https://ria.ru/20210616/kiberataki-1737308518.html

Байден предложил Путину защитить критическую инфраструктуру от кибератак

Байден предложил Путину защитить критическую инфраструктуру от кибератак - РИА Новости, 16.06.2021

Байден предложил Путину защитить критическую инфраструктуру от кибератак

Президент США Джо Байден заявил, что передал президенту России Владимиру Путину список из 16 организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в США... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:30

2021-06-16T20:30

2021-06-16T21:11

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что передал президенту России Владимиру Путину список из 16 организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в США считают неприемлемыми.Он пояснил, что список касается ведомств и предприятий, занятых в различных отраслях - от систем водоснабжения до энергетики.Джо Байден отметил, что вопрос кибератак касается взаимных с Россией интересов."Это касается не только наших собственных интересов. Это касается совместных интересов", - сказал Байден, говоря об обсуждении с Путиным ситуации с кибератаками.Джо Байден добавил, что не говорил с Владимиром Путиным о каком-либо военном ответе США на кибератаки."Нет, мы не говорили о военном ответе", - сказал Байден на пресс-конференции в ответ на вопрос журналистки о том, является ли военный ответ США на кибератаки возможным.Ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. При этом, по словам Путина, Россия и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако сама вообще не получает ответов на свои запросы от американских спецслужб.Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. При этом, по словам Путина, Россия и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако сама вообще не получает ответов на свои запросы от американских спецслужб.

https://ria.ru/20210616/kiberataki-1737290687.html

https://ria.ru/20210616/kiberataki-1737290407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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