https://ria.ru/20210616/kiberataki-1737308518.html
Байден предложил Путину защитить критическую инфраструктуру от кибератак
Байден предложил Путину защитить критическую инфраструктуру от кибератак - РИА Новости, 16.06.2021
Байден предложил Путину защитить критическую инфраструктуру от кибератак
Президент США Джо Байден заявил, что передал президенту России Владимиру Путину список из 16 организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в США... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:30
2021-06-16T20:30
2021-06-16T21:11
саммит путина и байдена
джо байден
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что передал президенту России Владимиру Путину список из 16 организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в США считают неприемлемыми.Он пояснил, что список касается ведомств и предприятий, занятых в различных отраслях - от систем водоснабжения до энергетики.Джо Байден отметил, что вопрос кибератак касается взаимных с Россией интересов."Это касается не только наших собственных интересов. Это касается совместных интересов", - сказал Байден, говоря об обсуждении с Путиным ситуации с кибератаками.Джо Байден добавил, что не говорил с Владимиром Путиным о каком-либо военном ответе США на кибератаки."Нет, мы не говорили о военном ответе", - сказал Байден на пресс-конференции в ответ на вопрос журналистки о том, является ли военный ответ США на кибератаки возможным.Ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. При этом, по словам Путина, Россия и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако сама вообще не получает ответов на свои запросы от американских спецслужб.Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. При этом, по словам Путина, Россия и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако сама вообще не получает ответов на свои запросы от американских спецслужб.
https://ria.ru/20210616/kiberataki-1737290687.html
https://ria.ru/20210616/kiberataki-1737290407.html
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джо байден, владимир путин, в мире
Байден предложил Путину защитить критическую инфраструктуру от кибератак
20:30 16.06.2021 (обновлено: 21:11 16.06.2021)
Байден предложил Путину защитить критическую инфраструктуру от кибератак
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
заявил, что передал президенту России Владимиру Путину
список из 16 организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в США считают неприемлемыми.
"Мы провели достаточно много времени в обсуждении киберпространства и кибербезопасности. Я говорил о том, что часть критически важной инфраструктуры должна быть за пределами атак, каких бы то ни было, в том числе кибератак. Я дал ему (Путину) список из, если я не ошибаюсь, 16 организаций, которые являются в США частью критически важной инфраструктуры", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России.
Он пояснил, что список касается ведомств и предприятий, занятых в различных отраслях - от систем водоснабжения до энергетики.
Джо Байден отметил, что вопрос кибератак касается взаимных с Россией интересов.
"Это касается не только наших собственных интересов. Это касается совместных интересов", - сказал Байден, говоря об обсуждении с Путиным ситуации с кибератаками.
Джо Байден добавил, что не говорил с Владимиром Путиным о каком-либо военном ответе США на кибератаки.
"Нет, мы не говорили о военном ответе", - сказал Байден на пресс-конференции в ответ на вопрос журналистки о том, является ли военный ответ США на кибератаки возможным.
Ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. При этом, по словам Путина, Россия и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако сама вообще не получает ответов на свои запросы от американских спецслужб.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. При этом, по словам Путина, Россия и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако сама вообще не получает ответов на свои запросы от американских спецслужб.