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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/bayden-1737307551.html
Байден заявил о "разрушительных" последствиях в случае смерти Навального
Байден заявил о "разрушительных" последствиях в случае смерти Навального - РИА Новости, 16.06.2021
Байден заявил о "разрушительных" последствиях в случае смерти Навального
Президент США Джо Байден заявил, что ни один американский лидер не сохранит доверие своего народа, если не будет защищать демократические ценности. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:25
2021-06-16T22:47
саммит путина и байдена
россия
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владимир путин
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ни один американский лидер не сохранит доверие своего народа, если не будет защищать демократические ценности."Никакой президент США не сохранит доверие народа Америки, если не будет говорить в защиту демократических ценностей и универсальных, фундаментальных свобод", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.По словам американского лидера, "это просто часть ДНК нашей страны".Президент США Джо Байден сказал, что он заявил президенту России Владимиру Путину о том, что США будут поднимать такие вопросы, как дело Алексея Навального."Я заявил Путину, что продолжу поднимать вопрос об основных правах человека, включая (дело - ред.) Навального", - сообщил Байден на пресс-конференции в Женеве.Джо Байден добавил, что последствия возможной смерти блогера Алексея Навального могли бы быть для России "разрушительными".В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://ria.ru/20210616/navalnyy-1737291411.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Байден заявил о "разрушительных" последствиях в случае смерти Навального
20:25 16.06.2021 (обновлено: 22:47 16.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Байден заявил о "разрушительных" последствиях для России в случае смерти Навального

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ни один американский лидер не сохранит доверие своего народа, если не будет защищать демократические ценности.
"Никакой президент США не сохранит доверие народа Америки, если не будет говорить в защиту демократических ценностей и универсальных, фундаментальных свобод", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.
По словам американского лидера, "это просто часть ДНК нашей страны".
Президент США Джо Байден сказал, что он заявил президенту России Владимиру Путину о том, что США будут поднимать такие вопросы, как дело Алексея Навального.
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видео
Вчера, 19:04Саммит Путина и Байдена
Путин ответил на вопрос о Навальном
"Я заявил Путину, что продолжу поднимать вопрос об основных правах человека, включая (дело - ред.) Навального", - сообщил Байден на пресс-конференции в Женеве.
Джо Байден добавил, что последствия возможной смерти блогера Алексея Навального могли бы быть для России "разрушительными".

"Я ясно дал ему (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) понять, что считаю, что последствия этого (смерти Навального - ред.) были бы разрушительными для России", - заявил Байден на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным, отвечая на вопрос журналиста о возможной смерти Навального.

В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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