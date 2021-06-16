https://ria.ru/20210616/donbass-1737323519.html

Козак рассказал о переговорах Путина и Байдена по Украине

Козак рассказал о переговорах Путина и Байдена по Украине - РИА Новости, 16.06.2021

Козак рассказал о переговорах Путина и Байдена по Украине

После переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена появилась надежда на улучшение ситуации вокруг Донбасса, заявил заместитель администрации... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T22:45

2021-06-16T22:45

2021-06-16T22:45

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. После переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена появилась надежда на улучшение ситуации вокруг Донбасса, заявил заместитель администрации президента РФ Дмитрий Козак."Кажется, да", - сказал журналистам Козак, отвечая на вопрос, доволен ли он итогами переговоров Путина и Бадена по тематике Украины."Есть надежда", - добавил он."Мы сказали, что минские соглашения это безальтернативная основа для политического, невоенного урегулирования конфликта. Надо следовать минским соглашениям, прежде всего - в политической сфере", - сказал он.Козак утвердительно ответил на вопрос, согласилась ли с этим американская сторона."Да, конечно. Это не наша подсказка и не наша просьба. Это активная позиция. Будем надеяться, что она будет реализована", - добавил он."Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки", - сказал Козак.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

россия

донецкая народная республика

сша

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"Здесь, пожалуй, нечего обсуждать" – Путин о вступлении Украины в НАТО Лидеры двух стран также обсудили тему Украины. По поводу вступления Украины в НАТО Владимир Путин отметил, что тема затрагивалась “мазком” и “здесь, пожалуй, нечего обсуждать”. 2021-06-16T22:45 true PT0M32S

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россия, донецкая народная республика, джо байден, владимир путин, дмитрий козак, оон, сша, в мире