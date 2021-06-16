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Новым гендиректором Tele2 стал Андрей Патока
Новым гендиректором Tele2 стал Андрей Патока - РИА Новости, 16.06.2021
Новым гендиректором Tele2 стал Андрей Патока
Совет директоров мобильного оператора Tele2 утвердил кандидатуру Андрея Патоки в качестве нового генерального директора компании, сообщает её пресс-служба. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:18
2021-06-16T11:18
вымпелком
ростелеком
технологии
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Совет директоров мобильного оператора Tele2 утвердил кандидатуру Андрея Патоки в качестве нового генерального директора компании, сообщает её пресс-служба.Бывший глава Tele2 Сергей Эмдин, возглавлявший оператора с февраля 2016 года, "продолжит свою карьеру в другой отрасли"."В качестве главы компании Андрей Патока сосредоточится на сохранении высокой динамики роста финансовых и операционных показателей, укреплении репутации Tele2 как трендсеттера отрасли и запуске лучших решений для клиентов", - также говорится в сообщении.Ранее Патока работал заместителем генерального директора компании по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. До прихода в Tele2, в 2008–2014 годах он занимал управленческие позиции в компании "Вымпелком", в том числе был исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса на корпоративном рынке и исполнительным вице-президентом по развитию инфраструктуры.Tele2 – российский оператор сотовой связи, абонентская база компании составляет 46,6 миллиона пользователей (с учетом MVNO "Ростелекома").
https://ria.ru/20210604/soglashenie-1735612258.html
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вымпелком, ростелеком, технологии, экономика
Новым гендиректором Tele2 стал Андрей Патока
11:18 16.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип "TELE2"
Логотип TELE2 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Совет директоров Tele2 утвердил кандидатуру Андрея Патоки в качестве генерального директора

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Совет директоров мобильного оператора Tele2 утвердил кандидатуру Андрея Патоки в качестве нового генерального директора компании, сообщает её пресс-служба.
Бывший глава Tele2 Сергей Эмдин, возглавлявший оператора с февраля 2016 года, "продолжит свою карьеру в другой отрасли".
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"В качестве главы компании Андрей Патока сосредоточится на сохранении высокой динамики роста финансовых и операционных показателей, укреплении репутации Tele2 как трендсеттера отрасли и запуске лучших решений для клиентов", - также говорится в сообщении.
Ранее Патока работал заместителем генерального директора компании по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. До прихода в Tele2, в 2008–2014 годах он занимал управленческие позиции в компании "Вымпелком", в том числе был исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса на корпоративном рынке и исполнительным вице-президентом по развитию инфраструктуры.
Tele2 – российский оператор сотовой связи, абонентская база компании составляет 46,6 миллиона пользователей (с учетом MVNO "Ростелекома").
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