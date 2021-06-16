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Межгосударственные отношения России и Швейцарии

Межгосударственные отношения России и Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2021

Межгосударственные отношения России и Швейцарии

Дипломатические отношения между Россией и Швейцарией были установлены 6 марта (22 февраля по старому стилю) 1814 года. В этот день состоялось вручение... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T02:10

2021-06-16T02:10

2021-06-16T02:10

россия

швейцария

справки

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Дипломатические отношения между Россией и Швейцарией были установлены 6 марта (22 февраля по старому стилю) 1814 года. В этот день состоялось вручение верительных грамот видным российским дипломатом действительным статским советником графом Иоанном Каподистрией в качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра при Швейцарской Республике.До начала ХХ века Швейцария имела на территории Российской империи только консульства (Санкт-Петербург, Москва, Одесса, Рига, Варшава, Тифлис, Киев), занимавшиеся делами швейцарских поселений в России и торговыми связями. Первое посольство Швейцарии в Санкт-Петербурге было учреждено в 1906 году.После 1917 года Швейцария официально не признала Советскую Россию, но отношения прерваны не были. В мае 1918 года было дано согласие на пребывание в Берне "для поддержания фактических отношений" миссии РСФСР во главе с Яном Берзиным, которая в ноябре того же года была выдворена из Швейцарии по обвинению в ведении революционной пропаганды. Фактический разрыв дипломатических отношений произошел в 1923 году после убийства в Лозанне советского полпреда Вацлава Воровского и оправдания его убийц швейцарским судом присяжных.Дипломатические отношения между СССР и Швейцарией были восстановлены 18 марта 1946 года. 23 декабря 1991 года Швейцария одной из первых признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР.Между Россией и Швейцарией поддерживаются регулярные политические контакты.В сентябре 2009 года состоялся первый в истории российско-швейцарских отношений государственный визит президента России Дмитрия Медведева в Швейцарию. В ходе визита Дмитрий Медведев провел переговоры с президентом Швейцарской Конфедерации Хансом-Рудольфом Мерцем, встретился с представителями российских и швейцарских деловых кругов, принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 210-летию альпийского похода Александра Суворова.Дмитрий Медведев также встречался с президентами Швейцарии Паскалем Кушпеном (октябрь 2008 года), Дорис Лойтхард (август 2010 года) и Мишлин Кальми-Ре (июль и октябрь 2011 года).15 июня 2011 года в ходе рабочей поездки в Женеву переговоры с президентом Швейцарии Мишлин Кальми-Ре провел Владимир Путин, будучи на тот момент премьер-министром России.В январе 2013 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с президентом Швейцарии Ули Маурером.7 мая 2014 года Москву с рабочим визитом посетил президент Швейцарии, действующий на тот момент председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер. Состоялись его встречи с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.24 июня 2014 года президент России Владимир Путин встретился с Дидье Буркхальтером в рамках официального визита в Австрию. Стороны обсудили урегулирование кризиса на Украине.15 июля 2016 года на полях саммита АСЕМ в Улан-Баторе председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с президентом Швейцарии Йоханном Шнайдер-Амманом.16 июня 2018 года президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе посетил Ростов-на-Дону, чтобы присутствовать на игре национальной сборной по футболу в рамках мирового первенства.19 октября 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с Аленом Берсе на полях саммита Форума "Азия – Европа" в Брюсселе.13 ноября 2018 года Медведев и Берсе кратко пообщались на полях международной конференции по Ливии в Палермо (Италия).21 ноября 2019 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Швейцарии Ули Маурером, который прибыл в Москву с рабочим визитом.Регулярный характер носят встречи глав внешнеполитических ведомств России и Швейцарии, руководителей отраслевых министерств.28 ноября 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Швейцарию. Состоялись переговоры с начальником Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.18-19 июня 2019 года глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис посетил с визитом Россию. Это был его первый официальный приезд в Москву. Состоялись переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также приняли участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Швейцарии после многолетней реконструкции.24-25 февраля 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека и для выступления на Конференции по разоружению.18 марта 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и начальник федерального департамента (министр) иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами.Расширяются межпарламентские контакты. В октябре 2016 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посетила Швейцарию с официальным визитом. Состоялись встречи с председателем совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Рафаэлем Контом и министром иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером. В ходе визита Валентина Матвиенко также выступила в Национальном совете Швейцарии.В июне 2019 года состоялся рабочий визит делегации Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко в Швейцарию. В Берне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации Жаном-Рене Фурнье.В мае 2017 года состоялся официальный визит председателя Национального совета Швейцарии Юрга Шталя в Россию. Это была его первая зарубежная рабочая поездка.В феврале 2018 года делегация Государственной Думы во главе с Вячеславом Володиным посетила с официальным визитом Швейцарию. Это был первый официальный визит по приглашению швейцарского парламента за последние 19 лет. Состоялись встречи с председателем Национального совета Швейцарии Домиником де Бюманом и руководителем федерального департамента иностранных дел Игнацио Кассисом.В октябре 2019 года Россию впервые с визитом посетил председатель Совета кантонов парламента Швейцарии Жан-Рене Фурнье. В Москве он встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, патриархом Московским и всея Руси Кириллом.Швейцарская делегация во главе с Жаном-Рене Фурнье также посетила Санкт-Петербург, где состоялась встреча с членами правительства города.В феврале 2021 года в Конфедерации была сформирована обновленная парламентская группа дружбы "Швейцария – Россия". В ее состав вошли 31 депутат и сенатор, в том числе действующие председатели обеих палат швейцарского парламента. В настоящее время обсуждаются планы возобновления "живых" контактов: если позволит эпидемиологическая обстановка, швейцарская делегация до конца года побывает с рабочим визитом в России. При этом, помимо официальных встреч в Москве, изучается возможность посещения одного из российских регионов.Несмотря на пандемию между Россией и Швейцарией поддерживается довольно интенсивный ритм контактов. Были освоены новые форматы коммуникаций – переговоры в режиме онлайн.Россия и Швейцария осуществляют взаимодействие по международным делам. В Москве отдают должное последовательной линии Конфедерации на проведение политики нейтралитета, ее дипломатическим усилиям в урегулировании региональных конфликтов.Швейцария осуществляет мандат по представительству интересов России в Грузии и Грузии в России.Двустороннее торгово-экономическое взаимодействие России и Швейцарии в последнее время развивалось на фоне достаточно нестабильной ситуации в мировой экономике. Не самым благоприятным образом на нем сказалась и пандемия коронавируса. Все эти факторы в совокупности привели к тому, что двусторонний товарооборот в 2020 году сократился по сравнению с 2019 годом почти на 13%, составив 5,624 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил 2,91 миллиарда долларов, импорта – 2,714 миллиарда долларов.За январь-апрель 2021 года двусторонний товарооборот составил 1,586 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 2,088 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 681,2 миллиона долларов и импорт – 905,6 миллиона долларов.Российский экспорт представлен в основном металлами и изделиями из них, драгоценными металлами и камнями, минеральными продуктами, продукцией химической промышленности и др.; импорт – продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и др.С 1994 года действует Смешанная Межправительственная комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству (СМПК).15 декабря 2020 года в онлайн-формате прошла беседа сопредседателей российско-швейцарской межправкомиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. Достигнуто понимание, что ее очередная сессия уже в традиционном очном виде состоится в Швейцарии в 2021 году.Развивается инвестиционное сотрудничество. Швейцария на протяжении многих лет является одним из крупнейших иностранных инвесторов в России, занимая в настоящее время 11-е место. По данным Банка России, накопленные прямые инвестиции из Швейцарии в Россию составили 10,702 миллиарда долларов, из России в Швейцарию – 16,047 миллиарда долларов.На российском рынке работают свыше 300 швейцарских компаний. Особенно сильно их присутствие в фармацевтическом секторе, а также в машиностроительной и электронной промышленности, в пищевой промышленности, логистике, инфраструктуре и финансовых услугах. Руководители ряда крупных швейцарских концернов входят в состав Консультативного совета по иностранным инвестициям при правительстве Российской Федерации.Российское культурное присутствие в Швейцарии охватывает практически все основные жанры – музыкальное и изобразительное искусство, балет, литературу, кинематограф, художественную и документальную фотографию и др.В 2014 году прошли "перекрестные" Сезоны культуры России и Швейцарии, приуроченные к 200-летию установления российско-швейцарских дипломатических отношений.В 2015 году акцент был сделан на праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне: Россия в качестве Почетного гостя развернула тематическую экспозицию на 29-м Международном Женевском салоне книги и прессы (29 апреля – 3 мая 2015 года).Во второй половине сентября в Швейцарии традиционно проводятся "Суворовские дни".Данная акция уже много лет проводится в рамках Международного военного сотрудничества Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации. В 2019 году она была посвящена 220-й годовщине перехода русской армии под руководством генералиссимуса Александра Суворова через Альпы.Мероприятия помимо торжественной части включают в себя богатую культурную программу и вызывают большой интерес у швейцарской общественности и русскоязычных жителей Швейцарии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, швейцария, справки