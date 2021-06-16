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https://ria.ru/20210616/immunitet-1737190499.html
В Карелии вводят паспорта коллективного иммунитета для предприятий
В Карелии вводят паспорта коллективного иммунитета для предприятий - РИА Новости, 16.06.2021
В Карелии вводят паспорта коллективного иммунитета для предприятий
В Карелии будут введены паспорта коллективного иммунитета для организаций и предприятий, его смогут оформить организации с 60% вакцинированных сотрудников,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:37
2021-06-16T11:42
артур парфенчиков
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
республика карелия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. В Карелии будут введены паспорта коллективного иммунитета для организаций и предприятий, его смогут оформить организации с 60% вакцинированных сотрудников, ограничения для таких предприятий будут минимальными, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Вводим в Карелии паспорта коллективного иммунитета. Соответствующее распоряжение подписал накануне. Его суть заключается в том, что те организации и предприятия, которые ответственно подошли к вакцинации, будут иметь преференции", - сообщил Парфенчиков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он отметил, что преференции - это не дискриминация, это точечный разумный подход, который позволит не применять одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения.В соответствии с изменениями, внесенными в распоряжение правительства, работодатели, у которых 60 и более процентов работников прошли вакцинацию, а также после 1 января 2021 года переболели коронавирусной инфекцией, могут подготовить и направить в министерство экономического развития заявку на оформление паспорта коллективного иммунитета. Минэк направит информацию в Минздрав для проверки достоверности и в случае подтверждения данных выдаст заявителю паспорт коллективного иммунитета.Таким образом, поясняет губернатор в своем посте, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации организации, получившие паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. То есть в отношении таких предприятий ограничительные меры приниматься не будут, либо будут приняты в определенном формате.
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артур парфенчиков, коронавирус в россии, здоровье - общество, республика карелия, общество
В Карелии вводят паспорта коллективного иммунитета для предприятий
11:37 16.06.2021 (обновлено: 11:42 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Карелии будут введены паспорта коллективного иммунитета для организаций и предприятий

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. В Карелии будут введены паспорта коллективного иммунитета для организаций и предприятий, его смогут оформить организации с 60% вакцинированных сотрудников, ограничения для таких предприятий будут минимальными, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"Вводим в Карелии паспорта коллективного иммунитета. Соответствующее распоряжение подписал накануне. Его суть заключается в том, что те организации и предприятия, которые ответственно подошли к вакцинации, будут иметь преференции", - сообщил Парфенчиков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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Он отметил, что преференции - это не дискриминация, это точечный разумный подход, который позволит не применять одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения.
В соответствии с изменениями, внесенными в распоряжение правительства, работодатели, у которых 60 и более процентов работников прошли вакцинацию, а также после 1 января 2021 года переболели коронавирусной инфекцией, могут подготовить и направить в министерство экономического развития заявку на оформление паспорта коллективного иммунитета. Минэк направит информацию в Минздрав для проверки достоверности и в случае подтверждения данных выдаст заявителю паспорт коллективного иммунитета.
Таким образом, поясняет губернатор в своем посте, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации организации, получившие паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. То есть в отношении таких предприятий ограничительные меры приниматься не будут, либо будут приняты в определенном формате.
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