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Минэнерго не видит рисков даже локального недостатка дизтоплива в России
Минэнерго не видит рисков даже локального недостатка дизтоплива в России - РИА Новости, 16.06.2021
Минэнерго не видит рисков даже локального недостатка дизтоплива в России
Минэнерго РФ не видит рисков даже локального недостатка дизельного топлива, внутренний рынок на данный момент стабилен, а рост цен на АЗС останется в пределах... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:02
2021-06-16T10:02
россия
цены на нефть
спбмтсб
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
европа
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ не видит рисков даже локального недостатка дизельного топлива, внутренний рынок на данный момент стабилен, а рост цен на АЗС останется в пределах инфляции, сообщили журналистам в министерстве."Минэнерго России держит на контроле выполнение графика ремонтов НПЗ, в связи с чем риски даже локального недостатка топлива также исключены", - отметили в ведомстве. Как напомнили в Минэнерго, одним из ключевых механизмов воздействия на рынок для недопущения роста цен дизтоплива на АЗС выше инфляции остаётся демпфирующий механизм, компании продолжают получать выплаты за поставки на внутренний рынок.По данным Минэнерго, для сохранения темпов роста цен в пределах инфляции компании-участники биржевых торгов продолжают в стабильном режиме поставки на биржу. При этом подчеркивается, что основным потребителем дизеля в стране остается коммерческий сектор, а не розница."Совокупность этих факторов гарантирует дальнейшее сохранение ценовой динамики на АЗС в пределах инфляции, - подчеркивают в министерстве."Внутренний рынок дизельного топлива в настоящий момент находится в стабильном состоянии, но остаётся подверженным таким макроэкономическим факторам, как изменение мировых цен на нефть и экспортных цен на рынках Европы и АТР, а также продолжающемуся росту спроса на внутреннем рынке на фоне наступления отпускного периода в России и сохранения ограничений по авиасообщению", - пояснили журналистам в Минэнерго.Минэнерго совместно с ФАС России продолжают ежедневно следить за динамикой товарных поставок и их цен. Текущая тенденция объясняется догоняющим характером цен на дизтопливо по отношению к котировкам по бензинам, подчеркнули в ведомстве.Цена дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торговой сессии во вторник побила исторический рекорд за историю наблюдений с 2018 года, достигнув 52 615 рублей за тонну. В Минэнерго подчеркнули, что растущий спрос на дизтопливо в России стабильно обеспечивается текущим производством, которое вдвое превышает потребление.
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россия, цены на нефть, спбмтсб, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), европа, экономика
Минэнерго не видит рисков даже локального недостатка дизтоплива в России
10:02 16.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник на автозаправочной станции АЗС
Сотрудник на автозаправочной станции АЗС - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Минэнерго России не видит рисков даже локального недостатка дизтоплива

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ не видит рисков даже локального недостатка дизельного топлива, внутренний рынок на данный момент стабилен, а рост цен на АЗС останется в пределах инфляции, сообщили журналистам в министерстве.
"Минэнерго России держит на контроле выполнение графика ремонтов НПЗ, в связи с чем риски даже локального недостатка топлива также исключены", - отметили в ведомстве. Как напомнили в Минэнерго, одним из ключевых механизмов воздействия на рынок для недопущения роста цен дизтоплива на АЗС выше инфляции остаётся демпфирующий механизм, компании продолжают получать выплаты за поставки на внутренний рынок.
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По данным Минэнерго, для сохранения темпов роста цен в пределах инфляции компании-участники биржевых торгов продолжают в стабильном режиме поставки на биржу. При этом подчеркивается, что основным потребителем дизеля в стране остается коммерческий сектор, а не розница.
"Совокупность этих факторов гарантирует дальнейшее сохранение ценовой динамики на АЗС в пределах инфляции, - подчеркивают в министерстве.
"Внутренний рынок дизельного топлива в настоящий момент находится в стабильном состоянии, но остаётся подверженным таким макроэкономическим факторам, как изменение мировых цен на нефть и экспортных цен на рынках Европы и АТР, а также продолжающемуся росту спроса на внутреннем рынке на фоне наступления отпускного периода в России и сохранения ограничений по авиасообщению", - пояснили журналистам в Минэнерго.
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Минэнерго совместно с ФАС России продолжают ежедневно следить за динамикой товарных поставок и их цен. Текущая тенденция объясняется догоняющим характером цен на дизтопливо по отношению к котировкам по бензинам, подчеркнули в ведомстве.
Цена дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торговой сессии во вторник побила исторический рекорд за историю наблюдений с 2018 года, достигнув 52 615 рублей за тонну. В Минэнерго подчеркнули, что растущий спрос на дизтопливо в России стабильно обеспечивается текущим производством, которое вдвое превышает потребление.
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РоссияЦены на нефтьСПбМТСБФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЕвропаЭкономика
 
 
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