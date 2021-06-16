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Президенты России, США и Швейцарии сфотографировались перед саммитом

Президенты России, США и Швейцарии сфотографировались перед саммитом - РИА Новости, 16.06.2021

Президенты России, США и Швейцарии сфотографировались перед саммитом

Президенты России, США и Швейцарии Владимир Путин, Джо Байден и Ги Пармелен сделали совместное фото перед началом российско-американского саммита в Женеве,... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:28

2021-06-16T14:28

2021-06-16T15:01

россия

ги пармелен

джо байден

владимир путин

сша

саммит путина и байдена

женева (город)

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президенты России, США и Швейцарии Владимир Путин, Джо Байден и Ги Пармелен сделали совместное фото перед началом российско-американского саммита в Женеве, соблюдая социальную дистанцию.Церемония фотографирования состоялась на крыльце перед главным входом на виллу Ла Гранж, где пройдет первая встреча Путина и Байдена. Лидеры сфотографировались и затем удалились на переговоры в узком составе.

россия

сша

женева (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ги пармелен, джо байден, владимир путин, сша, женева (город), в мире