Источник оценил доклад Еврокомиссии по России
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Высокопоставленный европейский представитель оценил доклад Еврокомиссии по отношениям с Россией
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Доклад, подготовленный Еврокомиссией и главой евродипломатии Жозепом Боррелем по отношениям Евросоюза с Россией, направлен на то, чтобы посмотреть, как можно прекратить "негативную спираль" в этих отношениях и сделать их более предсказуемыми, сообщил высокопоставленный европейский представитель, отвечая на вопрос РИА Новости.
В подготовленном к саммиту ЕС 24-25 июня докладе Еврокомиссия и Боррель предложили использовать в отношении России новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам. В частности, предполагается, что диалог может вестись по вопросам здравоохранения, климату, ядерной программе Ирана, борьбе с терроризмом. Также предлагается активно развивать контакты между народами России и стран Евросоюза, в связи с чем Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику" в отношении граждан России, особенно студентов.
"Нынешний сценарий негативный, мы об этом говорим в начале документа. Мы хотим остановить эту негативную спираль в наших отношениях, двигаться к более предсказуемым отношениям, лишенным сюрпризов. Необходимо остановить деградацию, которую мы наблюдаем сейчас. Это важное послание", - сказал он.
Источник добавил, что "другое послание: очевидно, Россия никуда не денется, она является важной частью Европейского и Азиатского континентов, она останется соседом Европы, нельзя этот факт игнорировать". "Мы знаем, что мы должны рассчитывать на Россию, поэтому среди трех принципов мы предусмотрели один – взаимодействие или диалог. Когда-то нам надо будет идти к новому партнерство с Россией, но сейчас мы не можем на это рассчитывать, отношения слишком сильно ухудшились, надо восстановить доверие и правила сотрудничества, совместной работы", - пояснил он.
Источник подчеркнул, что "безопасность континента зависит от того, что делает ЕС и что делает Россия".
"В этом документе, который подготовлен для европейских лидеров, есть и послание России: мы констатируем ухудшение отношений с Россией, но, в то же время, мы говорим о том, как это остановить. Мы решительно настроены защищаться и оберегать наши интересы, но мы готовы и к взаимодействию в общих интересах, мы готовы пытаться вести наши отношения к такому сценарию, который позволит преодолеть существующие вызовы, опасения и агрессивное поведение, с которым мы сталкиваемся со стороны России", - указал он.
Источник добавил, что "поэтому в этом документе есть и послания, которые, я надеюсь, будут услышаны российской стороной".
При этом, как заявил на июньской пленарной сессии депутатам Европарламента глава Евросовета Шарль Мишель, у лидеров ЕС пока нет единодушия по отношению к России и им необходим доклад, чтобы его проанализировать и сформулировать консолидированную позицию о том, "что именно ЕС хочет от России".
В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, вопрос Крыма закрыт окончательно, а разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.
В последнее время отношения еще больше ухудшились из-за "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. Позже ситуация усугубилась в связи со скандалом вокруг обвинений Чехии в причастности России к якобы диверсии на складе оружия в 2014 году во Врбетице, за которым последовала взаимная высылка дипломатов.
В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.