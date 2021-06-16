https://ria.ru/20210616/kadyrov-1737326501.html

Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по COVID-19 в Чечне

Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по COVID-19 в Чечне - РИА Новости, 16.06.2021

Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по COVID-19 в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал население региона проявить сознательность и привиться, в противном случае власти должны будут прибегнуть к... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T23:23

2021-06-16T23:23

2021-06-16T23:32

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

грозный

распространение коронавируса

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583419706_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_7086ac7211482cadd7ca0f6418654a08.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал население региона проявить сознательность и привиться, в противном случае власти должны будут прибегнуть к жестким ограничительным мерам.Глава региона в среду принял участие в заседании Оперативного штаба в Грозном и обсудил меры борьбы с COVID-19 в Чеченской Республике."Я призвал наше население проявить сознательность и привиться. В противном случае мы должны будем прибегнуть к жёстким ограничительным мерам", - написал Кадыров в "ВКонтакте".Кроме того, глава республики поручил Оперативному штабу и руководителям секторов в городах и районах Чечни провести разъяснительную работу с населением.Кадыров отметил, что в республике также наблюдается рост заболеваемости на фоне обострения пандемии в стране, однако, ситуация остается под полным контролем. В больницах имеются медикаменты, специалисты, кислород, а также предусмотрено необходимое количество койко-мест.

https://ria.ru/20210616/protsenko-1737318799.html

россия

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, грозный, рамзан кадыров