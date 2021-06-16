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Госдума приняла закон о проведении публичных слушаний через Госуслуги
Госдума приняла закон о проведении публичных слушаний через Госуслуги - РИА Новости, 16.06.2021
Госдума приняла закон о проведении публичных слушаний через Госуслуги
Законопроект, обязывающий местные власти проводить общественные обсуждения и публичные слушания для населения через интернет, в том числе на сайте Госуслуг,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:27
2021-06-16T11:27
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Законопроект, обязывающий местные власти проводить общественные обсуждения и публичные слушания для населения через интернет, в том числе на сайте Госуслуг, принят Госдумой в третьем чтении.Ранее документ внесло в Госдуму правительство РФ."Законопроектом дополняются общие положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений... и предусматривается обязательность размещения органами местного самоуправления материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, результатов таких слушаний (обсуждений), необходимость обеспечения ими возможности направления гражданами своих предложений по указанным вопросам путем использования официального сайта органа местного самоуправления в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в пояснительной записке.Одновременно законопроектом предоставляется дополнительная возможность органам местного самоуправления при проведении публичного слушания или общественного обсуждения осуществлять мероприятия путем использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специальной информационной системы."Таким образом, законопроект способствует более активному участию населения в непосредственном осуществлении (участии в осуществлении) местного самоуправления, предоставляя гражданам возможность участвовать в публичном слушании и (или) общественном обсуждении в электронной форме", - говорится в пояснительной записке.
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россия, госдума рф, общество
Госдума приняла закон о проведении публичных слушаний через Госуслуги
11:27 16.06.2021
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Госдума приняла закон, обязывающий местные власти проводить публичные слушания через интернет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Законопроект, обязывающий местные власти проводить общественные обсуждения и публичные слушания для населения через интернет, в том числе на сайте Госуслуг, принят Госдумой в третьем чтении.
Ранее документ внесло в Госдуму правительство РФ.
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"Законопроектом дополняются общие положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений... и предусматривается обязательность размещения органами местного самоуправления материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, результатов таких слушаний (обсуждений), необходимость обеспечения ими возможности направления гражданами своих предложений по указанным вопросам путем использования официального сайта органа местного самоуправления в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в пояснительной записке.
Одновременно законопроектом предоставляется дополнительная возможность органам местного самоуправления при проведении публичного слушания или общественного обсуждения осуществлять мероприятия путем использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специальной информационной системы.
"Таким образом, законопроект способствует более активному участию населения в непосредственном осуществлении (участии в осуществлении) местного самоуправления, предоставляя гражданам возможность участвовать в публичном слушании и (или) общественном обсуждении в электронной форме", - говорится в пояснительной записке.
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