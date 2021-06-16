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Источник оценил доклад Еврокомиссии по России
Источник оценил доклад Еврокомиссии по России - РИА Новости, 16.06.2021
Источник оценил доклад Еврокомиссии по России
Доклад, подготовленный Еврокомиссией и главой евродипломатии Жозепом Боррелем по отношениям Евросоюза с Россией, направлен на то, чтобы посмотреть, как можно... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:50
2021-06-16T18:50
россия
европарламент
жозеп боррель
евросовет
шарль мишель
еврокомиссия
чехия
иран
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Доклад, подготовленный Еврокомиссией и главой евродипломатии Жозепом Боррелем по отношениям Евросоюза с Россией, направлен на то, чтобы посмотреть, как можно прекратить "негативную спираль" в этих отношениях и сделать их более предсказуемыми, сообщил высокопоставленный европейский представитель, отвечая на вопрос РИА Новости.В подготовленном к саммиту ЕС 24-25 июня докладе Еврокомиссия и Боррель предложили использовать в отношении России новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам. В частности, предполагается, что диалог может вестись по вопросам здравоохранения, климату, ядерной программе Ирана, борьбе с терроризмом. Также предлагается активно развивать контакты между народами России и стран Евросоюза, в связи с чем Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику" в отношении граждан России, особенно студентов."Нынешний сценарий негативный, мы об этом говорим в начале документа. Мы хотим остановить эту негативную спираль в наших отношениях, двигаться к более предсказуемым отношениям, лишенным сюрпризов. Необходимо остановить деградацию, которую мы наблюдаем сейчас. Это важное послание", - сказал он.Источник добавил, что "другое послание: очевидно, Россия никуда не денется, она является важной частью Европейского и Азиатского континентов, она останется соседом Европы, нельзя этот факт игнорировать". "Мы знаем, что мы должны рассчитывать на Россию, поэтому среди трех принципов мы предусмотрели один – взаимодействие или диалог. Когда-то нам надо будет идти к новому партнерство с Россией, но сейчас мы не можем на это рассчитывать, отношения слишком сильно ухудшились, надо восстановить доверие и правила сотрудничества, совместной работы", - пояснил он.Источник подчеркнул, что "безопасность континента зависит от того, что делает ЕС и что делает Россия"."В этом документе, который подготовлен для европейских лидеров, есть и послание России: мы констатируем ухудшение отношений с Россией, но, в то же время, мы говорим о том, как это остановить. Мы решительно настроены защищаться и оберегать наши интересы, но мы готовы и к взаимодействию в общих интересах, мы готовы пытаться вести наши отношения к такому сценарию, который позволит преодолеть существующие вызовы, опасения и агрессивное поведение, с которым мы сталкиваемся со стороны России", - указал он.Источник добавил, что "поэтому в этом документе есть и послания, которые, я надеюсь, будут услышаны российской стороной".Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 24-25 мая поручили Боррелю подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией к саммиту Евросоюза в июне. Евросовет также подтвердил приверженность пяти принципам, определяющим политику ЕС в отношении России в настоящее время.При этом, как заявил на июньской пленарной сессии депутатам Европарламента глава Евросовета Шарль Мишель, у лидеров ЕС пока нет единодушия по отношению к России и им необходим доклад, чтобы его проанализировать и сформулировать консолидированную позицию о том, "что именно ЕС хочет от России".В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, вопрос Крыма закрыт окончательно, а разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.В последнее время отношения еще больше ухудшились из-за "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. Позже ситуация усугубилась в связи со скандалом вокруг обвинений Чехии в причастности России к якобы диверсии на складе оружия в 2014 году во Врбетице, за которым последовала взаимная высылка дипломатов.В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.
https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html
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https://ria.ru/20210616/zakharova-1737167197.html
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россия, европарламент, жозеп боррель, евросовет, шарль мишель, еврокомиссия, чехия, иран, в мире
Источник оценил доклад Еврокомиссии по России
18:50 16.06.2021
 
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© AP Photo / Virginia Mayo

Высокопоставленный европейский представитель оценил доклад Еврокомиссии по отношениям с Россией

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БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Доклад, подготовленный Еврокомиссией и главой евродипломатии Жозепом Боррелем по отношениям Евросоюза с Россией, направлен на то, чтобы посмотреть, как можно прекратить "негативную спираль" в этих отношениях и сделать их более предсказуемыми, сообщил высокопоставленный европейский представитель, отвечая на вопрос РИА Новости.
В подготовленном к саммиту ЕС 24-25 июня докладе Еврокомиссия и Боррель предложили использовать в отношении России новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам. В частности, предполагается, что диалог может вестись по вопросам здравоохранения, климату, ядерной программе Ирана, борьбе с терроризмом. Также предлагается активно развивать контакты между народами России и стран Евросоюза, в связи с чем Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику" в отношении граждан России, особенно студентов.
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"Нынешний сценарий негативный, мы об этом говорим в начале документа. Мы хотим остановить эту негативную спираль в наших отношениях, двигаться к более предсказуемым отношениям, лишенным сюрпризов. Необходимо остановить деградацию, которую мы наблюдаем сейчас. Это важное послание", - сказал он.
Источник добавил, что "другое послание: очевидно, Россия никуда не денется, она является важной частью Европейского и Азиатского континентов, она останется соседом Европы, нельзя этот факт игнорировать". "Мы знаем, что мы должны рассчитывать на Россию, поэтому среди трех принципов мы предусмотрели один – взаимодействие или диалог. Когда-то нам надо будет идти к новому партнерство с Россией, но сейчас мы не можем на это рассчитывать, отношения слишком сильно ухудшились, надо восстановить доверие и правила сотрудничества, совместной работы", - пояснил он.
Источник подчеркнул, что "безопасность континента зависит от того, что делает ЕС и что делает Россия".
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"В этом документе, который подготовлен для европейских лидеров, есть и послание России: мы констатируем ухудшение отношений с Россией, но, в то же время, мы говорим о том, как это остановить. Мы решительно настроены защищаться и оберегать наши интересы, но мы готовы и к взаимодействию в общих интересах, мы готовы пытаться вести наши отношения к такому сценарию, который позволит преодолеть существующие вызовы, опасения и агрессивное поведение, с которым мы сталкиваемся со стороны России", - указал он.
Источник добавил, что "поэтому в этом документе есть и послания, которые, я надеюсь, будут услышаны российской стороной".
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 24-25 мая поручили Боррелю подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией к саммиту Евросоюза в июне. Евросовет также подтвердил приверженность пяти принципам, определяющим политику ЕС в отношении России в настоящее время.
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При этом, как заявил на июньской пленарной сессии депутатам Европарламента глава Евросовета Шарль Мишель, у лидеров ЕС пока нет единодушия по отношению к России и им необходим доклад, чтобы его проанализировать и сформулировать консолидированную позицию о том, "что именно ЕС хочет от России".
В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, вопрос Крыма закрыт окончательно, а разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.
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В последнее время отношения еще больше ухудшились из-за "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. Позже ситуация усугубилась в связи со скандалом вокруг обвинений Чехии в причастности России к якобы диверсии на складе оружия в 2014 году во Врбетице, за которым последовала взаимная высылка дипломатов.
В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.
 
РоссияЕвропарламентЖозеп БоррельЕвросоветШарль МишельЕврокомиссияЧехияИранВ мире
 
 
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