https://ria.ru/20210616/frantsiya-1737224404.html

Во Франции ослабят ограничения по коронавирусу

Во Франции ослабят ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 16.06.2021

Во Франции ослабят ограничения по коронавирусу

Во Франции с 17 июня отменяют норму об обязательном ношении масок на улице, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:20

2021-06-16T14:20

2021-06-16T14:48

жан кастекс

эммануэль макрон

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

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ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Во Франции с 17 июня отменяют норму об обязательном ношении масок на улице, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.Премьер добавил, что с 17 июня будут изменены указы префектур, регулирующие ношение масок на открытом воздухе.При этом глава правительства уточнил, что маски останутся обязательными в помещениях.Кроме того, комендантский час, введенный во Франции в рамках борьбы с коронавирусом, будет отменен с этого воскресенья, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс."Комендантский час будет отменен с этого воскресенья, то есть на 10 дней раньше планируемой даты (30 июня - ред.)", - сообщил Кастекс на пресс-конференции в среду.Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается быстрее, чем ожидалось, нагрузка на больницы значительно снизилась.По его словам, положительная динамика во многом обусловлена успешной кампанией вакцинации в стране и ответственностью французов."Нагрузка на больницы наконец-то сильно снизилась", - добавил он.Президент Франции Эммануэль Макрон 29 апреля представил стратегию поэтапного снятия ограничений, введенных в стране на фоне эпидемии COVID-19. Первый этап начался 3 мая с отмены ограничений на передвижения между регионами и открытия средних и старших классов школы. Второй этап стартовал 19 мая: комендантский час был перенесен с 19.00 на 21.00. Тогда же открылись террасы кафе и ресторанов, а также музеи, театры и кинотеатры. С 9 июня комендантский час стал начинаться еще позже - с 23.00. С этой даты были разрешены собрания до 1000 человек. Кафе и рестораны могут обслуживать посетителей не только на террасах, но и внутри, также открылись спортивные учреждения.Ожидалось, что комендантский час будет отменен с 30 июня.

https://ria.ru/20210616/antitela-1737157119.html

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жан кастекс, эммануэль макрон, коронавирус covid-19, франция, в мире