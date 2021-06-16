https://ria.ru/20210616/khabarovsk-1737166176.html
Финансирование ТОС в Хабаровском крае увеличили до 200 миллионов рублей
Финансирование ТОС в Хабаровском крае увеличили до 200 миллионов рублей - РИА Новости, 16.06.2021
Финансирование ТОС в Хабаровском крае увеличили до 200 миллионов рублей
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал увеличение финансирования на следующий год проектов территориальных общественных самоуправлений... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T08:22
2021-06-16T08:22
2021-06-16T08:22
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 16 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал увеличение финансирования на следующий год проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) до 200 миллионов рублей."Финансирование проектов ТОС на следующий год увеличиваем в два раза, до 200 миллионов рублей. Об этом решении я рассказал на встрече с лидерами самоуправлений в Хабаровском районе. Напомню, что в этом году мы уже увеличивали выделяемую на гранты сумму с 75 до 100 миллионов рублей. Отклик у людей очень хороший. Они готовы объединяться и делать лучше условия, в которых живут", - написал Дегтярев в среду в своем Telegram-канале.По его словам, в Хабаровском крае насчитывается 1 020 ТОС, на их территории живут почти 180 тысяч человек. В тройку лидеров по созданию самоуправлений вошли район имени Лазо (192 ТОС), Хабаровский муниципальный район (189 ТОС) и Хабаровск (90 ТОС).В этом году на средства краевого бюджета, собственные деньги граждан и с муниципальным софинасированием будут реализованы до конца текущего года 203 инициативы в 79 муниципальных образованиях края. Это детские и спортивные площадки, ремонт тротуаров, установка освещения, реставрация мемориалов, устройство площадок для сбора мусора и многое другое. "Прием заявок на следующий год начнется уже скоро", - добавил глава региона.По информации правительства края, в начале июня ушел первый транш в размере 60 миллионов рублей победителям проектов. До конца месяца получателям поступит в общей сложности 91 миллион рублей, остальные девять миллионов, по просьбам ТОС, направятся в июле.Развитие общественного самоуправления определено в качестве одного из основных направлений деятельности правительства РФ. Институт ТОС – один из положительных региональных практик по реализации собственных инициатив граждан, направленных на улучшение качества жизни людей на своей территории. Начал формироваться в Хабаровском крае с 2015 года.Грантовая поддержка проектов из краевого бюджета осуществляется с 2016 года. За период 2016-2021 годов проведено девять краевых конкурсов. По их итогам бюджетные ассигнования в сумме 361,285 миллиона рублей распределены между победителями на реализацию 1021 проекта. Граждане активно привлекают свои средства. Так, в этом году, на краевые средства (100 миллионов рублей) гражданами планируется привлечь более 72 миллионов рублей, из муниципального бюджета – более 6 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210614/khabarovsk-1736919879.html
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россия, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский район
Финансирование ТОС в Хабаровском крае увеличили до 200 миллионов рублей
Финансирование ТОС в Хабаровском крае на 2022 год увеличили до 200 млн рублей
ХАБАРОВСК, 16 июн — РИА Новости.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
анонсировал увеличение финансирования на следующий год проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) до 200 миллионов рублей.
"Финансирование проектов ТОС на следующий год увеличиваем в два раза, до 200 миллионов рублей. Об этом решении я рассказал на встрече с лидерами самоуправлений в Хабаровском районе
. Напомню, что в этом году мы уже увеличивали выделяемую на гранты сумму с 75 до 100 миллионов рублей. Отклик у людей очень хороший. Они готовы объединяться и делать лучше условия, в которых живут", - написал Дегтярев в среду в своем Telegram-канале
.
По его словам, в Хабаровском крае насчитывается 1 020 ТОС, на их территории живут почти 180 тысяч человек. В тройку лидеров по созданию самоуправлений вошли район имени Лазо (192 ТОС), Хабаровский муниципальный район (189 ТОС) и Хабаровск
(90 ТОС).
В этом году на средства краевого бюджета, собственные деньги граждан и с муниципальным софинасированием будут реализованы до конца текущего года 203 инициативы в 79 муниципальных образованиях края. Это детские и спортивные площадки, ремонт тротуаров, установка освещения, реставрация мемориалов, устройство площадок для сбора мусора и многое другое. "Прием заявок на следующий год начнется уже скоро", - добавил глава региона.
По информации правительства края, в начале июня ушел первый транш в размере 60 миллионов рублей победителям проектов. До конца месяца получателям поступит в общей сложности 91 миллион рублей, остальные девять миллионов, по просьбам ТОС, направятся в июле.
Развитие общественного самоуправления определено в качестве одного из основных направлений деятельности правительства РФ
. Институт ТОС – один из положительных региональных практик по реализации собственных инициатив граждан, направленных на улучшение качества жизни людей на своей территории. Начал формироваться в Хабаровском крае с 2015 года.
Грантовая поддержка проектов из краевого бюджета осуществляется с 2016 года. За период 2016-2021 годов проведено девять краевых конкурсов. По их итогам бюджетные ассигнования в сумме 361,285 миллиона рублей распределены между победителями на реализацию 1021 проекта. Граждане активно привлекают свои средства. Так, в этом году, на краевые средства (100 миллионов рублей) гражданами планируется привлечь более 72 миллионов рублей, из муниципального бюджета – более 6 миллионов рублей.