https://ria.ru/20210616/amerikantsy-1737326105.html

Американцы высказались об инциденте с журналистами и охраной Путина

Американцы высказались об инциденте с журналистами и охраной Путина - РИА Новости, 16.06.2021

Американцы высказались об инциденте с журналистами и охраной Путина

Читатели сайта Fox News прокомментировали сообщения о давке, устроенной американскими журналистами во время саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T23:21

2021-06-16T23:21

2021-06-16T23:21

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели сайта Fox News прокомментировали сообщения о давке, устроенной американскими журналистами во время саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Ранее в Сети появился ролик, на котором видно, как сотрудники охраны просят прессу разойтись. В материале Fox News уточнили, что "американских репортеров агрессивно вытолкнули сотрудники российской службы безопасности". Многие комментаторы на Fox News встали на сторону охранников. "Итак, если охранники (в данном случае русские) говорят вам: "Не приближайтесь!" — а вы их не слушаете, могут быть последствия? А что тут удивительного?" — написал пользователь под ником Side_Piece_Harris. "Журналисты неправы. Если они не могут просто постоять позади прочерченной перед ними линии, то они просто безответственные люди. Недостаточно ответственные, чтобы приближаться к главам государств", — согласился с предыдущем комментатором 4keepingtime. При этом другая часть комментаторов раскритиковала американскую прессу не только за этот конкретный случай, но и за их работу в целом. "Американская пресса сегодня не более чем пропагандистский орган. <…> Хорошо, что им задали небольшую трепку", — отметил пользователь MongoLikesCandy403."Их потянули за рубашки, потому что они отказывались слушать, и теперь они будут кричать о крайней агрессивности", — указал Stoneywaters.Саммит в Женеве на вилле Ла Гранж состоял из двух частей: в узком составе и расширенном. После переговоров оба лидера провели пресс-конференции. Путин, говоря о встрече с президентом США, отметил, что разговор был конструктивным, с обеих сторон было проявлено желание искать сближение позиций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210616/zhurnalist-1737256379.html

https://ria.ru/20210616/bayden-1737319718.html

россия

женева (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире