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Минск призвал Запад решать разногласия путем диалога, а не давления
Минск призвал Запад решать разногласия путем диалога, а не давления - РИА Новости, 16.06.2021
Минск призвал Запад решать разногласия путем диалога, а не давления
Белоруссия придерживается курса на самостоятельное развитие государства, внешний диктат и шантаж не заставят его изменить, заявил РИА Новости в среду... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:14
2021-06-16T18:00
мид белоруссии
европа
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Белоруссия придерживается курса на самостоятельное развитие государства, внешний диктат и шантаж не заставят его изменить, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.Касаясь высказанных позиций по Белоруссии на саммитах США-ЕС, "Большой семерки" и НАТО в июне 2021 года, Глаз заявил, что в Минске понимают, "кто и что стоит за этими скоординированными попытками стран Запада навязать миру свое собственное искаженное и одномерное восприятие ситуации в Беларуси, которая, как обычно, рисуется исключительно в черно-белых красках"."Мы видим попытки оправдать лицемерной заботой о белорусском народе холодный геополитический расчет и желание реализовать свои узкие политические цели. Разумеется, все это прикрывается красивыми словами о решимости поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных соседей ЕС, к которым относится и наша страна", - подчеркнул пресс-секретарь.При этом он задал вопрос о том, относится ли к поддержке народа и заботе о суверенитете и независимости страны санкции и ограничения против белорусских граждан, а также предприятий с десятками тысяч работников. "Готовы ли наши западные партнеры прислушаться к требованиям миллионов белорусских граждан, направивших свои обращения в адрес руководства евроструктур и других международных организаций о неприемлемости и контрпродуктивности санкций, нарушающих их право на труд и достойную жизнь? Никто, нигде и никогда в мире еще не отменял право человека на мирную жизнь, безопасность и достойный труд", - подчеркнул Глаз.Белоруссия никогда не создавала и не собирается создавать угроз региональной и международной безопасности, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз."Беларусь никогда не создавала и не собирается создавать угроз региональной и международной безопасности. Наоборот, мы делаем все от нас зависящее, чтобы в этой части Европы сохранялись мир и стабильность", - сказал Глаз.Он отметил, что неслучайно именно Белоруссия "стала автором ряда миролюбивых инициатив, направленных на разрядку региональной напряженности и укрепление международной стабильности".
https://ria.ru/20210612/sanktsii-1736771166.html
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мид белоруссии, европа, минск, белоруссия, в мире
Минск призвал Запад решать разногласия путем диалога, а не давления
17:14 16.06.2021 (обновлено: 18:00 16.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИД Белоруссии призвал Запад решать разногласия путем диалога, а не давления

Читать ria.ru в
МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Белоруссия придерживается курса на самостоятельное развитие государства, внешний диктат и шантаж не заставят его изменить, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Беларусь была и остается приверженной курсу, направленному на самостоятельное и эволюционное развитие государства и общества. Никакой внешний диктат и шантаж не могут заставить нас изменить этот курс, поскольку он отвечает объективным интересам и потребностям белорусских граждан и поддерживается большинством населения страны", - сказал пресс-секретарь.

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Касаясь высказанных позиций по Белоруссии на саммитах США-ЕС, "Большой семерки" и НАТО в июне 2021 года, Глаз заявил, что в Минске понимают, "кто и что стоит за этими скоординированными попытками стран Запада навязать миру свое собственное искаженное и одномерное восприятие ситуации в Беларуси, которая, как обычно, рисуется исключительно в черно-белых красках".
"Мы видим попытки оправдать лицемерной заботой о белорусском народе холодный геополитический расчет и желание реализовать свои узкие политические цели. Разумеется, все это прикрывается красивыми словами о решимости поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных соседей ЕС, к которым относится и наша страна", - подчеркнул пресс-секретарь.
При этом он задал вопрос о том, относится ли к поддержке народа и заботе о суверенитете и независимости страны санкции и ограничения против белорусских граждан, а также предприятий с десятками тысяч работников. "Готовы ли наши западные партнеры прислушаться к требованиям миллионов белорусских граждан, направивших свои обращения в адрес руководства евроструктур и других международных организаций о неприемлемости и контрпродуктивности санкций, нарушающих их право на труд и достойную жизнь? Никто, нигде и никогда в мире еще не отменял право человека на мирную жизнь, безопасность и достойный труд", - подчеркнул Глаз.
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Белоруссия никогда не создавала и не собирается создавать угроз региональной и международной безопасности, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"Беларусь никогда не создавала и не собирается создавать угроз региональной и международной безопасности. Наоборот, мы делаем все от нас зависящее, чтобы в этой части Европы сохранялись мир и стабильность", - сказал Глаз.
Он отметил, что неслучайно именно Белоруссия "стала автором ряда миролюбивых инициатив, направленных на разрядку региональной напряженности и укрепление международной стабильности".

"Рассчитываем, что у наших западных партнеров возобладают прагматизм и готовность к решению разногласий путем диалога, а не диктата и давления", - подчеркнул пресс-секретарь.

 
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