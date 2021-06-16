В Германии озвучили позицию по конфликту в Донбассе
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в населенном пункте "Золотое" Луганской Народной Республики
В Германии ждут конструктивного сотрудничества от Москвы в разрешении конфликта в Донбассе
"Канцлер ФРГ недавно сказала публично о том, что она считает позитивным то, что американский президент ищет сейчас прямого разговора с российским президентом, было бы также хорошо, чтобы и на европейском уровне, между Германией и Россией, или представителями ЕС и Россией проводились бы такие переговоры. В остальном я не могу предугадать, что произойдет сегодня в Женеве", - сказал Зайберт.
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Он добавил, что в ходе саммита "большой семерки", который состоялся в минувшие выходные, также шла речь об "ожиданиях от России, и это верно также для нас, немцев, - конструктивное сотрудничество России в поиске политического решения конфликта на Украине, то есть в полном выполнении пакета минских договоренностей".
"Россия знает об этом, это то, что мы постоянно доносим до российского руководства по собственным каналам", - добавил Зайберт.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.