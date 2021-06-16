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https://ria.ru/20210616/doxa-1737308927.html
Редакторов DOXA вызвали на допрос в СК
Редакторов DOXA вызвали на допрос в СК - РИА Новости, 16.06.2021
Редакторов DOXA вызвали на допрос в СК
Трех редакторов студенческого издания DOXA вызывали на допрос в рамках дела о вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность, обвиняемыми по которому... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:31
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Трех редакторов студенческого издания DOXA вызывали на допрос в рамках дела о вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность, обвиняемыми по которому проходят другие четыре журналиста журнала, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев."Троих ребят вызвали на допрос в СК по делу DOXA, они также являются редакторами журнала. Первый допрос состоится уже завтра в 9.00", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы одного из обвиняемых.В середине апреля Басманный суд избрал Наталье Тышкевич, Армену Арамяну, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину меру пресечения в виде "запрета определенных действий". Всех лишили права покидать жилое помещение, а также использовать средства связи и интернет. Позднее Мосгорсуд смягчил меру пресечения и разрешил молодым людям ежедневные двухчасовые прогулки.Фигурантам дела предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность. Данная статья УК предполагает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Свою причастность к преступлению молодые люди отрицают.Ранее журнал DOXA сообщал об обысках в редакции у ряда сотрудников, связав их "с видео в поддержку школьников и студентов, на которых давит администрация перед протестами 23 января".
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
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60
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Редакторов DOXA вызвали на допрос в СК
20:31 16.06.2021 (обновлено: 20:43 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Адвокат сообщил о вызове трех редакторов DOXA на допрос

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Трех редакторов студенческого издания DOXA вызывали на допрос в рамках дела о вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность, обвиняемыми по которому проходят другие четыре журналиста журнала, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
"Троих ребят вызвали на допрос в СК по делу DOXA, они также являются редакторами журнала. Первый допрос состоится уже завтра в 9.00", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы одного из обвиняемых.
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Фигурантам дела предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность. Данная статья УК предполагает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Свою причастность к преступлению молодые люди отрицают.
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