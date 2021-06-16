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Во Франции ослабят ограничения по коронавирусу
Во Франции ослабят ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 16.06.2021
Во Франции ослабят ограничения по коронавирусу
Во Франции с 17 июня отменяют норму об обязательном ношении масок на улице, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:20
2021-06-16T14:48
жан кастекс
эммануэль макрон
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Во Франции с 17 июня отменяют норму об обязательном ношении масок на улице, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.Премьер добавил, что с 17 июня будут изменены указы префектур, регулирующие ношение масок на открытом воздухе.При этом глава правительства уточнил, что маски останутся обязательными в помещениях.Кроме того, комендантский час, введенный во Франции в рамках борьбы с коронавирусом, будет отменен с этого воскресенья, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс."Комендантский час будет отменен с этого воскресенья, то есть на 10 дней раньше планируемой даты (30 июня - ред.)", - сообщил Кастекс на пресс-конференции в среду.Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается быстрее, чем ожидалось, нагрузка на больницы значительно снизилась.По его словам, положительная динамика во многом обусловлена успешной кампанией вакцинации в стране и ответственностью французов."Нагрузка на больницы наконец-то сильно снизилась", - добавил он.Президент Франции Эммануэль Макрон 29 апреля представил стратегию поэтапного снятия ограничений, введенных в стране на фоне эпидемии COVID-19. Первый этап начался 3 мая с отмены ограничений на передвижения между регионами и открытия средних и старших классов школы. Второй этап стартовал 19 мая: комендантский час был перенесен с 19.00 на 21.00. Тогда же открылись террасы кафе и ресторанов, а также музеи, театры и кинотеатры. С 9 июня комендантский час стал начинаться еще позже - с 23.00. С этой даты были разрешены собрания до 1000 человек. Кафе и рестораны могут обслуживать посетителей не только на террасах, но и внутри, также открылись спортивные учреждения.Ожидалось, что комендантский час будет отменен с 30 июня.
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жан кастекс, эммануэль макрон, коронавирус covid-19, франция, в мире
Во Франции ослабят ограничения по коронавирусу
14:20 16.06.2021 (обновлено: 14:48 16.06.2021)
 
© Доминик БутенПлощадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
© Доминик Бутен

Во Франции с 17 июня отменят обязательное ношение масок на улице

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Во Франции с 17 июня отменяют норму об обязательном ношении масок на улице, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Ношение масок на улицах больше не будет обязательным, за исключением особых условий – при сборе групп, в местах, где много людей, в очередях, или на рынках, или на трибунах стадионов", - сказал Кастекс на пресс-конференции в среду, отметив улучшение ситуации с коронавирусом во Франции.

Премьер добавил, что с 17 июня будут изменены указы префектур, регулирующие ношение масок на открытом воздухе.
При этом глава правительства уточнил, что маски останутся обязательными в помещениях.
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Кроме того, комендантский час, введенный во Франции в рамках борьбы с коронавирусом, будет отменен с этого воскресенья, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.
"Комендантский час будет отменен с этого воскресенья, то есть на 10 дней раньше планируемой даты (30 июня - ред.)", - сообщил Кастекс на пресс-конференции в среду.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается быстрее, чем ожидалось, нагрузка на больницы значительно снизилась.

"Санитарная ситуация в нашей стране улучшается, и это происходит быстрее, чем мы на то надеялись… Мы не наблюдали такого низкого уровня распространения вируса с прошлой осени", - сказал Кастекс на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, положительная динамика во многом обусловлена успешной кампанией вакцинации в стране и ответственностью французов.
"Нагрузка на больницы наконец-то сильно снизилась", - добавил он.
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Ожидалось, что комендантский час будет отменен с 30 июня.
 
Распространение коронавирусаЖан КастексЭммануэль МакронКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
 
 
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