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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/kiberataki-1737290407.html
США игнорируют запросы России по кибератакам, заявил Путин
США игнорируют запросы России по кибератакам, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2021
США игнорируют запросы России по кибератакам, заявил Путин
Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:02
2021-06-16T19:20
джо байден
владимир путин
саммит путина и байдена
россия
сша
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает, заявил президент РФ Владимир Путин."На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты Соединенных Штатов Америки. Как говорят наши коллеги, из киберпространства России. И два таких запроса - в этом году. На все из них - и в прошлом году, и в этом - наши коллеги получили исчерпывающие ответы. В свою очередь, Россия направила в прошлом году в соответствующую структуру США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года - 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили", - рассказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
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джо байден, владимир путин, россия, сша
США игнорируют запросы России по кибератакам, заявил Путин
19:02 16.06.2021 (обновлено: 19:20 16.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин: Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, а ответов не получает

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты Соединенных Штатов Америки. Как говорят наши коллеги, из киберпространства России. И два таких запроса - в этом году. На все из них - и в прошлом году, и в этом - наши коллеги получили исчерпывающие ответы. В свою очередь, Россия направила в прошлом году в соответствующую структуру США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года - 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили", - рассказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
 
Саммит Путина и БайденаДжо БайденВладимир ПутинРоссияСША
 
 
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