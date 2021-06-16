https://ria.ru/20210616/kirov-1737188207.html
В Кирове завели дело после падения ребенка в яму с кипятком
В Кирове завели дело после падения ребенка в яму с кипятком - РИА Новости, 16.06.2021
В Кирове завели дело после падения ребенка в яму с кипятком
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели по факту падения 10-летней девочки в яму с горячей водой в Кирове, сообщается... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:21
2021-06-16T11:21
2021-06-16T15:21
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
киров
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели по факту падения 10-летней девочки в яму с горячей водой в Кирове, сообщается на сайте Следственного комитета России.Следствием установлено, что 14 июня девочка, гуляя во дворе дома, из-за промыва песочной "подушки" и провала бетонной плиты, провалилась в горячую воду. В результате она получила ожоги 40% тела. Девочку достал из ямы прохожий. Ее госпитализировали, она проходит необходимое лечение."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.Следователи устанавливают причины произошедшего.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании инцидента в Кирове, где десятилетняя девочка упала в яму с горячей водой, сообщается на сайте СК РФ."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту получения ожогов несовершеннолетней в Кировской области", - говорится в сообщении.Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/ukraina-1735943662.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, киров, происшествия
В Кирове завели дело после падения ребенка в яму с кипятком
11:21 16.06.2021 (обновлено: 15:21 16.06.2021)
В Кирове завели уголовное дело после падения десятилетней девочки в яму с кипятком
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели по факту падения 10-летней девочки в яму с горячей водой в Кирове
, сообщается на сайте Следственного комитета России
.
Следствием установлено, что 14 июня девочка, гуляя во дворе дома, из-за промыва песочной "подушки" и провала бетонной плиты, провалилась в горячую воду. В результате она получила ожоги 40% тела. Девочку достал из ямы прохожий. Ее госпитализировали, она проходит необходимое лечение.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают причины произошедшего.
Председатель СК
РФ Александр Бастрыкин
ждет доклад о расследовании инцидента в Кирове, где десятилетняя девочка упала в яму с горячей водой, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту получения ожогов несовершеннолетней в Кировской области", - говорится в сообщении.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.