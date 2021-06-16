https://ria.ru/20210616/armeniya-1737260072.html

Пашинян пригрозил компании "Газпром Армения" уголовными делами

Пашинян пригрозил компании "Газпром Армения" уголовными делами - РИА Новости, 16.06.2021

Пашинян пригрозил компании "Газпром Армения" уголовными делами

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пригрозил уголовными делами компании "Газпром Армения", если подтвердится информация, что ее... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:48

2021-06-16T16:48

2021-06-16T17:29

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 16 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пригрозил уголовными делами компании "Газпром Армения", если подтвердится информация, что ее руководство принуждает сотрудников ходить на митинги или голосовать определенным образом на парламентских выборах 20 июня."Если есть такие факты, мы ими займемся. Надеюсь, что эти факты не подтвердятся, так как если они подтвердятся, это будет означать что-то другое. Это будет иметь очень тяжелые последствия", — сказал исполняющий обязанности главы правительства на встрече с избирателями.Он подчеркнул, что любого сотрудника компании, который будет вести подобную деятельность, до 15 июля, как минимум, уволят, также ему будет грозить уголовная ответственность.ЗАО "Газпром Армения" — дочернее предприятие ПАО "Газпром". Агентству Sputnik Армения там заявили, что компания никак не участвует в предвыборных процессах в республике.Парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня. В них примут участие 21 партия и четыре блока.

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никол пашинян, газпром армения, армения, в мире