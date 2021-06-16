https://ria.ru/20210616/durer-1737216024.html

Историки спорят, мог ли Дюрер быть автором алтаря церкви в Германии

Историки спорят, мог ли Дюрер быть автором алтаря церкви в Германии - РИА Новости, 16.06.2021

Историки спорят, мог ли Дюрер быть автором алтаря церкви в Германии

Из-за авторства алтаря, который находится в одной из церквей немецкого города Крайльсхайм, снова начали спорить ученые. Некоторые эксперты уверены, что одну из... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:09

2021-06-16T15:09

2021-06-16T15:09

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Из-за авторства алтаря, который находится в одной из церквей немецкого города Крайльсхайм, снова начали спорить ученые. Некоторые эксперты уверены, что одну из панелей создал немецкий художник Альбрехт Дюрер — величайший живописец эпохи западноевропейского Возрождения, сообщает ARTnews. Роспись, о которой идет речь, находится в церкви Святого Иоанна. Считается, что алтарь высотой в несколько метров был построен около 1490 года в мастерской немецкого художника Михаэля Вольгемута (в юности у него учился Дюрер. — Прим. ред.). На нем изображены библейские сюжеты из жития Иоанна Крестителя и Страстей Христовых. Ученые годами обсуждали происхождение алтаря. Так, в 1928 году, к 400-летию со дня смерти Дюрера, произведение искусства было разобрано и перевезено в Национальный музей Германии в Нюрнберге для более тщательного изучения.Спустя почти 90 лет, в 2016 году, эксперты провели симпозиум, посвященный связи Дюрера с алтарем. Сейчас те же самые специалисты исследуют панель с изображением палача, который держит в руке голову Иоанна Крестителя. По мнению искусствоведов, именно эту створку мог расписать великий художник.К такому выводу их подтолкнули несколько деталей на картине: осанка и мускулистое телосложение фигур, тщательно проработанные блики и тени, которые были типичны для художников Северного Возрождения, но самое главное — поразительное сходство лица палача с портретом матери Дюрера, сделанный живописцем позже. "Это панно принципиально отличается от других", — считает историк Мануэль Тегет-Вельц. И хотя уже многое сходится, задачу исследователям осложняет то, что они до сих пор не нашли документы, подтверждающие причастность Альбрехта Дюрера к созданию алтаря.

https://ria.ru/20210402/dyurer-1603680853.html

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нюрнберг, новости культуры, германия, искусство