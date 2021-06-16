https://ria.ru/20210616/bayden-1737307551.html

Байден заявил о "разрушительных" последствиях в случае смерти Навального

Байден заявил о "разрушительных" последствиях в случае смерти Навального - РИА Новости, 16.06.2021

Байден заявил о "разрушительных" последствиях в случае смерти Навального

Президент США Джо Байден заявил, что ни один американский лидер не сохранит доверие своего народа, если не будет защищать демократические ценности. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:25

2021-06-16T20:25

2021-06-16T22:47

саммит путина и байдена

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ни один американский лидер не сохранит доверие своего народа, если не будет защищать демократические ценности."Никакой президент США не сохранит доверие народа Америки, если не будет говорить в защиту демократических ценностей и универсальных, фундаментальных свобод", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.По словам американского лидера, "это просто часть ДНК нашей страны".Президент США Джо Байден сказал, что он заявил президенту России Владимиру Путину о том, что США будут поднимать такие вопросы, как дело Алексея Навального."Я заявил Путину, что продолжу поднимать вопрос об основных правах человека, включая (дело - ред.) Навального", - сообщил Байден на пресс-конференции в Женеве.Джо Байден добавил, что последствия возможной смерти блогера Алексея Навального могли бы быть для России "разрушительными".В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

https://ria.ru/20210616/navalnyy-1737291411.html

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире