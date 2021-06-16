https://ria.ru/20210616/bayden-1737320689.html

Косачев оценил пресс-конференцию Байдена после встречи с Путиным

Косачев оценил пресс-конференцию Байдена после встречи с Путиным - РИА Новости, 16.06.2021

Косачев оценил пресс-конференцию Байдена после встречи с Путиным

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что пресс-конференция президента США Джо Байдена после завершения российско-американского саммита в Женеве прошла РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T22:08

2021-06-16T22:08

2021-06-16T22:08

саммит путина и байдена

россия

константин косачев

джо байден

владимир путин

сша

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что пресс-конференция президента США Джо Байдена после завершения российско-американского саммита в Женеве прошла в условиях полной лояльности журналистского пула.Косачев отметил, что очень обнадеживает, что Байден подчеркнул то взаимопонимание, которое было достигнуто в сфере стратегической стабильности, и оценил особую роль обеих держав в этой сфере в масштабах всей планеты. По словам сенатора, после таких слов было бы логично делать шаги в сфере разоружения, "надо ловить на слове".Он также отметил, что опыт Байдена как политика сыграл более важную роль, чем "идеологические "наказы" от вашингтонских и европейских политиков, в духе которых, как предполагалось, пойдут дискуссии в Женеве". Позиция Путина была сильной, это было видно на пресс-конференции по итогам, добавил сенатор."Он был не только уверен и убедителен, но отлично подготовлен. По большинству тем, которые американская сторона считала более выгодными для себя, он явно перекинул шар на их сторону. Это касается, прежде всего, проблемы кибербезопасности, где также теперь появилась надежда на начало какого-то переговорного процесса", - резюмировал Косачев.

https://ria.ru/20210616/davka-1737238499.html

https://ria.ru/20210616/bayden-1737319718.html

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россия, константин косачев, джо байден, владимир путин, сша, в мире