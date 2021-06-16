https://ria.ru/20210616/dokhod-1737157917.html
Психолог назвал причины, по которым люди отказываются от высокого дохода
Психолог назвал причины, по которым люди отказываются от высокого дохода - РИА Новости, 16.06.2021
Психолог назвал причины, по которым люди отказываются от высокого дохода
РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T02:17
2021-06-16T02:17
2021-06-16T02:17
россия
доходы
общество
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Некоторые россияне долгие годы трудятся на работе с небольшим окладом, не пытаясь изменить свой уровень жизни в лучшую сторону. На это есть несколько причин и все они родом из детства, рассказала агентству "Прайм" психолог Юлия Зюганова.По ее словам, люди, находясь в такой стабильно тяжелой ситуации, попадают в "зону комфорта", из которой потом непросто выбраться. Зюганова выделила еще ряд причин: страх перемен, рисков и падений, страх денег, комплекс "бедность мышления", а также низкая самооценка, которая провоцирует часто возникновение синдрома самозванца. Люди, по словам психолога, не верят в себя и боятся просить о повышении зарплаты, работают сверх нормы и всегда пытаются услужить."Под маской "неверия" всегда скрываются очень глубокие травмы и комплексы. В России почему-то принято эти травмы лечить с друзьями, с родителями на кухне или за рюмкой крепкого алкоголя. Но нужно понимать, что есть подсознание, и туда, кроме специалиста, никто не сможет залезть", - резюмирует она.
https://ria.ru/20210613/dokhody-1736816289.html
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россия, доходы, общество
Психолог назвал причины, по которым люди отказываются от высокого дохода
Психолог объяснила отказ россиян от стремления к высокому доходу менталитетом
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости.
Некоторые россияне долгие годы трудятся на работе с небольшим окладом, не пытаясь изменить свой уровень жизни в лучшую сторону. На это есть несколько причин и все они родом из детства, рассказала агентству "Прайм"
психолог Юлия Зюганова.
"Первая причина — наш менталитет. Большинство людей выросли в семьях, где мамы и папы, бабушки и дедушки, всю жизнь проработали на одном месте, жаловались на низкую зарплату, но терпели. Именно установка "терпи" является корнем проблемы", - детализирует психолог.
По ее словам, люди, находясь в такой стабильно тяжелой ситуации, попадают в "зону комфорта", из которой потом непросто выбраться.
Зюганова выделила еще ряд причин: страх перемен, рисков и падений, страх денег, комплекс "бедность мышления", а также низкая самооценка, которая провоцирует часто возникновение синдрома самозванца. Люди, по словам психолога, не верят в себя и боятся просить о повышении зарплаты, работают сверх нормы и всегда пытаются услужить.
"Под маской "неверия" всегда скрываются очень глубокие травмы и комплексы. В России
почему-то принято эти травмы лечить с друзьями, с родителями на кухне или за рюмкой крепкого алкоголя. Но нужно понимать, что есть подсознание, и туда, кроме специалиста, никто не сможет залезть", - резюмирует она.