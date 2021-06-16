https://ria.ru/20210616/gosduma-1737278628.html

Госдума приняла закон об оправданном риске для спасателей

Госдума приняла закон об оправданном риске для спасателей - РИА Новости, 16.06.2021

Госдума приняла закон об оправданном риске для спасателей

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается возможность освобождения спасателей и руководителей... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:05

2021-06-16T18:05

2021-06-16T18:05

россия

василий пискарев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается возможность освобождения спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб от ответственности за причинение ущерба и вреда здоровью в условиях крайней необходимости и оправданного риска.Изменения вносятся в федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". Закон был разработан с целью повышения защищенности спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных работ.Так, в документе закрепляются понятия оправданного риска и крайней необходимости, вводятся разграничения применения норм трудового законодательства в отношении спасателей, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ.Также устанавливаются ограничения привлечения к дисциплинарной ответственности и гражданско-правовой ответственности руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации ЧС и простых спасателей, действующих в условиях оправданного риска или крайней необходимости. Согласно закону, они "могут освобождаться от ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, спасателей или их гибель в соответствии с законодательством РФ", "если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости".Комментируя принятый документ, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что "когда речь идет о спасении людей, нередко приходится рисковать и своей жизнью и сохранностью техники и иного имущества". "Поэтому при оценке результатов работы спасателей, привлечении к ответственности руководителей подразделений, необходимо учитывать и мотивы, и обоснованность их действий в условиях оправданного риска и крайней необходимости, и помнить о главной задаче, которую они выполняют – спасение людей, предупреждение и ликвидация катастроф и стихийных бедствий", - сказал Пискарев журналистам.Глава думского комитета добавил, что "новые формулировки закона помогут дать точную оценку действиям людей этой благородной профессии".

https://ria.ru/20210301/zakonotvorchestvo-1599520092.html

https://ria.ru/20210614/muzhchina-1736974703.html

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россия, василий пискарев, госдума рф, общество