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Кешбэк за купленные путевки в лагерь начали возвращать в Подмосковье
Кешбэк за купленные путевки в лагерь начали возвращать в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2021
Кешбэк за купленные путевки в лагерь начали возвращать в Подмосковье
Кешбэк за купленные путевки в детский лагерь на летние смены начали возвращать жителям Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:40
2021-06-16T14:40
2021-06-16T14:40
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Кешбэк за купленные путевки в детский лагерь на летние смены начали возвращать жителям Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона."Родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь на летние смены в этом году до старта программы детского туристического кешбэка, то есть до 25 мая, могут уже сегодня подать заявление на портале госуслуг для возмещения 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что денежные средства вернутся в течение 15 дней, а для ее оформления у родителей на руках должны быть договор, чек об оплате или другой документ, подтверждающий оплату, а также отрывной талон к путевке из лагеря.Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала 25 мая, приобрести поездку можно до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября.
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московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Кешбэк за купленные путевки в детский лагерь на летние смены начали возвращать жителям Подмосковья
, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь на летние смены в этом году до старта программы детского туристического кешбэка, то есть до 25 мая, могут уже сегодня подать заявление на портале госуслуг для возмещения 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что денежные средства вернутся в течение 15 дней, а для ее оформления у родителей на руках должны быть договор, чек об оплате или другой документ, подтверждающий оплату, а также отрывной талон к путевке из лагеря.
"Кешбэк за путевку, купленную после 25 мая, вернется родителям, если поездка в лагерь была оплачена картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Кроме того, лагерь тоже должен участвовать в программе кешбэка. Если все эти условия выполнены, в течение 5 дней на карту "Мир" будет автоматически переведены деньги", – добавила Каклюгина.
Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала 25 мая, приобрести поездку можно до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября.