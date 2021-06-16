https://ria.ru/20210616/keshbek-1737230507.html

Кешбэк за купленные путевки в лагерь начали возвращать в Подмосковье

Кешбэк за купленные путевки в лагерь начали возвращать в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2021

Кешбэк за купленные путевки в лагерь начали возвращать в Подмосковье

Кешбэк за купленные путевки в детский лагерь на летние смены начали возвращать жителям Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:40

2021-06-16T14:40

2021-06-16T14:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Кешбэк за купленные путевки в детский лагерь на летние смены начали возвращать жителям Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона."Родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь на летние смены в этом году до старта программы детского туристического кешбэка, то есть до 25 мая, могут уже сегодня подать заявление на портале госуслуг для возмещения 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что денежные средства вернутся в течение 15 дней, а для ее оформления у родителей на руках должны быть договор, чек об оплате или другой документ, подтверждающий оплату, а также отрывной талон к путевке из лагеря.Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала 25 мая, приобрести поездку можно до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/covid-1737200072.html

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московская область (подмосковье), общество