https://ria.ru/20210616/iordaniya-1737233230.html

Еще одна страна на Красном море готова принимать российских туристов

Еще одна страна на Красном море готова принимать российских туристов - РИА Новости, 16.06.2021

Еще одна страна на Красном море готова принимать российских туристов

Россияне могут посещать Иорданию при предъявлении отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:34

2021-06-16T15:34

2021-06-16T15:34

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вакцинация

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россияне могут посещать Иорданию при предъявлении отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, сообщил РИА Новости посол Иордании в России Халид Шавабка."Российские граждане могут в любое время приезжать в Иорданию при наличии отрицательного ПЦР-теста", — сказал он.С начала пандемии в этом государстве было выявлено более 735 тысяч случаев заражения COVID-19, около 9,5 тысячи инфицированных скончались.Кампания по массовой вакцинации стартовала в королевстве 13 января. К использованию была одобрена вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией Sinopharm, и вакцина Pfizer/BioNTech. В марте 2021 года регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской "Спутник V". В апреле Минздрав Иордании сообщило о начале вакцинации от коронавируса нашей вакциной.

https://ria.ru/20210328/iordaniya-1602990930.html

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