Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210616/izvineniya-1737325614.html
В РПЦ ждут извинений от тиктокеров, которые надругались над иконой
В РПЦ ждут извинений от тиктокеров, которые надругались над иконой - РИА Новости, 16.06.2021
В РПЦ ждут извинений от тиктокеров, которые надругались над иконой
Русская православная церковь в связи с делом о надругательстве над иконой готова принять извинения блогеров, которые записывали провокационный ролик для соцсети РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T23:15
2021-06-16T23:15
религия и мировоззрение
tiktok
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
telegram (приложение)
русская православная церковь
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f391964072fc5bdab4847ee0c63c2a10.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Русская православная церковь в связи с делом о надругательстве над иконой готова принять извинения блогеров, которые записывали провокационный ролик для соцсети TikTok, сообщил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.В соцсетях ранее появилась информация, что блогеры якобы решили записать провокационный ролик в TikTok и в качестве реквизита использовали православную икону. Следственный комитет возбудил уголовное дело о надругательстве над иконой на юго-западе Москвы. По данным следствия, днем 11 июня группа лиц близ дома по Нагорному бульвару, "преследуя цель надругательства над... иконой, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих"."Мы готовы принять слова искреннего сожаления о содеянном и рассматривать их как значимые для примирения в рамках уголовного процесса", - сказал Кипшидзе.В своем канале в Telegram он написал, что дело, по его мнению, возбуждено обоснованно, но есть возможность прекратить его миром в случае извинений. "И Уголовно-процессуальный кодекс такую возможность предоставляет", - добавил зампред синодального отдела.
https://ria.ru/20210615/ikona-1737132118.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e6e8bc12f549fe0b0ea1fee582c90d56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, telegram (приложение), русская православная церковь, москва

В РПЦ ждут извинений от тиктокеров, которые надругались над иконой

23:15 16.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Русская православная церковь в связи с делом о надругательстве над иконой готова принять извинения блогеров, которые записывали провокационный ролик для соцсети TikTok, сообщил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
В соцсетях ранее появилась информация, что блогеры якобы решили записать провокационный ролик в TikTok и в качестве реквизита использовали православную икону. Следственный комитет возбудил уголовное дело о надругательстве над иконой на юго-западе Москвы. По данным следствия, днем 11 июня группа лиц близ дома по Нагорному бульвару, "преследуя цель надругательства над... иконой, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих".
"Мы готовы принять слова искреннего сожаления о содеянном и рассматривать их как значимые для примирения в рамках уголовного процесса", - сказал Кипшидзе.
В своем канале в Telegram он написал, что дело, по его мнению, возбуждено обоснованно, но есть возможность прекратить его миром в случае извинений. "И Уголовно-процессуальный кодекс такую возможность предоставляет", - добавил зампред синодального отдела.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 19:14Религия и мировоззрение
В Москве завели дело о надругательстве над православной иконой
 
Религия и мировоззрениеTikTokВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатTelegram (приложение)Русская православная церковьМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
06:37На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
06:29На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
06:13Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
05:18"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным
Лента новостейМолния