https://ria.ru/20210616/izvineniya-1737325614.html

В РПЦ ждут извинений от тиктокеров, которые надругались над иконой

В РПЦ ждут извинений от тиктокеров, которые надругались над иконой - РИА Новости, 16.06.2021

В РПЦ ждут извинений от тиктокеров, которые надругались над иконой

Русская православная церковь в связи с делом о надругательстве над иконой готова принять извинения блогеров, которые записывали провокационный ролик для соцсети РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T23:15

2021-06-16T23:15

2021-06-16T23:15

религия и мировоззрение

tiktok

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

telegram (приложение)

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Русская православная церковь в связи с делом о надругательстве над иконой готова принять извинения блогеров, которые записывали провокационный ролик для соцсети TikTok, сообщил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.В соцсетях ранее появилась информация, что блогеры якобы решили записать провокационный ролик в TikTok и в качестве реквизита использовали православную икону. Следственный комитет возбудил уголовное дело о надругательстве над иконой на юго-западе Москвы. По данным следствия, днем 11 июня группа лиц близ дома по Нагорному бульвару, "преследуя цель надругательства над... иконой, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих"."Мы готовы принять слова искреннего сожаления о содеянном и рассматривать их как значимые для примирения в рамках уголовного процесса", - сказал Кипшидзе.В своем канале в Telegram он написал, что дело, по его мнению, возбуждено обоснованно, но есть возможность прекратить его миром в случае извинений. "И Уголовно-процессуальный кодекс такую возможность предоставляет", - добавил зампред синодального отдела.

https://ria.ru/20210615/ikona-1737132118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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tiktok, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, telegram (приложение), русская православная церковь, москва