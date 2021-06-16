Пашинян пригрозил компании "Газпром Армения" уголовными делами
16:48 16.06.2021 (обновлено: 17:29 16.06.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Пашинян заявил, что руководство компании "Газпром Армения" заставляет сотрудников ходить на митинги
ЕРЕВАН, 16 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пригрозил уголовными делами компании "Газпром Армения", если подтвердится информация, что ее руководство принуждает сотрудников ходить на митинги или голосовать определенным образом на парламентских выборах 20 июня.
"Если есть такие факты, мы ими займемся. Надеюсь, что эти факты не подтвердятся, так как если они подтвердятся, это будет означать что-то другое. Это будет иметь очень тяжелые последствия", — сказал исполняющий обязанности главы правительства на встрече с избирателями.
Он подчеркнул, что любого сотрудника компании, который будет вести подобную деятельность, до 15 июля, как минимум, уволят, также ему будет грозить уголовная ответственность.
"Я не понял, "Газпром Армения" может работать против правительства и народа Армении? Чтобы даже не думали об этом, вас будут судить группами, пачками", — заключил Пашинян.
ЗАО "Газпром Армения" — дочернее предприятие ПАО "Газпром". Агентству Sputnik Армения там заявили, что компания никак не участвует в предвыборных процессах в республике.
Парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня. В них примут участие 21 партия и четыре блока.