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Президенты России, США и Швейцарии сфотографировались перед саммитом
Президенты России, США и Швейцарии сфотографировались перед саммитом - РИА Новости, 16.06.2021
Президенты России, США и Швейцарии сфотографировались перед саммитом
Президенты России, США и Швейцарии Владимир Путин, Джо Байден и Ги Пармелен сделали совместное фото перед началом российско-американского саммита в Женеве,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:28
2021-06-16T14:28
2021-06-16T15:01
россия
ги пармелен
джо байден
владимир путин
сша
саммит путина и байдена
женева (город)
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президенты России, США и Швейцарии Владимир Путин, Джо Байден и Ги Пармелен сделали совместное фото перед началом российско-американского саммита в Женеве, соблюдая социальную дистанцию.Церемония фотографирования состоялась на крыльце перед главным входом на виллу Ла Гранж, где пройдет первая встреча Путина и Байдена. Лидеры сфотографировались и затем удалились на переговоры в узком составе.
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россия, ги пармелен, джо байден, владимир путин, сша, женева (город), в мире