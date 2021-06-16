https://ria.ru/20210616/belorussiya-1737173273.html

СК Белоруссии направил Дурову письмо из-за призывов в Telegram к насилию

СК Белоруссии направил Дурову письмо из-за призывов в Telegram к насилию - РИА Новости, 16.06.2021

СК Белоруссии направил Дурову письмо из-за призывов в Telegram к насилию

СК Белоруссии направил создателю Telegram Павлу Дурову письмо из-за каналов в мессенджере, где публиковались призывы к насилию против силовиков в республике,... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T09:41

2021-06-16T09:41

2021-06-16T11:51

протесты в белоруссии

россия

telegram (приложение)

следственный комитет россии (ск рф)

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МИНСК, 16 июн — РИА Новости. СК Белоруссии направил создателю Telegram Павлу Дурову письмо из-за каналов в мессенджере, где публиковались призывы к насилию против силовиков в республике, передает Sputnik Беларусь.В обращении следователи напомнили, что в августе прошлого года на территории Белоруссии вспыхнули массовые беспорядки. "С целью оказания психологического и иного давления на представителей правоохранительного блока и государственных органов в мессенджере Telegram был создан ряд каналов, где публиковались личные данные (имена, адреса, телефоны) представителей вышеуказанных профессий", — рассказали в СК.Публикации сопровождались призывами к насилию против силовиков, их детей и родственников.Во время анализа и сравнения деструктивных чатов в соцсети на территории Белоруссии с аналогичными заблокированными в России установили "полное сходство в агрессивной риторике и призывах к насильственным действиям" против граждан республики.Согласно сообщению, письмо Дурову и его команде направили с учетом прецедента блокировки таких каналов в Российской Федерации.В Следственном комитете напомнили, что условия использования мессенджера прямо запрещают публичные призывы к насилию, а правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов. Поэтому ведомство ждет от Telegram Messenger Inc. объективной оценки обращения.

https://ria.ru/20210614/sapega-1736958939.html

https://ria.ru/20210611/sanktsii-1736660728.html

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россия, telegram (приложение), следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, в мире