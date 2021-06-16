Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210616/gosduma-1737278628.html
Госдума приняла закон об оправданном риске для спасателей
Госдума приняла закон об оправданном риске для спасателей - РИА Новости, 16.06.2021
Госдума приняла закон об оправданном риске для спасателей
Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается возможность освобождения спасателей и руководителей... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:05
2021-06-16T18:05
россия
василий пискарев
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513828_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_3e337077e0ddcee2c8ddfd5e0da2e7e7.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается возможность освобождения спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб от ответственности за причинение ущерба и вреда здоровью в условиях крайней необходимости и оправданного риска.Изменения вносятся в федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". Закон был разработан с целью повышения защищенности спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных работ.Так, в документе закрепляются понятия оправданного риска и крайней необходимости, вводятся разграничения применения норм трудового законодательства в отношении спасателей, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ.Также устанавливаются ограничения привлечения к дисциплинарной ответственности и гражданско-правовой ответственности руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации ЧС и простых спасателей, действующих в условиях оправданного риска или крайней необходимости. Согласно закону, они "могут освобождаться от ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, спасателей или их гибель в соответствии с законодательством РФ", "если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости".Комментируя принятый документ, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что "когда речь идет о спасении людей, нередко приходится рисковать и своей жизнью и сохранностью техники и иного имущества". "Поэтому при оценке результатов работы спасателей, привлечении к ответственности руководителей подразделений, необходимо учитывать и мотивы, и обоснованность их действий в условиях оправданного риска и крайней необходимости, и помнить о главной задаче, которую они выполняют – спасение людей, предупреждение и ликвидация катастроф и стихийных бедствий", - сказал Пискарев журналистам.Глава думского комитета добавил, что "новые формулировки закона помогут дать точную оценку действиям людей этой благородной профессии".
https://ria.ru/20210301/zakonotvorchestvo-1599520092.html
https://ria.ru/20210614/muzhchina-1736974703.html
https://ria.ru/20210529/evakuatsiya-1734690405.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513828_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_a43ce48c69800c0e19bed20f8ef8bdd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, василий пискарев, госдума рф, общество
Госдума приняла закон об оправданном риске для спасателей
18:05 16.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДемонстрационно-показательные учения подразделений МЧС РФ
Демонстрационно-показательные учения подразделений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

ГД освободила спасателей от ответственности за причинение ущерба в условиях оправданного риска

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается возможность освобождения спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб от ответственности за причинение ущерба и вреда здоровью в условиях крайней необходимости и оправданного риска.
Изменения вносятся в федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". Закон был разработан с целью повышения защищенности спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных работ.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 22:12
Врачей хотят освободить от наказания за случайную утрату наркопрепаратов
Так, в документе закрепляются понятия оправданного риска и крайней необходимости, вводятся разграничения применения норм трудового законодательства в отношении спасателей, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ.
Также устанавливаются ограничения привлечения к дисциплинарной ответственности и гражданско-правовой ответственности руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации ЧС и простых спасателей, действующих в условиях оправданного риска или крайней необходимости. Согласно закону, они "могут освобождаться от ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, спасателей или их гибель в соответствии с законодательством РФ", "если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости".
Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 18:13Хорошие новости
Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину
Комментируя принятый документ, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что "когда речь идет о спасении людей, нередко приходится рисковать и своей жизнью и сохранностью техники и иного имущества". "Поэтому при оценке результатов работы спасателей, привлечении к ответственности руководителей подразделений, необходимо учитывать и мотивы, и обоснованность их действий в условиях оправданного риска и крайней необходимости, и помнить о главной задаче, которую они выполняют – спасение людей, предупреждение и ликвидация катастроф и стихийных бедствий", - сказал Пискарев журналистам.
Глава думского комитета добавил, что "новые формулировки закона помогут дать точную оценку действиям людей этой благородной профессии".
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 03:04
В МЧС рассказали, в каком случае россиян будут эвакуировать самосвалами
 
РоссияВасилий ПискаревГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
06:37На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
06:29На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
06:13Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
05:18"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным
Лента новостейМолния