https://ria.ru/20210616/direktor-1737187293.html

Новым гендиректором Tele2 стал Андрей Патока

Новым гендиректором Tele2 стал Андрей Патока - РИА Новости, 16.06.2021

Новым гендиректором Tele2 стал Андрей Патока

Совет директоров мобильного оператора Tele2 утвердил кандидатуру Андрея Патоки в качестве нового генерального директора компании, сообщает её пресс-служба. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:18

2021-06-16T11:18

2021-06-16T11:18

вымпелком

ростелеком

технологии

экономика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Совет директоров мобильного оператора Tele2 утвердил кандидатуру Андрея Патоки в качестве нового генерального директора компании, сообщает её пресс-служба.Бывший глава Tele2 Сергей Эмдин, возглавлявший оператора с февраля 2016 года, "продолжит свою карьеру в другой отрасли"."В качестве главы компании Андрей Патока сосредоточится на сохранении высокой динамики роста финансовых и операционных показателей, укреплении репутации Tele2 как трендсеттера отрасли и запуске лучших решений для клиентов", - также говорится в сообщении.Ранее Патока работал заместителем генерального директора компании по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. До прихода в Tele2, в 2008–2014 годах он занимал управленческие позиции в компании "Вымпелком", в том числе был исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса на корпоративном рынке и исполнительным вице-президентом по развитию инфраструктуры.Tele2 – российский оператор сотовой связи, абонентская база компании составляет 46,6 миллиона пользователей (с учетом MVNO "Ростелекома").

https://ria.ru/20210604/soglashenie-1735612258.html

https://ria.ru/20210603/rostekh-1735375964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вымпелком, ростелеком, технологии, экономика