https://ria.ru/20210616/abkhaziya-1737285936.html

Посольство России призвало Абхазию обеспечить безопасность туристов

Посольство России призвало Абхазию обеспечить безопасность туристов - РИА Новости, 16.06.2021

Посольство России призвало Абхазию обеспечить безопасность туристов

Посольство России в Абхазии после с инцидента с туристами призвало местные власти обеспечить безопасность российских отдыхающих в республике. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:48

2021-06-16T18:48

2021-06-16T18:48

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СУХУМ, 16 июн – РИА Новости. Посольство России в Абхазии после с инцидента с туристами призвало местные власти обеспечить безопасность российских отдыхающих в республике.В ночь с 14 на 15 июня двое российских туристов получили ранения во время стрельбы в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в городе Пицунда. Они доставлены в больницу в Сочи, их жизни ничего не угрожает. Стрельбу открыл местный житель Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. После инцидента глава МВД республики отстранил от работы ряд правоохранителей."Призываем абхазские власти к скорейшему завершению следственных действий и привлечению преступника к ответственности, а также усилению профилактической работы, направленной на борьбу с криминалом и безусловное обеспечение безопасности российских граждан с учетом начавшегося туристического сезона", - говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в среду.В посольстве заявили, что это далеко не первый резонансный случай с нападением на российских туристов в республике.Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание после ранения двух россиян, в ходе которого поручил усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Глава республики также поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона, а также проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения. Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе.

https://ria.ru/20210616/dtp-1737220136.html

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