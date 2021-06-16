https://ria.ru/20210616/direktor-1737187293.html
Новым гендиректором Tele2 стал Андрей Патока
Новым гендиректором Tele2 стал Андрей Патока - РИА Новости, 16.06.2021
Новым гендиректором Tele2 стал Андрей Патока
Совет директоров мобильного оператора Tele2 утвердил кандидатуру Андрея Патоки в качестве нового генерального директора компании, сообщает её пресс-служба. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:18
2021-06-16T11:18
2021-06-16T11:18
вымпелком
ростелеком
технологии
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Совет директоров мобильного оператора Tele2 утвердил кандидатуру Андрея Патоки в качестве нового генерального директора компании, сообщает её пресс-служба.Бывший глава Tele2 Сергей Эмдин, возглавлявший оператора с февраля 2016 года, "продолжит свою карьеру в другой отрасли"."В качестве главы компании Андрей Патока сосредоточится на сохранении высокой динамики роста финансовых и операционных показателей, укреплении репутации Tele2 как трендсеттера отрасли и запуске лучших решений для клиентов", - также говорится в сообщении.Ранее Патока работал заместителем генерального директора компании по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. До прихода в Tele2, в 2008–2014 годах он занимал управленческие позиции в компании "Вымпелком", в том числе был исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса на корпоративном рынке и исполнительным вице-президентом по развитию инфраструктуры.Tele2 – российский оператор сотовой связи, абонентская база компании составляет 46,6 миллиона пользователей (с учетом MVNO "Ростелекома").
https://ria.ru/20210604/soglashenie-1735612258.html
https://ria.ru/20210603/rostekh-1735375964.html
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вымпелком, ростелеком, технологии, экономика
Новым гендиректором Tele2 стал Андрей Патока
Совет директоров Tele2 утвердил кандидатуру Андрея Патоки в качестве генерального директора