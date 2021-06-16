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Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года - РИА Новости, 16.06.2021
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:00
2021-06-16T11:04
россия
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
нью-дели
общество
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Международное жюри конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина в лице титулованных фотографов и фотоэкспертов мира объявило лауреатов 2021 года. Для выбора победителей жюри отсмотрело порядка 4,5 тысяч работ из 70 стран. Шорт-лист с именами лауреатов опубликован на русской и английской версиях сайта конкурса. В числе участников шорт-листа - представители 17 стран, среди которых Китай, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Египет, Индия, Турция и другие. Впервые в шорт-лист вошли молодые фотографы из Индонезии, Мексики и Канады. Темы работ лауреатов конкурса-2021 формируют визуальную ленту событий, взорвавших трафики новостных изданий мира прошедшего года. Среди главных - майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару. Отмечая своеобразие фотографий 2021 года, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник подчеркнула: "Прошедший год, события которого зафиксированы в работах наших лауреатов, был непростым. И этим определяется нерв и драматичность многих из отобранных жюри фотографий. Тем не менее, участники конкурса не просто обозначают проблему: они хотят с помощью средств фотографии вызвать зрителя на разговор о ней, вместе осмыслить и найти пути ее решения. И по нашему мнению молодым фотографам это удается блестяще". Кто получит главную награду конкурса имени Стенина – Гран-при, а также как распределятся призовые места в номинациях конкурса, станет известно в сентября. В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com.В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года. О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru и интернет-кинотеатр tvzavr.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20210317/konkurs-1601456286.html
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россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, нью-дели, общество
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
11:00 16.06.2021 (обновлено: 11:04 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Мехди Аасум / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Киншасе
Посетительница на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Киншасе - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Мехди Аасум
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Жюри конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявило лауреатов 2021 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Международное жюри конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина в лице титулованных фотографов и фотоэкспертов мира объявило лауреатов 2021 года. Для выбора победителей жюри отсмотрело порядка 4,5 тысяч работ из 70 стран. Шорт-лист с именами лауреатов опубликован на русской и английской версиях сайта конкурса.
В числе участников шорт-листа - представители 17 стран, среди которых Китай, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Египет, Индия, Турция и другие. Впервые в шорт-лист вошли молодые фотографы из Индонезии, Мексики и Канады.
© Фото : Элипе Махе, StenincontestРабота фотографа Элипе Махе "Мария Элена"
Работа фотографа Элипе Махе Мария Элена
1 из 15
Работа фотографа Элипе Махе "Мария Элена"
© Фото : Элипе Махе, Stenincontest
© Фото : Аггелос Барай, StenincontestАггелос Барай "Беспорядки на греческом острове Лесбос после убийства 20-летнего беженца"
Аггелос Барай Беспорядки на греческом острове Лесбос после убийства 20-летнего беженца
2 из 15
Аггелос Барай "Беспорядки на греческом острове Лесбос после убийства 20-летнего беженца"
© Фото : Аггелос Барай, Stenincontest
© Фото : Омид Вахабзаде, StenincontestОмид Вахабзаде "Black Lives Matter"
Омид Вахабзаде Black Lives Matter
3 из 15
Омид Вахабзаде "Black Lives Matter"
© Фото : Омид Вахабзаде, Stenincontest
© Фото : Луис Антонио Рохас, StenincontestЛуис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
Луис Антонио Рохас Потеря контроля над Мексикой
4 из 15
Луис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
© Фото : Луис Антонио Рохас, StenincontestЛуис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
Луис Антонио Рохас Потеря контроля над Мексикой
5 из 15
Луис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
© Фото : Чандан Ханна, StenincontestЧандан Ханна "Раскол"
Чандан Ханна Раскол
6 из 15
Чандан Ханна "Раскол"
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
© Фото : Сергей Бобылев, StenincontestРабота фотографа Сергея Бобылева "Лица нашего времени"
Работа фотографа Сергея Бобылева Лица нашего времени
7 из 15
Работа фотографа Сергея Бобылева "Лица нашего времени"
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
© Фото : Себнем Коскун, StenincontestСебнем Коскун "Турецкая пловчиха Нил Сахин"
Себнем Коскун Турецкая пловчиха Нил Сахин
8 из 15
Себнем Коскун "Турецкая пловчиха Нил Сахин"
© Фото : Себнем Коскун, Stenincontest
© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, StenincontestМухаммад Амдад Хоссейн "Прекрасные глаза"
Мухаммад Амдад Хоссейн Прекрасные глаза
9 из 15
Мухаммад Амдад Хоссейн "Прекрасные глаза"
© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest
© Фото : Кристина Бражникова, StenincontestРабота фотографа Кристины Бражниковой "На поле всё можно"
Работа фотографа Кристины Бражниковой На поле всё можно
10 из 15
Работа фотографа Кристины Бражниковой "На поле всё можно"
© Фото : Кристина Бражникова, Stenincontest
© Фото : Чан Сюй, StenincontestРабота фотографа Чан Сюй "На лыжах в весну"
Работа фотографа Чан Сюй На лыжах в весну
11 из 15
Работа фотографа Чан Сюй "На лыжах в весну"
© Фото : Чан Сюй, Stenincontest
© Фото : Артем Оноприенко, StenincontestРабота фотографа Артема Оноприенко "Место силы"
Работа фотографа Артема Оноприенко Место силы
12 из 15
Работа фотографа Артема Оноприенко "Место силы"
© Фото : Артем Оноприенко, Stenincontest
© Фото : Абдул Момин, StenincontestАбдул Момин "Пора купаться"
Абдул Момин Пора купаться
13 из 15
Абдул Момин "Пора купаться"
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
© Фото : Сяосюй Пу, StenincontestРабота фотографа Сяосюй Пу "Китайские бурильщики скважин в Южно-Китайском море"
Работа фотографа Сяосюй Пу Китайские бурильщики скважин в Южно-Китайском море
14 из 15
Работа фотографа Сяосюй Пу "Китайские бурильщики скважин в Южно-Китайском море"
© Фото : Сяосюй Пу, Stenincontest
© Фото : Луис Тато, StenincontestРабота фотографа Луис Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки"
Работа фотографа Луис Тато Нашествие саранчи на востоке Африки
15 из 15
Работа фотографа Луис Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки"
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
1 из 15
Работа фотографа Элипе Махе "Мария Элена"
© Фото : Элипе Махе, Stenincontest
2 из 15
Аггелос Барай "Беспорядки на греческом острове Лесбос после убийства 20-летнего беженца"
© Фото : Аггелос Барай, Stenincontest
3 из 15
Омид Вахабзаде "Black Lives Matter"
© Фото : Омид Вахабзаде, Stenincontest
4 из 15
Луис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
5 из 15
Луис Антонио Рохас "Потеря контроля над Мексикой"
© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
6 из 15
Чандан Ханна "Раскол"
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
7 из 15
Работа фотографа Сергея Бобылева "Лица нашего времени"
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
8 из 15
Себнем Коскун "Турецкая пловчиха Нил Сахин"
© Фото : Себнем Коскун, Stenincontest
9 из 15
Мухаммад Амдад Хоссейн "Прекрасные глаза"
© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest
10 из 15
Работа фотографа Кристины Бражниковой "На поле всё можно"
© Фото : Кристина Бражникова, Stenincontest
11 из 15
Работа фотографа Чан Сюй "На лыжах в весну"
© Фото : Чан Сюй, Stenincontest
12 из 15
Работа фотографа Артема Оноприенко "Место силы"
© Фото : Артем Оноприенко, Stenincontest
13 из 15
Абдул Момин "Пора купаться"
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
14 из 15
Работа фотографа Сяосюй Пу "Китайские бурильщики скважин в Южно-Китайском море"
© Фото : Сяосюй Пу, Stenincontest
15 из 15
Работа фотографа Луис Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки"
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
Темы работ лауреатов конкурса-2021 формируют визуальную ленту событий, взорвавших трафики новостных изданий мира прошедшего года. Среди главных - майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару.
Отмечая своеобразие фотографий 2021 года, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник подчеркнула: "Прошедший год, события которого зафиксированы в работах наших лауреатов, был непростым. И этим определяется нерв и драматичность многих из отобранных жюри фотографий. Тем не менее, участники конкурса не просто обозначают проблему: они хотят с помощью средств фотографии вызвать зрителя на разговор о ней, вместе осмыслить и найти пути ее решения. И по нашему мнению молодым фотографам это удается блестяще".
Кто получит главную награду конкурса имени Стенина – Гран-при, а также как распределятся призовые места в номинациях конкурса, станет известно в сентября. В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com.
В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
Посетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на территории центрального железнодорожного вокзала Ретиро в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 11:00
Конкурс памяти Андрея Стенина подводит первые итоги 2021 года

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru и интернет-кинотеатр tvzavr.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
Посетители на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Кейптауне - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 11:00
В жюри конкурса Андрея Стенина — 2021 вошли лидеры мировой фотоиндустрии
 
РоссияМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаНью-ДелиОбщество
 
 
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