https://ria.ru/20210616/khaavisto-1737182492.html

Пекка Хаависто: на саммите в Женеве важны диалог и предсказуемость

Пекка Хаависто: на саммите в Женеве важны диалог и предсказуемость - РИА Новости, 16.06.2021

Пекка Хаависто: на саммите в Женеве важны диалог и предсказуемость

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью РИА Новости рассказал об ожидаемых действиях России в Арктике, поставках российского электричества и нефти и... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:00

2021-06-16T12:00

2021-06-16T12:01

россия

пекка хаависто

арктика

финляндия

интервью

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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью РИА Новости рассказал об ожидаемых действиях России в Арктике, поставках российского электричества и нефти и ожиданиях от российско-американского саммита в Женеве.– Как развивается диалог с Россией? Какие темы двухстороннего сотрудничества в приоритете?– Поддержание взаимосвязи между Финляндией и Россией во время коронавирусной эпидемии продолжается, хотя некоторые физические встречи и заменились телефонными разговорами. Я сам встречался с моим коллегой Сергеем Лавровым дважды в этом году, в феврале в Санкт-Петербурге и месяц назад в Рейкьявике. Мой коллега, министр Вилле Скиннари, в начале июня принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.Двустороннее сотрудничество осуществляется широко в разных секторах. В последнее время активнее связывались пограничные органы стран, и вопросы, связанные с границей и мобильностью, занимают важное место в нашей повестке. Сотрудничество ведется успешно в духе поиска совместных решений. Что касается других областей, то хотелось бы улучшить кооперацию в вопросах экологии, а также взаимодействие в рамках Российско-финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.Хочу особенно подчеркнуть контакты и общение между финскими и российскими гражданами, как и туризм. Ситуацию во время пандемии коронавируса можно назвать весьма исключительной, но мы надеемся восстановить связи на допандемийном уровне. Финляндия выдает самое большое количество из всех шенгенских виз в России. Мы уже занимаемся подготовкой открытия границ вновь для туризма, хотя мы до сих пор не знаем, когда можем снова вернуться к нормальным путешествиям.– После объявления Россией о выходе из Договора по открытому небу его европейские участники ведут консультации о будущем документа. Какие варианты сейчас обсуждаются? Насколько вообще нужен этот договор без России и США? Есть ли вероятность, что подписанты из Европы тоже выйдут из него, если не найдут практическую пользу в этом соглашении?– Финляндия выразила сожаление по поводу выхода как США, так и России, из Договора по открытому небу. Договор по открытому небу служил ключевой частью договорной системы, улучшающей открытость, предсказуемость и безопасность на евроатлантическом регионе. Выход России из договора, безусловно, значительно изменит ситуацию, и мы намерены обсуждать перспективы договора со своими европейскими партнерами. На этой стадии слишком рано прогнозировать выводы этих бесед.– Решение о запрете полетов над Белоруссией стало прецедентом. Даже IATA выступила с критикой, призвав не смешивать политику и безопасность полетов. При этом расследование ICAO еще даже не проведено. Чем все-таки было обосновано решение: политикой или безопасностью? И в чем именно это заключается?– ICAO выразила серьезную озабоченность случавшимся и проводит расследование инцидента. Подтверждение угрозые авиационной безопасности – очень серьезное дело, и вынужденная посадка самолета Ryanair в Минскe и задержание двух пассажиров – журналиста и его подруги – недопустимо. В случае распространения таких действий авиационная деятельность станет очень небезопасной.Поэтому ЕС принял единогласное решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве ЕС и посадки в аэропортах стран-членов ЕС. Европейские авиакомпании, в том числе Finnair, не выполняют полеты в авиационном пространстве Белоруссии. Речь идет о том, что действия, имевшие место вокруг рейса Ryanair 23 мая, создают риски для авиационной деятельности во всем мире.Властям Белоруссии следовало бы освободить политических заключенных и начать конструктивный диалог с оппозицией своей страны. Это – единственный выход из кризиса.– Россия считает провокационными учения Arctic Challenge Exercise. Давались ли какие-то пояснения в этой связи российской стороне, и учитываются ли ее озабоченности?– Учения ВВС Arctic Challenge Exercise являются частью тренировочного сотрудничества оборонительных сил Финляндии в этом году, и они организуются совместно с ВВС Финляндии, Норвегии и Швеции. Оборонительные силы стран-участниц выпустили информацию об учениях. Данные учения проводятся с 2013 года с периодичностью раз в два года, и ответственность за руководство в этом году несут ВВС Норвегии. Участие Финляндии в международных учениях является частью развития национальной оборонной готовности, и оборонительные силы открыто информируют обо всех тренировках.– Какие действия от России вы ожидаете в рамках российского председательства в Арктическом совете?– Россия только что стала председателем Арктического совета, и она представила очень амбициозную программу на период своего председательства, включающую, в частности, более 100 различных мероприятий. Приоритетными направлениями названы, в том числе, вопросы, связанные с людьми, и охрана окружающей среды. Арктический совет может оказать влияние, например, на вопросы климата и прав коренных народов в арктических регионах.Одна из проблем, решению которой, по моему мнению, было бы хорошо содействовать – ядерные отходы, сброшенные в арктические моря. Мы надеемся, что можно будет поднять их со дна моря и обеспечить их безопасное хранение. Я хорошо знал профессора Алексея Яблокова, которого уже нет с нами. Его роль в развитии охраны окружающей среды в России была великой. Он считал проблему арктических ядерных отходов одной из самых опасных.В октябре текущего года Финляндия примет председательство в Совете Баренцева/Евроарктического региона, который также представляет собой формат сотрудничества в северном регионе. Мы обсуждали с Россией возможности взаимодействия между этими председательствами.– Готова ли Финляндия самостоятельно открыть границу с Россией для туристов и осуществится ли это в этом году?– Мы внимательно следим за развитием эпидемической ситуации в Финляндии, в соседних регионах и в разных частях света. Все решения, которые будут приниматься в отношении снятия ограничений на границах, будут основываться на ситуации с пандемией и совместно согласованных принципах в рамках ЕС. Мы, естественно, надеемся на возможность открытия границ как можно скорее. С 7 июня уже действуют смягчения для приезжающих в Финляндию по семейным причинам. Мы сердечно приветствуем российских туристов в Финляндии, как только позволит ситуация с коронавирусом.– С начала 2021 года с повестки дня не уходит вопрос энергетики. Заявлено и о прекращении импорта электроэнергии из России, и прекращении импорта нефти из России. Насколько это политические решения?– В настоящее время Финляндия не имеет планов по ограничению импорта электроэнергии из России. Линия электропередачи между Финляндией и Россией старая и требует уже реконструкции, решение о которой лежит на плечах российской стороны. Это один из фактов, влияющих на данный вопрос. Россия всегда была хорошим и надежным поставщиком энергии в Финляндию, и она продолжает занимать первое место среди поставщиков нефти для Финляндии.Цель правительства Финляндии – сделать Финляндию углеродно-нейтральной к 2035 году и первым в мире обществом без ископаемых видов топлива. Для достижения поставленных целей необходимо быстрое сокращение выбросов. По мере увеличения осведомленности и озабоченности по вопросам изменения климата – как у потребителей, так и предприятий – будет расти спрос на низкоуглеродные и энергоэффективные продукцию и услуги.Я убежден, что в будущем у нас появится возможность укрепления финляндско-российского сотрудничества также в области зеленого роста. Это в долгосрочной перспективе было бы выгодно для обеих стран. Я так понял, что в России тоже увеличивается озабоченность таянием в северных регионах вечной мерзлоты из-за последствий изменения климата. Сотрудничество по вопросам климата между Финляндией и Россией очень важно.– Во время ПМЭФ в Петербурге россияне предложили строительство ВСМ между столицами. Насколько проект интересен Финляндии?– Финляндия считает, что данный проект с учетом долгосрочной перспективы является очень интересным. Дальнейшее сокращение времени следования поездов между Москвой и Хельсинки также в наших интересах.– Финские медиа, в том числе финские корреспонденты в России, обвиняют МИД Финляндии в молчаливой позиции по многим острым вопросам российской повестки, и/или повестки ЕС-Россия. Согласны ли вы с этими обвинениями?– Встречи и переговоры между Финляндией и Россией проводятся на разных уровнях, и на встречах широко обсуждаются как двусторонние и региональные вопросы, так и вопросы международной повестки. Мы считаем важной возможность проведения откровенного и прямого диалога – также о таких вопросах, по которым мы имеем серьезные разногласия во взглядах. Финляндия – государство-член Европейского союза, и позиции ЕС являются также позициями Финляндии.– Прошлый саммит РФ-США проходил в Хельсинки. Теперь он пройдет в Женеве. Чего вы ожидаете от этого саммита в том числе для Европы?– Позитивно, что имеется возможность проведения встречи и диалога между президентами великих держав. Когда речь идет о первой встрече после вступления на должность нового президента США, то самое важное значение тогда будет иметь налаживание диалога и укрепление стабильности и предсказуемости отношений.Было бы положительно, если бы смогли, например, договориться о продолжении переговоров касательно контроля над вооружениями. У меня была личная возможность побеседовать с министрами иностранных дел России и США на встрече министров иностранных дел Арктического совета в мае в Рейкьявике.– Перед этим саммитом лидеры ЕС встретились с Джо Байденом. Какие вопросы применительно к России Финляндия хотела поднять на этой встрече?– Президент Байден встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, то есть на встрече не участвовали отдельные представители от каждого из 27 государств-членов ЕС.Саммит ЕС и США во время визита президента Байдена в Европу предложил хорошую платформу для запуска сотрудничества в разных областях. Основные темы, которые и Финляндия считает важными, это здоровье, климат, торговля, инвестиции и технологии, а также демократия, стабильность и безопасность.– Финляндия в этом году в четвертый раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report. В чем секрет?– Финны воспринимают такие результаты исследования довольно спокойно. Иногда мы можем, слегка улыбнувшись, с небольшим сомнением, говорить друг другу: "неужели у нас все так хорошо". Мы по характеру иногда немножко скептичны.Обосновать исчерпывающе результаты таких исследований трудно, но я верю, что базовые элементы финского общества, которые мы строили и укрепляли в течение всего периода нашей независимости, предлагают людям предпосылки для хорошей жизни. Наша система по обеспечению благополучия населения и гражданские права гарантируют всем возможность и условия для хорошей жизни, например, через образование и здравоохранение. Также имеется возможность наслаждаться чистой природой. Мы заботимся друг о друге, но одновременно предоставляем людям возможность жить свободно по своим ценностям.Финляндия отличается низкой степенью коррумпированности, и финны верят, что несмотря на все разногласия, являющиеся неотъемлемой частью политической жизни, политические деятели и органы власти трудятся на общее благо граждан. Муниципальные выборы, которые проходили в Финляндии в воскресенье, являются хорошим доказательством того, что граждане имеют возможность влиять на состояние дел, касающихся их самих. Ощущение счастья у людей – всегда сумма многих факторов и глубоко индивидуальное чувство. Но я убежден, что порядочное состояние опорных элементов общества предоставляет большинству людей возможность чувствовать, что у меня и у моих близких все хорошо.Время коронавирусной пандемии, может быть, немного изменило наши ценности. Все более важными представляются безопасность здоровья, благополучие близких, окружающая нас природа и здоровая среда обитания. Мы теперь путешествуем меньше, но как министр иностранных дел я надеюсь, что это не уменьшает нашу солидарность и интерес к мировым проблемам. Заявить о победе над коронавирусной пандемией мы сможем только тогда, когда она будет побеждена также в самых бедных странах мира.

https://ria.ru/20210607/pmef-1735928752.html

https://ria.ru/20210607/belorussiya-1735988460.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/ucheniya-1736088354.html

https://ria.ru/20210616/tema-1737179814.html

https://ria.ru/20210319/strana-1601940324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пекка хаависто, арктика, финляндия, интервью