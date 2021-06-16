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Родителей осужденного в России американца "оскорбили" слова Путина
Родителей осужденного в России американца "оскорбили" слова Путина - РИА Новости, 16.06.2021
Родителей осужденного в России американца "оскорбили" слова Путина
Мать осужденного в России американца Тревора Рида Паула сочла слова Владимира Путина о ее сыне "оскорбительными". РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:37
2021-06-16T18:40
тревор рид
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мать осужденного в России американца Тревора Рида Паула сочла слова Владимира Путина о ее сыне "оскорбительными".Об этом женщина заявила в эфире телеканала CNN.Путин в опубликованном в понедельник интервью американскому телеканалу NBC назвал Рида возмутителем спокойствия и пьяницей, который "нажрался" водки и устроил драку. При этом на вопрос, готов ли он рассмотреть обмен заключенными между Россией и США, президент ответил положительно. Родители Рида выразили мнение, что все обвинения против их сына сфабрикованы. "Мы никогда не говорили ничего плохого о президенте Путине, это вопрос правительства и политики. Мы считаем странным, что он делает такие ложные заявления о нашем сыне", — добавил отец Рида Джоуи.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыли полицейские. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел, по пути он ударил одного сотрудника полиции и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за его действий полицейская машина чуть не попала в ДТП.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови — 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению: американец выпил примерно литр водки. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, Рид пообещал больше никогда не употреблять этот алкогольный напиток.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждала, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу. По ее словам, экспертиза показала, что Рид был "патологически пьян", как "труп, который может только лежать".
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тревор рид, россия, владимир путин, москва, сша, в мире
Родителей осужденного в России американца "оскорбили" слова Путина
17:37 16.06.2021 (обновлено: 18:40 16.06.2021)
 
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевТревор Рид в Головинском суде Москвы
Тревор Рид в Головинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Родителей осужденного в России американца Тревора Рида "оскорбили" слова Путина

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мать осужденного в России американца Тревора Рида Паула сочла слова Владимира Путина о ее сыне "оскорбительными".
Об этом женщина заявила в эфире телеканала CNN.
Путин в опубликованном в понедельник интервью американскому телеканалу NBC назвал Рида возмутителем спокойствия и пьяницей, который "нажрался" водки и устроил драку. При этом на вопрос, готов ли он рассмотреть обмен заключенными между Россией и США, президент ответил положительно.
Родители Рида выразили мнение, что все обвинения против их сына сфабрикованы.
"Мы никогда не говорили ничего плохого о президенте Путине, это вопрос правительства и политики. Мы считаем странным, что он делает такие ложные заявления о нашем сыне", — добавил отец Рида Джоуи.
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По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыли полицейские. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел, по пути он ударил одного сотрудника полиции и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за его действий полицейская машина чуть не попала в ДТП.
Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови — 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению: американец выпил примерно литр водки. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, Рид пообещал больше никогда не употреблять этот алкогольный напиток.
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Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждала, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу. По ее словам, экспертиза показала, что Рид был "патологически пьян", как "труп, который может только лежать".
 
Тревор РидРоссияВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
 
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