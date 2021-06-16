https://ria.ru/20210616/kiberataki-1737290407.html

США игнорируют запросы России по кибератакам, заявил Путин

США игнорируют запросы России по кибератакам, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2021

США игнорируют запросы России по кибератакам, заявил Путин

Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:02

2021-06-16T19:02

2021-06-16T19:20

джо байден

владимир путин

саммит путина и байдена

россия

сша

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает, заявил президент РФ Владимир Путин."На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты Соединенных Штатов Америки. Как говорят наши коллеги, из киберпространства России. И два таких запроса - в этом году. На все из них - и в прошлом году, и в этом - наши коллеги получили исчерпывающие ответы. В свою очередь, Россия направила в прошлом году в соответствующую структуру США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года - 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили", - рассказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, россия, сша