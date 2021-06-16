https://ria.ru/20210616/golosovanie-1737253901.html

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к многодневному голосованию

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к многодневному голосованию - РИА Новости, 16.06.2021

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к многодневному голосованию

Более половины российских избирателей положительно относятся к проведению голосования в течение нескольких дней, заявил руководитель практики политического... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:23

2021-06-16T16:23

2021-06-16T16:23

россия

михаил мамонов

вциом

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091293_296:524:2580:1809_1920x0_80_0_0_02b3e872751557ee04cc1bafa4c8ac48.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более половины российских избирателей положительно относятся к проведению голосования в течение нескольких дней, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.Как следует из представленных данных, скорее положительно относятся к возможному многодневному голосованию на выборах в госдуму 56% россиян, планирующих голосовать на выборах в этом году, скорее отрицательно - 21%, безразлично - 22%."Наибольший уровень безразличного голосования зафиксирован в группе 18-24 лет. Самый высокий уровень положительного отношения зафиксирован в возрастной группе 35+", - сказал Мамонов в ходе встречи с экспертами в ЦИК.По его словам, качественные исследования показали, что основной фактор поддержки многодневного голосования - это удобство, а также безопасность, возможность высказать свою позицию.При этом 61% респондентов отметили, что им было бы удобно иметь возможность голосовать в течение трех дней. Чуть более трети или 34% респондентов подчеркнули, что им было бы удобно голосовать только в один день. Затруднились ответить 5%."В сентябре прошлого года, когда мы проводили опрос на эту тему, 63% заявляли о том, что длительность голосования не влияет на доверие к выборам и результатам, 12% заявили, что больше доверия вызывают выборы, если они проходят в течение нескольких дней. И 22% заявили, что доверия больше к выборам, если они будут проходить в один день. Это говорит о том, что эта практика, достаточно новая для нас, уже получает одобрение, встречается с пониманием", - подчеркнул Мамонов.Общероссийский репрезентативный опрос проводился методом телефонного интервью 15 июня 2021 года, объем выборки составил 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210525/tsik-1733830864.html

https://ria.ru/20210512/golosovanie-1731925703.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мамонов, вциом, общество