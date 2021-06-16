Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/kiberataki-1737308518.html
Байден предложил Путину защитить критическую инфраструктуру от кибератак
Байден предложил Путину защитить критическую инфраструктуру от кибератак - РИА Новости, 16.06.2021
Байден предложил Путину защитить критическую инфраструктуру от кибератак
Президент США Джо Байден заявил, что передал президенту России Владимиру Путину список из 16 организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в США... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:30
2021-06-16T21:11
саммит путина и байдена
джо байден
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737237885_0:156:2985:1835_1920x0_80_0_0_cdc3967ec276c309cd40af7b551a82bb.jpg
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что передал президенту России Владимиру Путину список из 16 организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в США считают неприемлемыми.Он пояснил, что список касается ведомств и предприятий, занятых в различных отраслях - от систем водоснабжения до энергетики.Джо Байден отметил, что вопрос кибератак касается взаимных с Россией интересов."Это касается не только наших собственных интересов. Это касается совместных интересов", - сказал Байден, говоря об обсуждении с Путиным ситуации с кибератаками.Джо Байден добавил, что не говорил с Владимиром Путиным о каком-либо военном ответе США на кибератаки."Нет, мы не говорили о военном ответе", - сказал Байден на пресс-конференции в ответ на вопрос журналистки о том, является ли военный ответ США на кибератаки возможным.Ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. При этом, по словам Путина, Россия и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако сама вообще не получает ответов на свои запросы от американских спецслужб.Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. При этом, по словам Путина, Россия и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако сама вообще не получает ответов на свои запросы от американских спецслужб.
https://ria.ru/20210616/kiberataki-1737290687.html
https://ria.ru/20210616/kiberataki-1737290407.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737237885_130:114:2632:1990_1920x0_80_0_0_aa082123d76f85d82cc32e8b835dc3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, владимир путин, в мире
Байден предложил Путину защитить критическую инфраструктуру от кибератак
20:30 16.06.2021 (обновлено: 21:11 16.06.2021)
 
© РИА Новости / POOLВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / POOL

Байден предложил Путину защитить критическую инфраструктуру от кибератак

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что передал президенту России Владимиру Путину список из 16 организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в США считают неприемлемыми.

"Мы провели достаточно много времени в обсуждении киберпространства и кибербезопасности. Я говорил о том, что часть критически важной инфраструктуры должна быть за пределами атак, каких бы то ни было, в том числе кибератак. Я дал ему (Путину) список из, если я не ошибаюсь, 16 организаций, которые являются в США частью критически важной инфраструктуры", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России.

Он пояснил, что список касается ведомств и предприятий, занятых в различных отраслях - от систем водоснабжения до энергетики.
Джо Байден отметил, что вопрос кибератак касается взаимных с Россией интересов.
Путин: Россия в списках лидеров кибератак не значится - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 19:03Саммит Путина и Байдена
Наибольшее число кибератак в мире совершается из США, заявил Путин
"Это касается не только наших собственных интересов. Это касается совместных интересов", - сказал Байден, говоря об обсуждении с Путиным ситуации с кибератаками.
Джо Байден добавил, что не говорил с Владимиром Путиным о каком-либо военном ответе США на кибератаки.
"Нет, мы не говорили о военном ответе", - сказал Байден на пресс-конференции в ответ на вопрос журналистки о том, является ли военный ответ США на кибератаки возможным.
Ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. При этом, по словам Путина, Россия и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако сама вообще не получает ответов на свои запросы от американских спецслужб.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 19:02Саммит Путина и Байдена
США игнорируют запросы России по кибератакам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. При этом, по словам Путина, Россия и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако сама вообще не получает ответов на свои запросы от американских спецслужб.
 
Саммит Путина и БайденаДжо БайденВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
06:37На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
06:29На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
06:13Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
05:18"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным
Лента новостейМолния