https://ria.ru/20210616/bayden-1737223223.html

В Китае считают, что Байден не сможет разрушить отношения Москвы и Пекина

В Китае считают, что Байден не сможет разрушить отношения Москвы и Пекина - РИА Новости, 16.06.2021

В Китае считают, что Байден не сможет разрушить отношения Москвы и Пекина

Президент США Джо Байден в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным попытается подтолкнуть Россию к разрыву отношений с Китаем, однако ему нечего... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:17

2021-06-16T14:17

2021-06-16T14:17

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным попытается подтолкнуть Россию к разрыву отношений с Китаем, однако ему нечего предложить взамен, считают китайские эксперты.Саммит Россия-США состоится 16 июня на женевской вилле Ла Гранж. Это станет первым российско-американским саммитом с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.Ранее президент России заявил, что видит попытки разрушить отношения между РФ и Китаем. МИД КНР позже заявил, что попытки внести раздор между Пекином и Москвой обречены на провал.По словам экспертов, опрошенных китайской газетой Global Times, США нечего предложить России, чтобы Москва отказалась от всего, что она получила от отношений с Пекином, и пошла на предательство Китая, при этом у россиян "очень печальные и болезненные воспоминания о том, как их предали и одурачили США". Попытки Вашингтона разрушить российско-китайские отношения выглядят крайне забавно, слишком очевидно и являются совершенно бесполезными, считают китайские аналитики."Байден знает, что подобные попытки не увенчаются успехом, но он приложит все усилия. Это главная цель, которую он хочет достичь по итогам переговоров с Путиным", - заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.По словам заместителя директора Института международных отношений Народного университета Китая Цзинь Цаньжуна, у США нет шансов кардинально изменить направление американо-российских отношений с конфронтации на сотрудничество. Максимум, что может получить Байден по итогам переговоров, это замедлить тенденцию к ухудшению, считает эксперт."Начиная с Обамы, каждый новый президент США пытается перезагрузить отношения с Россией, но каждый раз это заканчивается конфронтацией. Это доказывает, что в российско-американских отношениях существуют глубокие структурные конфликты", - сказал эксперт.Как отмечает издание, 15 июня был день рождения лидера Китая Си Цзиньпина. Два года назад он отпраздновал свой день рождения с Путиным, и Путин преподнес в подарок китайскому лидеру российское мороженое. За последние годы отношения двух лидеров стали еще более тесными."Такие прочные и близкие личные отношения между лидерами основаны на высоком уровне взаимного доверия, схожих ценностях и широких общих интересах, разделяемых двумя крупными державами, в отличие от хрупкого единства между США и их союзниками. Так что Китай совершенно не беспокоят дипломатические усилия Байдена", - пишет издание.

https://ria.ru/20210616/peregovory-1737206233.html

https://ria.ru/20210615/vstrecha-1737089385.html

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россия, джо байден, владимир путин, китай, сша, в мире