https://ria.ru/20210616/dtp-1737306730.html
В Рязанской области четыре человека погибли в ДТП
В Рязанской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 16.06.2021
В Рязанской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей на трассе Р-22 "Каспий" в Скопинском районе Рязанской области, сообщило УМВД по... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:19
2021-06-16T20:19
2021-06-16T20:19
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РЯЗАНЬ, 16 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей на трассе Р-22 "Каспий" в Скопинском районе Рязанской области, сообщило УМВД по региону."Сегодня в 17.55 в Скопинском районе около села Гремячка, на 251 километре автодороги Р-22 "Каспий" произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-21124 под управлением 48-летнего жителя Тамбова, двигавшегося со стороны Москвы, и сидельным тягачом "МАН" с полуприцепом, которым управлял 42-летний тамбовчанин", - говорится в сообщении.На сайте УМВД уточняется, что, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся со стороны встречного движения грузовиком. "В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, возраст которых уточняется. Несовершеннолетних среди погибших нет", - отмечает управление.В сообщении уточняется, что водитель грузовика за медицинской помощью не обращался.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210530/dtp-1734827997.html
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россия, москва, рязанская область, происшествия
В Рязанской области четыре человека погибли в ДТП
В Рязанской области четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей