https://ria.ru/20210616/immunitet-1737190499.html

В Карелии вводят паспорта коллективного иммунитета для предприятий

В Карелии вводят паспорта коллективного иммунитета для предприятий - РИА Новости, 16.06.2021

В Карелии вводят паспорта коллективного иммунитета для предприятий

В Карелии будут введены паспорта коллективного иммунитета для организаций и предприятий, его смогут оформить организации с 60% вакцинированных сотрудников,... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:37

2021-06-16T11:37

2021-06-16T11:42

артур парфенчиков

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

республика карелия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. В Карелии будут введены паспорта коллективного иммунитета для организаций и предприятий, его смогут оформить организации с 60% вакцинированных сотрудников, ограничения для таких предприятий будут минимальными, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Вводим в Карелии паспорта коллективного иммунитета. Соответствующее распоряжение подписал накануне. Его суть заключается в том, что те организации и предприятия, которые ответственно подошли к вакцинации, будут иметь преференции", - сообщил Парфенчиков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он отметил, что преференции - это не дискриминация, это точечный разумный подход, который позволит не применять одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения.В соответствии с изменениями, внесенными в распоряжение правительства, работодатели, у которых 60 и более процентов работников прошли вакцинацию, а также после 1 января 2021 года переболели коронавирусной инфекцией, могут подготовить и направить в министерство экономического развития заявку на оформление паспорта коллективного иммунитета. Минэк направит информацию в Минздрав для проверки достоверности и в случае подтверждения данных выдаст заявителю паспорт коллективного иммунитета.Таким образом, поясняет губернатор в своем посте, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации организации, получившие паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. То есть в отношении таких предприятий ограничительные меры приниматься не будут, либо будут приняты в определенном формате.

https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737181721.html

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республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артур парфенчиков, коронавирус в россии, здоровье - общество, республика карелия, общество