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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/amerikantsy-1737326105.html
Американцы высказались об инциденте с журналистами и охраной Путина
Американцы высказались об инциденте с журналистами и охраной Путина - РИА Новости, 16.06.2021
Американцы высказались об инциденте с журналистами и охраной Путина
Читатели сайта Fox News прокомментировали сообщения о давке, устроенной американскими журналистами во время саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T23:21
2021-06-16T23:21
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели сайта Fox News прокомментировали сообщения о давке, устроенной американскими журналистами во время саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Ранее в Сети появился ролик, на котором видно, как сотрудники охраны просят прессу разойтись. В материале Fox News уточнили, что "американских репортеров агрессивно вытолкнули сотрудники российской службы безопасности". Многие комментаторы на Fox News встали на сторону охранников. "Итак, если охранники (в данном случае русские) говорят вам: "Не приближайтесь!" — а вы их не слушаете, могут быть последствия? А что тут удивительного?" — написал пользователь под ником Side_Piece_Harris. "Журналисты неправы. Если они не могут просто постоять позади прочерченной перед ними линии, то они просто безответственные люди. Недостаточно ответственные, чтобы приближаться к главам государств", — согласился с предыдущем комментатором 4keepingtime. При этом другая часть комментаторов раскритиковала американскую прессу не только за этот конкретный случай, но и за их работу в целом. "Американская пресса сегодня не более чем пропагандистский орган. &lt;…&gt; Хорошо, что им задали небольшую трепку", — отметил пользователь MongoLikesCandy403."Их потянули за рубашки, потому что они отказывались слушать, и теперь они будут кричать о крайней агрессивности", — указал Stoneywaters.Саммит в Женеве на вилле Ла Гранж состоял из двух частей: в узком составе и расширенном. После переговоров оба лидера провели пресс-конференции. Путин, говоря о встрече с президентом США, отметил, что разговор был конструктивным, с обеих сторон было проявлено желание искать сближение позиций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210616/zhurnalist-1737256379.html
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Американцы высказались об инциденте с журналистами и охраной Путина
23:21 16.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМашина кортежа президента США Джо Байдена у виллы Ла Гранж в Женеве, где пройдет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным
Машина кортежа президента США Джо Байдена у виллы Ла Гранж в Женеве, где пройдет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Американцы высказались об инциденте с журналистами и охраной Путина

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели сайта Fox News прокомментировали сообщения о давке, устроенной американскими журналистами во время саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
Ранее в Сети появился ролик, на котором видно, как сотрудники охраны просят прессу разойтись. В материале Fox News уточнили, что "американских репортеров агрессивно вытолкнули сотрудники российской службы безопасности".
Давка среди журналистов у входа на виллу Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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Американский журналист прокомментировал давку на саммите Путина и Байдена
Многие комментаторы на Fox News встали на сторону охранников.
"Итак, если охранники (в данном случае русские) говорят вам: "Не приближайтесь!" — а вы их не слушаете, могут быть последствия? А что тут удивительного?" — написал пользователь под ником Side_Piece_Harris.
"Российская охрана присутствовала там не для вежливых речей, а чтобы выполнить поставленную задачу", — добавил Brokendrum.
"Журналисты неправы. Если они не могут просто постоять позади прочерченной перед ними линии, то они просто безответственные люди. Недостаточно ответственные, чтобы приближаться к главам государств", — согласился с предыдущем комментатором 4keepingtime.
При этом другая часть комментаторов раскритиковала американскую прессу не только за этот конкретный случай, но и за их работу в целом.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 22:00Саммит Путина и Байдена
Байден раскритиковал журналистов после встречи с Путиным
"Американская пресса сегодня не более чем пропагандистский орган. <…> Хорошо, что им задали небольшую трепку", — отметил пользователь MongoLikesCandy403.
"Их потянули за рубашки, потому что они отказывались слушать, и теперь они будут кричать о крайней агрессивности", — указал Stoneywaters.
"Наша пресса больше заинтересована в том, чтобы протолкнуть вам свою версию событий, чем в том, чтобы отразить сами события в том виде, как они произошли", — заключил Jim95746.
Саммит в Женеве на вилле Ла Гранж состоял из двух частей: в узком составе и расширенном. После переговоров оба лидера провели пресс-конференции. Путин, говоря о встрече с президентом США, отметил, что разговор был конструктивным, с обеих сторон было проявлено желание искать сближение позиций.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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