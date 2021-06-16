https://ria.ru/20210616/belorussiya-1737264846.html

Минск призвал Запад решать разногласия путем диалога, а не давления

Минск призвал Запад решать разногласия путем диалога, а не давления - РИА Новости, 16.06.2021

Минск призвал Запад решать разногласия путем диалога, а не давления

Белоруссия придерживается курса на самостоятельное развитие государства, внешний диктат и шантаж не заставят его изменить, заявил РИА Новости в среду... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:14

2021-06-16T17:14

2021-06-16T18:00

мид белоруссии

европа

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156005/76/1560057667_0:147:3154:1921_1920x0_80_0_0_4c651fbaff57d9a06753668bbeb289e4.jpg

МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Белоруссия придерживается курса на самостоятельное развитие государства, внешний диктат и шантаж не заставят его изменить, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.Касаясь высказанных позиций по Белоруссии на саммитах США-ЕС, "Большой семерки" и НАТО в июне 2021 года, Глаз заявил, что в Минске понимают, "кто и что стоит за этими скоординированными попытками стран Запада навязать миру свое собственное искаженное и одномерное восприятие ситуации в Беларуси, которая, как обычно, рисуется исключительно в черно-белых красках"."Мы видим попытки оправдать лицемерной заботой о белорусском народе холодный геополитический расчет и желание реализовать свои узкие политические цели. Разумеется, все это прикрывается красивыми словами о решимости поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных соседей ЕС, к которым относится и наша страна", - подчеркнул пресс-секретарь.При этом он задал вопрос о том, относится ли к поддержке народа и заботе о суверенитете и независимости страны санкции и ограничения против белорусских граждан, а также предприятий с десятками тысяч работников. "Готовы ли наши западные партнеры прислушаться к требованиям миллионов белорусских граждан, направивших свои обращения в адрес руководства евроструктур и других международных организаций о неприемлемости и контрпродуктивности санкций, нарушающих их право на труд и достойную жизнь? Никто, нигде и никогда в мире еще не отменял право человека на мирную жизнь, безопасность и достойный труд", - подчеркнул Глаз.Белоруссия никогда не создавала и не собирается создавать угроз региональной и международной безопасности, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз."Беларусь никогда не создавала и не собирается создавать угроз региональной и международной безопасности. Наоборот, мы делаем все от нас зависящее, чтобы в этой части Европы сохранялись мир и стабильность", - сказал Глаз.Он отметил, что неслучайно именно Белоруссия "стала автором ряда миролюбивых инициатив, направленных на разрядку региональной напряженности и укрепление международной стабильности".

https://ria.ru/20210612/sanktsii-1736771166.html

https://ria.ru/20210604/lukashenko-1735602902.html

европа

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид белоруссии, европа, минск, белоруссия, в мире