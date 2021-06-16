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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/dostizhenie-1737315459.html
Эксперт назвал главное достижение саммита Путина и Байдена
Эксперт назвал главное достижение саммита Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Эксперт назвал главное достижение саммита Путина и Байдена
Согласие президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена переподтвердить неприемлемость ядерной войны, в которой не может быть победителей, является самым... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T21:23
2021-06-16T21:23
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Согласие президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена переподтвердить неприемлемость ядерной войны, в которой не может быть победителей, является самым важным достижением саммита, считает бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в среду в Женеве, встреча длилась 4,5 часа, включая перерыв. По итогам лидеры приняли совместное заявление, в котором говорится о том, что РФ и США&nbsp; подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.По словам Орджоникидзе, это главный вопрос отношениях России с Соединенными Штатами Америки, и важно, что именно он был согласован обоими президентами."Была другая стратегическая обстановка - тогда наша полумиллионная армия стояла в ГДР. Конечно, с точки зрения геополитических реалий ситуация сейчас и в 1985 году разные, но, вместе с тем, важно, что именно эти две страны имеют возможность уничтожить как друг друга, так и весь мир, и именно от них зависит то, чтобы отношения не скатились к мировому пожару. Сейчас это также актуально, как и в 1985 году. Этот вопрос - важнее, чем все другие проблемы", - полагает эксперт.В 1985 году в Женеве состоялась первая встреча лидеров США и СССР Рональда Рейгана и Михаила Горбачева. Итоги были зафиксированы в совместном заявлении, в котором говорилось о том, что "ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя, стороны не будут стремиться к военному превосходству".Ранее Москва предлагала Вашингтону переподтвердить этот тезис, однако администрация бывшего президента Дональда Трампа на протяжении более, чем двух лет отказывалась это сделать.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Эксперт назвал главное достижение саммита Путина и Байдена
21:23 16.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Бывший заместитель генсека ООН Орджоникидзе назвал главное достижение саммита Путина и Байдена

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Согласие президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена переподтвердить неприемлемость ядерной войны, в которой не может быть победителей, является самым важным достижением саммита, считает бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в среду в Женеве, встреча длилась 4,5 часа, включая перерыв. По итогам лидеры приняли совместное заявление, в котором говорится о том, что РФ и США  подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

"Это самое важное достижение саммита. Выдающееся достижение, что в реалиях сегодняшнего дня мы добились от Штатов согласия на такую формулу, несмотря на геополитические различия. Все остальные вопросы (в отношениях - ред.), по торговле и так далее, возможно решить, но сделать это можно только в условиях мира. В условиях мира возможны переговоры по всем другим вопросам", - сказал Орджоникидзе РИА Новости.

По словам Орджоникидзе, это главный вопрос отношениях России с Соединенными Штатами Америки, и важно, что именно он был согласован обоими президентами.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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"Была другая стратегическая обстановка - тогда наша полумиллионная армия стояла в ГДР. Конечно, с точки зрения геополитических реалий ситуация сейчас и в 1985 году разные, но, вместе с тем, важно, что именно эти две страны имеют возможность уничтожить как друг друга, так и весь мир, и именно от них зависит то, чтобы отношения не скатились к мировому пожару. Сейчас это также актуально, как и в 1985 году. Этот вопрос - важнее, чем все другие проблемы", - полагает эксперт.
В 1985 году в Женеве состоялась первая встреча лидеров США и СССР Рональда Рейгана и Михаила Горбачева. Итоги были зафиксированы в совместном заявлении, в котором говорилось о том, что "ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя, стороны не будут стремиться к военному превосходству".
Ранее Москва предлагала Вашингтону переподтвердить этот тезис, однако администрация бывшего президента Дональда Трампа на протяжении более, чем двух лет отказывалась это сделать.
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