https://ria.ru/20210616/dokhod-1737157917.html

Психолог назвал причины, по которым люди отказываются от высокого дохода

Психолог назвал причины, по которым люди отказываются от высокого дохода - РИА Новости, 16.06.2021

Психолог назвал причины, по которым люди отказываются от высокого дохода

РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T02:17

2021-06-16T02:17

2021-06-16T02:17

россия

доходы

общество

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Некоторые россияне долгие годы трудятся на работе с небольшим окладом, не пытаясь изменить свой уровень жизни в лучшую сторону. На это есть несколько причин и все они родом из детства, рассказала агентству "Прайм" психолог Юлия Зюганова.По ее словам, люди, находясь в такой стабильно тяжелой ситуации, попадают в "зону комфорта", из которой потом непросто выбраться. Зюганова выделила еще ряд причин: страх перемен, рисков и падений, страх денег, комплекс "бедность мышления", а также низкая самооценка, которая провоцирует часто возникновение синдрома самозванца. Люди, по словам психолога, не верят в себя и боятся просить о повышении зарплаты, работают сверх нормы и всегда пытаются услужить."Под маской "неверия" всегда скрываются очень глубокие травмы и комплексы. В России почему-то принято эти травмы лечить с друзьями, с родителями на кухне или за рюмкой крепкого алкоголя. Но нужно понимать, что есть подсознание, и туда, кроме специалиста, никто не сможет залезть", - резюмирует она.

https://ria.ru/20210613/dokhody-1736816289.html

россия

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2021

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россия, доходы, общество