06-16T10:18
россия
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр принял решение продлить сроки приема заявок на конкурс "Экспортер года-2021", сообщает РЭЦ."Российский экспортный центр в связи с высокой активностью участников продлевает срок приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года-2021", учрежденного правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности", - говорится в сообщении центра.До 30 июня свои заявки на участие в конкурсе могут подать экспортеры из всех восьми федеральных округов. К соисканию премии приглашаются индивидуальные предприниматели, компании малого, среднего и крупного бизнеса.Экспортные результаты за 2020 год будут оцениваться отдельно для МСП и крупного бизнеса в шести номинациях - экспортер года в сфере промышленности, экспортер года в сфере агропромышленного комплекса, экспортер года в сфере высоких технологий. Также будет определен победитель в номинации "Экспортер года в сфере услуг", "Трейдер года" и "Прорыв года" (только для МСП и ИП), а также номинации "Новая география" (только для крупного бизнеса).По итогам будут определены победители в каждом федеральном округе, а затем среди них будут выбраны лучшие экспортеры страны. Церемония награждения лауреатов пройдет в ноябре на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при участии первых лиц государства.Организацию премии обеспечивает Российский экспортный центр при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минцифры РФ.
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россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости/Прайм
. Российский экспортный центр принял решение продлить сроки приема заявок на конкурс "Экспортер года-2021", сообщает РЭЦ
.
"Российский экспортный центр в связи с высокой активностью участников продлевает срок приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года-2021", учрежденного правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности", - говорится в сообщении центра.
До 30 июня свои заявки на участие в конкурсе могут подать экспортеры из всех восьми федеральных округов. К соисканию премии приглашаются индивидуальные предприниматели, компании малого, среднего и крупного бизнеса.
Экспортные результаты за 2020 год будут оцениваться отдельно для МСП и крупного бизнеса в шести номинациях - экспортер года в сфере промышленности, экспортер года в сфере агропромышленного комплекса, экспортер года в сфере высоких технологий. Также будет определен победитель в номинации "Экспортер года в сфере услуг", "Трейдер года" и "Прорыв года" (только для МСП и ИП), а также номинации "Новая география" (только для крупного бизнеса).
По итогам будут определены победители в каждом федеральном округе, а затем среди них будут выбраны лучшие экспортеры страны. Церемония награждения лауреатов пройдет в ноябре на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при участии первых лиц государства.
"РЭЦ задумывал "Экспортер года" как конкурс вне отраслевых границ... Главная цель конкурса – показать и поощрить тех предпринимателей, чьи достижения выделяются на фоне остальных, тех предпринимателей, на которых стоит равняться. Мы хотим показать каждому экспортеру, что он не один на этом поприще, что его окружают коллеги и партнеры, с которыми можно советоваться и сотрудничать по самым острым вопросам экспортной деятельности", – передали в РЭЦ слова генерального директора Вероники Никишиной.
Организацию премии обеспечивает Российский экспортный центр при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минцифры РФ.