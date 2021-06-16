Козак рассказал о переговорах Путина и Байдена по Украине
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак сообщил, что после саммита в Женеве появилась надежда на улучшение ситуации в Донбассе
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. После переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена появилась надежда на улучшение ситуации вокруг Донбасса, заявил заместитель администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Кажется, да", - сказал журналистам Козак, отвечая на вопрос, доволен ли он итогами переговоров Путина и Бадена по тематике Украины.
26 апреля, 08:00Единство русских — вернуть Донбассу Украину
"Есть надежда", - добавил он.
"Мы сказали, что минские соглашения это безальтернативная основа для политического, невоенного урегулирования конфликта. Надо следовать минским соглашениям, прежде всего - в политической сфере", - сказал он.
Козак утвердительно ответил на вопрос, согласилась ли с этим американская сторона.
"Да, конечно. Это не наша подсказка и не наша просьба. Это активная позиция. Будем надеяться, что она будет реализована", - добавил он.
13 марта, 08:00Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
"Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки", - сказал Козак.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.