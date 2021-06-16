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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к многодневному голосованию
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к многодневному голосованию - РИА Новости, 16.06.2021
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к многодневному голосованию
Более половины российских избирателей положительно относятся к проведению голосования в течение нескольких дней, заявил руководитель практики политического... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:23
2021-06-16T16:23
россия
михаил мамонов
вциом
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более половины российских избирателей положительно относятся к проведению голосования в течение нескольких дней, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.Как следует из представленных данных, скорее положительно относятся к возможному многодневному голосованию на выборах в госдуму 56% россиян, планирующих голосовать на выборах в этом году, скорее отрицательно - 21%, безразлично - 22%."Наибольший уровень безразличного голосования зафиксирован в группе 18-24 лет. Самый высокий уровень положительного отношения зафиксирован в возрастной группе 35+", - сказал Мамонов в ходе встречи с экспертами в ЦИК.По его словам, качественные исследования показали, что основной фактор поддержки многодневного голосования - это удобство, а также безопасность, возможность высказать свою позицию.При этом 61% респондентов отметили, что им было бы удобно иметь возможность голосовать в течение трех дней. Чуть более трети или 34% респондентов подчеркнули, что им было бы удобно голосовать только в один день. Затруднились ответить 5%."В сентябре прошлого года, когда мы проводили опрос на эту тему, 63% заявляли о том, что длительность голосования не влияет на доверие к выборам и результатам, 12% заявили, что больше доверия вызывают выборы, если они проходят в течение нескольких дней. И 22% заявили, что доверия больше к выборам, если они будут проходить в один день. Это говорит о том, что эта практика, достаточно новая для нас, уже получает одобрение, встречается с пониманием", - подчеркнул Мамонов.Общероссийский репрезентативный опрос проводился методом телефонного интервью 15 июня 2021 года, объем выборки составил 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210525/tsik-1733830864.html
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россия, михаил мамонов, вциом, общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к многодневному голосованию
16:23 16.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДосрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

ВЦИОМ: более половины россиян положительно относятся к многодневному голосованию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более половины российских избирателей положительно относятся к проведению голосования в течение нескольких дней, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Как следует из представленных данных, скорее положительно относятся к возможному многодневному голосованию на выборах в госдуму 56% россиян, планирующих голосовать на выборах в этом году, скорее отрицательно - 21%, безразлично - 22%.
"Наибольший уровень безразличного голосования зафиксирован в группе 18-24 лет. Самый высокий уровень положительного отношения зафиксирован в возрастной группе 35+", - сказал Мамонов в ходе встречи с экспертами в ЦИК.
По его словам, качественные исследования показали, что основной фактор поддержки многодневного голосования - это удобство, а также безопасность, возможность высказать свою позицию.
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При этом 61% респондентов отметили, что им было бы удобно иметь возможность голосовать в течение трех дней. Чуть более трети или 34% респондентов подчеркнули, что им было бы удобно голосовать только в один день. Затруднились ответить 5%.
"В сентябре прошлого года, когда мы проводили опрос на эту тему, 63% заявляли о том, что длительность голосования не влияет на доверие к выборам и результатам, 12% заявили, что больше доверия вызывают выборы, если они проходят в течение нескольких дней. И 22% заявили, что доверия больше к выборам, если они будут проходить в один день. Это говорит о том, что эта практика, достаточно новая для нас, уже получает одобрение, встречается с пониманием", - подчеркнул Мамонов.
Общероссийский репрезентативный опрос проводился методом телефонного интервью 15 июня 2021 года, объем выборки составил 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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