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Эксперт назвал главное достижение саммита Путина и Байдена

Эксперт назвал главное достижение саммита Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

Эксперт назвал главное достижение саммита Путина и Байдена

Согласие президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена переподтвердить неприемлемость ядерной войны, в которой не может быть победителей, является самым... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T21:23

2021-06-16T21:23

2021-06-16T21:23

саммит путина и байдена

россия

джо байден

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в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Согласие президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена переподтвердить неприемлемость ядерной войны, в которой не может быть победителей, является самым важным достижением саммита, считает бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в среду в Женеве, встреча длилась 4,5 часа, включая перерыв. По итогам лидеры приняли совместное заявление, в котором говорится о том, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.По словам Орджоникидзе, это главный вопрос отношениях России с Соединенными Штатами Америки, и важно, что именно он был согласован обоими президентами."Была другая стратегическая обстановка - тогда наша полумиллионная армия стояла в ГДР. Конечно, с точки зрения геополитических реалий ситуация сейчас и в 1985 году разные, но, вместе с тем, важно, что именно эти две страны имеют возможность уничтожить как друг друга, так и весь мир, и именно от них зависит то, чтобы отношения не скатились к мировому пожару. Сейчас это также актуально, как и в 1985 году. Этот вопрос - важнее, чем все другие проблемы", - полагает эксперт.В 1985 году в Женеве состоялась первая встреча лидеров США и СССР Рональда Рейгана и Михаила Горбачева. Итоги были зафиксированы в совместном заявлении, в котором говорилось о том, что "ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя, стороны не будут стремиться к военному превосходству".Ранее Москва предлагала Вашингтону переподтвердить этот тезис, однако администрация бывшего президента Дональда Трампа на протяжении более, чем двух лет отказывалась это сделать.

https://ria.ru/20210616/konsultatsii-1737288916.html

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире