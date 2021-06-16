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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/bayden-1737320689.html
Косачев оценил пресс-конференцию Байдена после встречи с Путиным
Косачев оценил пресс-конференцию Байдена после встречи с Путиным - РИА Новости, 16.06.2021
Косачев оценил пресс-конференцию Байдена после встречи с Путиным
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что пресс-конференция президента США Джо Байдена после завершения российско-американского саммита в Женеве прошла РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:08
2021-06-16T22:08
саммит путина и байдена
россия
константин косачев
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что пресс-конференция президента США Джо Байдена после завершения российско-американского саммита в Женеве прошла в условиях полной лояльности журналистского пула.Косачев отметил, что очень обнадеживает, что Байден подчеркнул то взаимопонимание, которое было достигнуто в сфере стратегической стабильности, и оценил особую роль обеих держав в этой сфере в масштабах всей планеты. По словам сенатора, после таких слов было бы логично делать шаги в сфере разоружения, "надо ловить на слове".Он также отметил, что опыт Байдена как политика сыграл более важную роль, чем "идеологические "наказы" от вашингтонских и европейских политиков, в духе которых, как предполагалось, пойдут дискуссии в Женеве". Позиция Путина была сильной, это было видно на пресс-конференции по итогам, добавил сенатор."Он был не только уверен и убедителен, но отлично подготовлен. По большинству тем, которые американская сторона считала более выгодными для себя, он явно перекинул шар на их сторону. Это касается, прежде всего, проблемы кибербезопасности, где также теперь появилась надежда на начало какого-то переговорного процесса", - резюмировал Косачев.
https://ria.ru/20210616/davka-1737238499.html
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россия, константин косачев, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Косачев оценил пресс-конференцию Байдена после встречи с Путиным
22:08 16.06.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Косачев заявил о полной лояльности журналистов на пресс-конференции Байдена после саммита

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что пресс-конференция президента США Джо Байдена после завершения российско-американского саммита в Женеве прошла в условиях полной лояльности журналистского пула.

"Разумеется, озвученные президентом Байденом оценки итогов переговоров в чем-то отличались от российских, поскольку он говорил, прежде всего, с американцами, со своими союзниками и критиками в США и в Европе. Отсюда такой акцент на правочеловеческую тематику и ценности, причем в условиях полной лояльности журналистского пула — полный контраст с пресс-конференцией В.В.Путина", - написал сенатор в своем Facebook.

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Косачев отметил, что очень обнадеживает, что Байден подчеркнул то взаимопонимание, которое было достигнуто в сфере стратегической стабильности, и оценил особую роль обеих держав в этой сфере в масштабах всей планеты. По словам сенатора, после таких слов было бы логично делать шаги в сфере разоружения, "надо ловить на слове".

"Саммит президентов России и США по своей значимости, безусловно, оказался самым важным событием европейского турне Дж.Байдена. Как ни пытались на Западе принизить его значение, уделяя максимум внимания "возвращению Америки" к своим союзникам в Европе. Судьбы мира, простите за пафос, решались скорее в Женеве, чем в Брюсселе, в кругу "согласных"", - подчеркнул Косачев.

Он также отметил, что опыт Байдена как политика сыграл более важную роль, чем "идеологические "наказы" от вашингтонских и европейских политиков, в духе которых, как предполагалось, пойдут дискуссии в Женеве". Позиция Путина была сильной, это было видно на пресс-конференции по итогам, добавил сенатор.
"Он был не только уверен и убедителен, но отлично подготовлен. По большинству тем, которые американская сторона считала более выгодными для себя, он явно перекинул шар на их сторону. Это касается, прежде всего, проблемы кибербезопасности, где также теперь появилась надежда на начало какого-то переговорного процесса", - резюмировал Косачев.
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