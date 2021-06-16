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В РПЦ ждут извинений от тиктокеров, которые надругались над иконой
В РПЦ ждут извинений от тиктокеров, которые надругались над иконой - РИА Новости, 16.06.2021
В РПЦ ждут извинений от тиктокеров, которые надругались над иконой
Русская православная церковь в связи с делом о надругательстве над иконой готова принять извинения блогеров, которые записывали провокационный ролик для соцсети РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T23:15
2021-06-16T23:15
2021-06-16T23:15
религия и мировоззрение
tiktok
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
telegram (приложение)
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Русская православная церковь в связи с делом о надругательстве над иконой готова принять извинения блогеров, которые записывали провокационный ролик для соцсети TikTok, сообщил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.В соцсетях ранее появилась информация, что блогеры якобы решили записать провокационный ролик в TikTok и в качестве реквизита использовали православную икону. Следственный комитет возбудил уголовное дело о надругательстве над иконой на юго-западе Москвы. По данным следствия, днем 11 июня группа лиц близ дома по Нагорному бульвару, "преследуя цель надругательства над... иконой, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих"."Мы готовы принять слова искреннего сожаления о содеянном и рассматривать их как значимые для примирения в рамках уголовного процесса", - сказал Кипшидзе.В своем канале в Telegram он написал, что дело, по его мнению, возбуждено обоснованно, но есть возможность прекратить его миром в случае извинений. "И Уголовно-процессуальный кодекс такую возможность предоставляет", - добавил зампред синодального отдела.
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tiktok, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, telegram (приложение), русская православная церковь, москва