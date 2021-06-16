Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
11:00 16.06.2021 (обновлено: 11:04 16.06.2021)
© РИА Новости / Мехди Аасум / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Киншасе
Жюри конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявило лауреатов 2021 года
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Международное жюри конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина в лице титулованных фотографов и фотоэкспертов мира объявило лауреатов 2021 года. Для выбора победителей жюри отсмотрело порядка 4,5 тысяч работ из 70 стран. Шорт-лист с именами лауреатов опубликован на русской и английской версиях сайта конкурса.
В числе участников шорт-листа - представители 17 стран, среди которых Китай, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Египет, Индия, Турция и другие. Впервые в шорт-лист вошли молодые фотографы из Индонезии, Мексики и Канады.
© Фото : Элипе Махе, StenincontestРабота фотографа Элипе Махе "Мария Элена"
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Работа фотографа Элипе Махе "Мария Элена"
© Фото : Элипе Махе, Stenincontest
© Фото : Аггелос Барай, StenincontestАггелос Барай "Беспорядки на греческом острове Лесбос после убийства 20-летнего беженца"
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Аггелос Барай "Беспорядки на греческом острове Лесбос после убийства 20-летнего беженца"
© Фото : Аггелос Барай, Stenincontest
© Фото : Омид Вахабзаде, StenincontestОмид Вахабзаде "Black Lives Matter"
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Омид Вахабзаде "Black Lives Matter"
© Фото : Омид Вахабзаде, Stenincontest
© Фото : Луис Антонио Рохас, StenincontestЛуис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
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Луис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
© Фото : Луис Антонио Рохас, StenincontestЛуис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
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Луис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
© Фото : Чандан Ханна, StenincontestЧандан Ханна "Раскол"
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Чандан Ханна "Раскол"
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
© Фото : Сергей Бобылев, StenincontestРабота фотографа Сергея Бобылева "Лица нашего времени"
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Работа фотографа Сергея Бобылева "Лица нашего времени"
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
© Фото : Себнем Коскун, StenincontestСебнем Коскун "Турецкая пловчиха Нил Сахин"
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Себнем Коскун "Турецкая пловчиха Нил Сахин"
© Фото : Себнем Коскун, Stenincontest
© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, StenincontestМухаммад Амдад Хоссейн "Прекрасные глаза"
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Мухаммад Амдад Хоссейн "Прекрасные глаза"
© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest
© Фото : Кристина Бражникова, StenincontestРабота фотографа Кристины Бражниковой "На поле всё можно"
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Работа фотографа Кристины Бражниковой "На поле всё можно"
© Фото : Кристина Бражникова, Stenincontest
© Фото : Чан Сюй, StenincontestРабота фотографа Чан Сюй "На лыжах в весну"
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Работа фотографа Чан Сюй "На лыжах в весну"
© Фото : Чан Сюй, Stenincontest
© Фото : Артем Оноприенко, StenincontestРабота фотографа Артема Оноприенко "Место силы"
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Работа фотографа Артема Оноприенко "Место силы"
© Фото : Артем Оноприенко, Stenincontest
© Фото : Абдул Момин, StenincontestАбдул Момин "Пора купаться"
13 из 15
Абдул Момин "Пора купаться"
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
© Фото : Сяосюй Пу, StenincontestРабота фотографа Сяосюй Пу "Китайские бурильщики скважин в Южно-Китайском море"
14 из 15
Работа фотографа Сяосюй Пу "Китайские бурильщики скважин в Южно-Китайском море"
© Фото : Сяосюй Пу, Stenincontest
© Фото : Луис Тато, StenincontestРабота фотографа Луис Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки"
15 из 15
Работа фотографа Луис Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки"
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
1 из 15
Работа фотографа Элипе Махе "Мария Элена"
© Фото : Элипе Махе, Stenincontest
2 из 15
Аггелос Барай "Беспорядки на греческом острове Лесбос после убийства 20-летнего беженца"
© Фото : Аггелос Барай, Stenincontest
3 из 15
Омид Вахабзаде "Black Lives Matter"
© Фото : Омид Вахабзаде, Stenincontest
4 из 15
Луис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
5 из 15
Луис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
6 из 15
Чандан Ханна "Раскол"
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
7 из 15
Работа фотографа Сергея Бобылева "Лица нашего времени"
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
8 из 15
Себнем Коскун "Турецкая пловчиха Нил Сахин"
© Фото : Себнем Коскун, Stenincontest
9 из 15
Мухаммад Амдад Хоссейн "Прекрасные глаза"
© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest
10 из 15
Работа фотографа Кристины Бражниковой "На поле всё можно"
© Фото : Кристина Бражникова, Stenincontest
11 из 15
Работа фотографа Чан Сюй "На лыжах в весну"
© Фото : Чан Сюй, Stenincontest
12 из 15
Работа фотографа Артема Оноприенко "Место силы"
© Фото : Артем Оноприенко, Stenincontest
13 из 15
Абдул Момин "Пора купаться"
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
14 из 15
Работа фотографа Сяосюй Пу "Китайские бурильщики скважин в Южно-Китайском море"
© Фото : Сяосюй Пу, Stenincontest
15 из 15
Работа фотографа Луис Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки"
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
Темы работ лауреатов конкурса-2021 формируют визуальную ленту событий, взорвавших трафики новостных изданий мира прошедшего года. Среди главных - майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару.
Отмечая своеобразие фотографий 2021 года, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник подчеркнула: "Прошедший год, события которого зафиксированы в работах наших лауреатов, был непростым. И этим определяется нерв и драматичность многих из отобранных жюри фотографий. Тем не менее, участники конкурса не просто обозначают проблему: они хотят с помощью средств фотографии вызвать зрителя на разговор о ней, вместе осмыслить и найти пути ее решения. И по нашему мнению молодым фотографам это удается блестяще".
Кто получит главную награду конкурса имени Стенина – Гран-при, а также как распределятся призовые места в номинациях конкурса, станет известно в сентября. В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com.
В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru и интернет-кинотеатр tvzavr.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.