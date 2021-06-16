https://ria.ru/20210616/doxa-1737308927.html

Редакторов DOXA вызвали на допрос в СК

Редакторов DOXA вызвали на допрос в СК - РИА Новости, 16.06.2021

Редакторов DOXA вызвали на допрос в СК

Трех редакторов студенческого издания DOXA вызывали на допрос в рамках дела о вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность, обвиняемыми по которому... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:31

2021-06-16T20:31

2021-06-16T20:43

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Трех редакторов студенческого издания DOXA вызывали на допрос в рамках дела о вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность, обвиняемыми по которому проходят другие четыре журналиста журнала, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев."Троих ребят вызвали на допрос в СК по делу DOXA, они также являются редакторами журнала. Первый допрос состоится уже завтра в 9.00", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы одного из обвиняемых.В середине апреля Басманный суд избрал Наталье Тышкевич, Армену Арамяну, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину меру пресечения в виде "запрета определенных действий". Всех лишили права покидать жилое помещение, а также использовать средства связи и интернет. Позднее Мосгорсуд смягчил меру пресечения и разрешил молодым людям ежедневные двухчасовые прогулки.Фигурантам дела предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность. Данная статья УК предполагает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Свою причастность к преступлению молодые люди отрицают.Ранее журнал DOXA сообщал об обысках в редакции у ряда сотрудников, связав их "с видео в поддержку школьников и студентов, на которых давит администрация перед протестами 23 января".

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия