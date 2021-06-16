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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/donbass-1737323519.html
Козак рассказал о переговорах Путина и Байдена по Украине
Козак рассказал о переговорах Путина и Байдена по Украине - РИА Новости, 16.06.2021
Козак рассказал о переговорах Путина и Байдена по Украине
После переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена появилась надежда на улучшение ситуации вокруг Донбасса, заявил заместитель администрации... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:45
2021-06-16T22:45
саммит путина и байдена
россия
донецкая народная республика
джо байден
владимир путин
дмитрий козак
оон
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. После переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена появилась надежда на улучшение ситуации вокруг Донбасса, заявил заместитель администрации президента РФ Дмитрий Козак."Кажется, да", - сказал журналистам Козак, отвечая на вопрос, доволен ли он итогами переговоров Путина и Бадена по тематике Украины."Есть надежда", - добавил он."Мы сказали, что минские соглашения это безальтернативная основа для политического, невоенного урегулирования конфликта. Надо следовать минским соглашениям, прежде всего - в политической сфере", - сказал он.Козак утвердительно ответил на вопрос, согласилась ли с этим американская сторона."Да, конечно. Это не наша подсказка и не наша просьба. Это активная позиция. Будем надеяться, что она будет реализована", - добавил он."Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки", - сказал Козак.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
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россия
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"Здесь, пожалуй, нечего обсуждать" – Путин о вступлении Украины в НАТО
Лидеры двух стран также обсудили тему Украины. По поводу вступления Украины в НАТО Владимир Путин отметил, что тема затрагивалась “мазком” и “здесь, пожалуй, нечего обсуждать”.
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россия, донецкая народная республика, джо байден, владимир путин, дмитрий козак, оон, сша, в мире
Козак рассказал о переговорах Путина и Байдена по Украине
22:45 16.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Козак сообщил, что после саммита в Женеве появилась надежда на улучшение ситуации в Донбассе

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. После переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена появилась надежда на улучшение ситуации вокруг Донбасса, заявил заместитель администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Кажется, да", - сказал журналистам Козак, отвечая на вопрос, доволен ли он итогами переговоров Путина и Бадена по тематике Украины.
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"Есть надежда", - добавил он.
"Мы сказали, что минские соглашения это безальтернативная основа для политического, невоенного урегулирования конфликта. Надо следовать минским соглашениям, прежде всего - в политической сфере", - сказал он.
Козак утвердительно ответил на вопрос, согласилась ли с этим американская сторона.
"Да, конечно. Это не наша подсказка и не наша просьба. Это активная позиция. Будем надеяться, что она будет реализована", - добавил он.
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"Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки", - сказал Козак.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДжо БайденВладимир ПутинДмитрий КозакООНСШАВ мире
 
 
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