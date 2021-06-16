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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по COVID-19 в Чечне
Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по COVID-19 в Чечне - РИА Новости, 16.06.2021
Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по COVID-19 в Чечне
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал население региона проявить сознательность и привиться, в противном случае власти должны будут прибегнуть к... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T23:23
2021-06-16T23:32
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
грозный
распространение коронавируса
рамзан кадыров
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал население региона проявить сознательность и привиться, в противном случае власти должны будут прибегнуть к жестким ограничительным мерам.Глава региона в среду принял участие в заседании Оперативного штаба в Грозном и обсудил меры борьбы с COVID-19 в Чеченской Республике."Я призвал наше население проявить сознательность и привиться. В противном случае мы должны будем прибегнуть к жёстким ограничительным мерам", - написал Кадыров в "ВКонтакте".Кроме того, глава республики поручил Оперативному штабу и руководителям секторов в городах и районах Чечни провести разъяснительную работу с населением.Кадыров отметил, что в республике также наблюдается рост заболеваемости на фоне обострения пандемии в стране, однако, ситуация остается под полным контролем. В больницах имеются медикаменты, специалисты, кислород, а также предусмотрено необходимое количество койко-мест.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, грозный, рамзан кадыров
Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по COVID-19 в Чечне
23:23 16.06.2021 (обновлено: 23:32 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк

Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по COVID-19 в Чечне

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал население региона проявить сознательность и привиться, в противном случае власти должны будут прибегнуть к жестким ограничительным мерам.
Глава региона в среду принял участие в заседании Оперативного штаба в Грозном и обсудил меры борьбы с COVID-19 в Чеченской Республике.
"Я призвал наше население проявить сознательность и привиться. В противном случае мы должны будем прибегнуть к жёстким ограничительным мерам", - написал Кадыров в "ВКонтакте".
Кроме того, глава республики поручил Оперативному штабу и руководителям секторов в городах и районах Чечни провести разъяснительную работу с населением.
Кадыров отметил, что в республике также наблюдается рост заболеваемости на фоне обострения пандемии в стране, однако, ситуация остается под полным контролем. В больницах имеются медикаменты, специалисты, кислород, а также предусмотрено необходимое количество койко-мест.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоГрозныйРамзан Кадыров
 
 
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