https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737157525.html

Межгосударственные отношения России и США

Межгосударственные отношения России и США - РИА Новости, 16.06.2021

Межгосударственные отношения России и США

Дипломатические отношения между Россией и США были установлены 5 ноября (24 октября по старому стилю) 1809 года. После революции 1917 года Соединенные Штаты... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T02:06

2021-06-16T02:06

2021-06-16T08:54

саммит путина и байдена

россия

сша

справки

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Дипломатические отношения между Россией и США были установлены 5 ноября (24 октября по старому стилю) 1809 года. После революции 1917 года Соединенные Штаты отказались признавать Советское правительство. Дипломатические отношения между СССР и США были установлены 16 ноября 1933 года.В истории российско-американских отношений регулярно повторялись периоды сотрудничества и соперничества.Первый президент России Борис Ельцин впервые посетил США 31 января – 1 февраля 1992 года. В Кэмп-Дэвиде прошел саммит с участием российского лидера и американского президента Джорджа Буша-старшего. По итогам переговоров стороны подписали декларацию, официально положившую конец холодной войне. В документе провозглашалось, что Россия и Соединенные Штаты более не рассматривают друг друга как возможных противников.В последующем Борис Ельцин посещал США с государственными визитами в июне 1992 года и в сентябре 1994 года; с рабочими визитами – в октябре 1995 года и в июне 1997 года.7-16 ноября 2001 года президент России Владимир Путин совершил первый государственный визит в США. Главной темой российско-американских консультаций стала координация совместных усилий в борьбе с терроризмом. Обсуждалась общая международная обстановка и ситуация в отдельных регионах мира – в Центральной Азии, в Ираке, в зоне арабо-израильского конфликта и на Балканах. По итогам переговоров Владимир Путин и Джордж Буш-младший приняли совместные заявления по положению в Афганистане и ситуации на Ближнем Востоке, борьбе с биотерроризмом, противодействию незаконному обороту наркотиков, новым отношениям между США и Россией, экономическим вопросам.Владимир Путин также посещал США с визитами в сентябре 2003 года, июне 2004 года, сентябре 2005 года, в июле 2007 года и в сентябре 2015 года.Президент России Дмитрий Медведев был с визитами в США в ноябре 2008 года, сентябре 2009 года, в апреле и июне 2010 года, в ноябре 2011 года.В последние годы российско-американские отношения, являющиеся системообразующим фактором обеспечения глобальной безопасности и стабильности, переживают непростой период. Под предлогом внутриукраинского кризиса в Вашингтоне с марта 2014 года взяли курс на "системное сдерживание" России, предприняли шаги по разрушению фундамента взаимодействия.Победивший на выборах президента США 8 ноября 2016 года Дональд Трамп неоднократно заявлял о стремлении вернуть диалог в более устойчивое состояние. В рамках политических контактов на высшем уровне состоялось шесть личных встреч Владимира Путина и Дональда Трампа. Первый раз встреча глав государств состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия), второй раз – 11 ноября 2017 года на полях саммита АТЭС в Дананге во Вьетнаме, затем 16 июля 2018 года в Хельсинки в формате "один на один", 11 ноября 2018 года президенты кратко побеседовали в Париже на мероприятиях, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны, 1 декабря 2018 года они провели неформальную беседу на полях саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. 28 июня 2019 года встреча президентов состоялась в Осаке на полях саммита "Большой двадцатки".На первой встрече в Гамбурге Путин и Трамп договорились о создании дипломатического канала связи для всестороннего содействия урегулированию ситуации в Донбассе и о перемирии на юго-западе Сирии. Была достигнута договоренность о создании совместной двусторонней рабочей группы по российско-американскому взаимодействию. В ходе второй встречи в Данаге лидеры двух стран одобрили совместное заявление по Сирии, где пришли к соглашению, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили, что окончательное его урегулирование должно быть найдено в рамках Женевского процесса. Самой плодотворной стала полноформатная встреча в Хельсинки, где президенты обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений и по завершении переговоров сделали заявления для прессы. По итогам встречи лидеры стран заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США. По словам Владимира Путина, стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и где даже достигли практических договоренностей. В частности, Россия предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору. Также стороны обсудили положение в Сирии и ситуацию вокруг Ирана. Путин сообщил, что РФ предложила США создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях.Лидеры России и США неоднократно общались по телефону. В 2018 года Путин и Трамп дважды общались по телефону, в феврале и марте. В 2019 году телефонный разговор лидеров России и США состоялся в мае, в июле и в декабре. В 2020 году Владимир Путин и Дональд Трамп шесть раз провели телефонные переговоры: в марте, дважды в апреле, в мае, в июне и в июле.15 декабря 2020 года президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джо Байдену по случаю победы на выборах президента США.26 января 2021 года Владимир Путин и Джозеф Байден впервые поговорили по телефону. Основной итог переговоров – главы государств договорились продлить действие Договора о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3).13 апреля состоялся очередной телефонный разговор Владимира Путина с Джозефом Байденом.Интенсивные контакты поддерживали руководители внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Джон Керри. Начиная с 2013 года они провели 64 встречи и 192 телефонных разговора.Первая встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном состоялась 16 февраля 2017 года на полях совещания министров иностранных дел "Группы двадцати" в Бонне (Германия). Переговоры были продолжены в Москве 12 апреля, где американца также принял Владимир Путин. Сергей Лавров 10 мая посетил с ответным визитом Вашингтон, в том числе встретившись с президентом США. Очередные контакты министров состоялись в сентябре на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в ноябре на полях форума АТЭС в Дананге (Вьетнам) и в декабре на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.16 июля 2018 года Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео на полях саммита в Хельсинки. Это была их первая личная встреча.6 мая 2019 года Лавров и Помпео провели встречу в финском Рованиеми.14 мая Помпео впервые посетил с визитом Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства. В Сочи состоялись переговоры Лавровым. Помпео также был принят президентом России Владимиром Путиным.27 сентября Лавров и Помпео провели встречу в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В рамках участия в работе Генассамблеи ООН Лавров посетил бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера.10 декабря 2019 года Лавров по приглашению Помпео посетил Вашингтон, где также встретился с президентом США Дональдом Трампом.19 мая 2021 года Лавров встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике (Исландия).Главы внешнеполитических ведомств также дважды общались по телефону: 4 февраля и 12 мая.Начиная с марта 2014 года американская сторона в несколько этапов ввела санкции против российских физических и юридических лиц. По данным Конгресса США, под американскими санкциями находятся более 800 физических и юридических лиц.В июле 2017 года Конгресс США подавляющим большинством голосов принял "Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций". В январе 2018 года США начали вводить санкции в рамках нового закона.31 августа 2017 года американская сторона объявила о мерах по ограничению деятельности российских дипломатических и консульских представительств в США. Было закрыто генконсульство в Сан-Франциско, прекращена деятельность торгпредства в Вашингтоне и его филиала в Нью-Йорке.В конце марта 2018 года власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну. Вашингтон также объявил о закрытии генконсульства в Сиэтле. Недружественную акцию объяснили тем, что Москва якобы причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.8 августа 2018 года в привязке к "делу Скрипалей" администрация США объявила о применении в отношении России Закона США 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение". Санкции были разделены на два блока. В августе 2018 года вступил в силу первый пакет ограничительных мер. США ограничили варианты помощи России, допустив только срочную гуманитарную, помощь в виде "продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов". Также Госдеп перестал выдавать российским госкомпаниям лицензии на экспорт американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе или для полетов гражданской авиации. России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США. В августе 2019 года вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери. Как утверждают в Вашингтоне, поводом для введения новых ограничительных мер стало то, что Москва не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, предписанных соответствующим законом. Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Кроме того, сообщалось, США будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями (Всемирный банк, МВФ). В свою очередь, американским банкам запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях. Также введены ограничения по экспорту продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода "Северный поток", в результате чего швейцарской Allseas пришлось остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский". 20 мая 2021 года США заявили, что отказались от введения санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG. Это решение Вашингтон объяснил "национальными интересами". Однако затем США ввели санкции против нескольких российских организаций и 13 судов, связанных со строительством газопровода. В частности, ограничения коснулись "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса".В марте 2021 года США ввели санкции против России из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Обвинения против Москвы связаны с двумя эпизодами – возможным отравлением Навального, после которого он оказался на лечении в Германии, а также с заменой ему условного срока на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше".Российской стороной были предприняты необходимые контрмеры, как зеркальные, так и асимметричные.В настоящее время по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, отношения двух стран находятся в "низшей точке". В середине марта 2021 года президент США Джо Байден дал скандальное интервью, в котором утвердительно ответил на вопрос, считает ли российского президента Владимира Путина "убийцей", и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в американские выборы. Спустя месяц США ввели дополнительные санкции против России. Москва в ответ выслала десять американских дипломатов, а дипмиссиям США запретили нанимать граждан РФ и третьих стран. Кроме того, Москву временно покинул американский посол Джон Салливан – ему было рекомендовано провести консультации на родине.Антироссийский курс администрации США пагубно сказался на двустороннем диалоге по актуальным международным проблемам.Интенсивность обсуждения тематики контроля над вооружениями и нераспространения была резко снижена Вашингтоном в 2014 году наряду со свертыванием им контактов между военными.В начале 2019 года Соединенные Штаты объявили об одностороннем выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД. 4 марта 2019 года Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.В мае 2020 года США запустили процедуру расторжения Договора по открытому небу (ДОН), которая завершилась 22 ноября. Поводом для этого в Вашингтоне назвали якобы имевшие место нарушения со стороны России. Российская сторона отвергла все обвинения в нарушения.В январе 2021 года о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. 19 мая Госдума поддержала проект по денонсации документа, 2 июня Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.Также одним из наиболее проблемных в военно-политической сфере остается вопрос развертывания ПРО США. Диалог по нему приостановлен американцами, не желающими учитывать российские озабоченности, еще до событий на Украине.Вместе с тем, продолжается реализация Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного 8 апреля 2010 года в Праге (вступил в силу 5 февраля 2011 года). Договор истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года.В последние несколько лет динамика межпарламентских связей существенно снизилась из-за негативного отношения к сотрудничеству с российскими парламентариями со стороны членов Конгресса. После введения американцами санкций против многих представителей Федерального Собрания имеют место только эпизодические контакты.С 2014 года торгово-экономические связи оказались заложником негативной политической конъюнктуры. По итогам 2020 года составил 23,8 миллиарда долларов (в 2019 году – 26,2 миллиарда долларов), в том числе российского экспорта – 10,8 миллиарда долларов и импорта – 13,04 миллиарда долларов.Российский экспорт представлен минеральными продуктами, драгоценными металлами и камнями металлами и изделиями из них, продукцией химической промышленности, и другими товарами. Основу российского импорта составляют машины, продукция химической промышленности и др.В сфере двусторонних отношений действует несколько десятков межправительственных и межведомственных договоренностей по различным вопросам, включая транспорт, реагирование на чрезвычайные ситуации и т.п.В области культурных связей с большим успехом в США проходят гастроли российских исполнителей классической музыки, театра и балета. Значительные усилия предпринимаются для сохранения и популяризации российского культурно-исторического наследия в США.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саммит путина и байдена, россия, сша, справки