https://ria.ru/20210616/gosduma-1737189021.html

Госдума приняла закон о проведении публичных слушаний через Госуслуги

Госдума приняла закон о проведении публичных слушаний через Госуслуги - РИА Новости, 16.06.2021

Госдума приняла закон о проведении публичных слушаний через Госуслуги

Законопроект, обязывающий местные власти проводить общественные обсуждения и публичные слушания для населения через интернет, в том числе на сайте Госуслуг,... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:27

2021-06-16T11:27

2021-06-16T11:27

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Законопроект, обязывающий местные власти проводить общественные обсуждения и публичные слушания для населения через интернет, в том числе на сайте Госуслуг, принят Госдумой в третьем чтении.Ранее документ внесло в Госдуму правительство РФ."Законопроектом дополняются общие положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений... и предусматривается обязательность размещения органами местного самоуправления материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, результатов таких слушаний (обсуждений), необходимость обеспечения ими возможности направления гражданами своих предложений по указанным вопросам путем использования официального сайта органа местного самоуправления в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в пояснительной записке.Одновременно законопроектом предоставляется дополнительная возможность органам местного самоуправления при проведении публичного слушания или общественного обсуждения осуществлять мероприятия путем использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специальной информационной системы."Таким образом, законопроект способствует более активному участию населения в непосредственном осуществлении (участии в осуществлении) местного самоуправления, предоставляя гражданам возможность участвовать в публичном слушании и (или) общественном обсуждении в электронной форме", - говорится в пояснительной записке.

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/gosuslugi-1736282563.html

https://ria.ru/20210522/mishustin-1733457207.html

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