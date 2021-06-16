Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210616/durer-1737216024.html
Историки спорят, мог ли Дюрер быть автором алтаря церкви в Германии
Историки спорят, мог ли Дюрер быть автором алтаря церкви в Германии - РИА Новости, 16.06.2021
Историки спорят, мог ли Дюрер быть автором алтаря церкви в Германии
Из-за авторства алтаря, который находится в одной из церквей немецкого города Крайльсхайм, снова начали спорить ученые. Некоторые эксперты уверены, что одну из... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T15:09
2021-06-16T15:09
нюрнберг
культура
новости культуры
германия
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737219767_0:23:1001:586_1920x0_80_0_0_14cb320dc9aa0971b3e06d6f32a54fed.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Из-за авторства алтаря, который находится в одной из церквей немецкого города Крайльсхайм, снова начали спорить ученые. Некоторые эксперты уверены, что одну из панелей создал немецкий художник Альбрехт Дюрер — величайший живописец эпохи западноевропейского Возрождения, сообщает ARTnews. Роспись, о которой идет речь, находится в церкви Святого Иоанна. Считается, что алтарь высотой в несколько метров был построен около 1490 года в мастерской немецкого художника Михаэля Вольгемута (в юности у него учился Дюрер. — Прим. ред.). На нем изображены библейские сюжеты из жития Иоанна Крестителя и Страстей Христовых. Ученые годами обсуждали происхождение алтаря. Так, в 1928 году, к 400-летию со дня смерти Дюрера, произведение искусства было разобрано и перевезено в Национальный музей Германии в Нюрнберге для более тщательного изучения.Спустя почти 90 лет, в 2016 году, эксперты провели симпозиум, посвященный связи Дюрера с алтарем. Сейчас те же самые специалисты исследуют панель с изображением палача, который держит в руке голову Иоанна Крестителя. По мнению искусствоведов, именно эту створку мог расписать великий художник.К такому выводу их подтолкнули несколько деталей на картине: осанка и мускулистое телосложение фигур, тщательно проработанные блики и тени, которые были типичны для художников Северного Возрождения, но самое главное — поразительное сходство лица палача с портретом матери Дюрера, сделанный живописцем позже. "Это панно принципиально отличается от других", — считает историк Мануэль Тегет-Вельц. И хотя уже многое сходится, задачу исследователям осложняет то, что они до сих пор не нашли документы, подтверждающие причастность Альбрехта Дюрера к созданию алтаря.
https://ria.ru/20210402/dyurer-1603680853.html
нюрнберг
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737219767_0:0:1001:750_1920x0_80_0_0_667a845bb207751c69fee4eb5cde823e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нюрнберг, новости культуры, германия, искусство

Историки спорят, мог ли Дюрер быть автором алтаря церкви в Германии

15:09 16.06.2021
 
© Фото : Stadtarchiv CrailsheimСтворчатый алтарь, расположенный в церкви Святого Иоанна в Крайльсхайме, Германия
Створчатый алтарь, расположенный в церкви Святого Иоанна в Крайльсхайме, Германия - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : Stadtarchiv Crailsheim
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Из-за авторства алтаря, который находится в одной из церквей немецкого города Крайльсхайм, снова начали спорить ученые. Некоторые эксперты уверены, что одну из панелей создал немецкий художник Альбрехт Дюрер — величайший живописец эпохи западноевропейского Возрождения, сообщает ARTnews.
Роспись, о которой идет речь, находится в церкви Святого Иоанна. Считается, что алтарь высотой в несколько метров был построен около 1490 года в мастерской немецкого художника Михаэля Вольгемута (в юности у него учился Дюрер. — Прим. ред.). На нем изображены библейские сюжеты из жития Иоанна Крестителя и Страстей Христовых.
Ученые годами обсуждали происхождение алтаря. Так, в 1928 году, к 400-летию со дня смерти Дюрера, произведение искусства было разобрано и перевезено в Национальный музей Германии в Нюрнберге для более тщательного изучения.
Спустя почти 90 лет, в 2016 году, эксперты провели симпозиум, посвященный связи Дюрера с алтарем. Сейчас те же самые специалисты исследуют панель с изображением палача, который держит в руке голову Иоанна Крестителя. По мнению искусствоведов, именно эту створку мог расписать великий художник.
К такому выводу их подтолкнули несколько деталей на картине: осанка и мускулистое телосложение фигур, тщательно проработанные блики и тени, которые были типичны для художников Северного Возрождения, но самое главное — поразительное сходство лица палача с портретом матери Дюрера, сделанный живописцем позже.
© Фото : Germanisches Nationalmuseum, NurnbergАльбрехт Дюрер "Портрет матери Барбары Дюрер", около 1490 года
Альбрехт Дюрер Портрет матери Барбары Дюрер, около 1490 года - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : Germanisches Nationalmuseum, Nurnberg
Альбрехт Дюрер "Портрет матери Барбары Дюрер", около 1490 года
"Это панно принципиально отличается от других", — считает историк Мануэль Тегет-Вельц.

"Если картина действительно написана Дюрером, то это будет гигантский шаг в изучении его творчества", — прокомментировал Маттиас Венигер, куратор Баварского национального музея в Мюнхене.

И хотя уже многое сходится, задачу исследователям осложняет то, что они до сих пор не нашли документы, подтверждающие причастность Альбрехта Дюрера к созданию алтаря.
Знаменитый автопортрет Дюрера (цифровая копия) на выставке Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 08:00Культура
Уорхол эпохи Возрождения: как Альбрехт Дюрер изобрел комиксы
 
КультураНюрнбергНовости культурыГерманияИскусство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
06:37На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
06:29На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
06:13Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
05:18"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным
Лента новостейМолния