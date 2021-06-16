https://ria.ru/20210616/abkhaziya-1737285936.html
Посольство России призвало Абхазию обеспечить безопасность туристов
Посольство России призвало Абхазию обеспечить безопасность туристов - РИА Новости, 16.06.2021
Посольство России призвало Абхазию обеспечить безопасность туристов
Посольство России в Абхазии после с инцидента с туристами призвало местные власти обеспечить безопасность российских отдыхающих в республике. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:48
2021-06-16T18:48
2021-06-16T18:48
россия
абхазия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580461765_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_5229536bdaac6dce1c2e823d4e470f77.jpg
СУХУМ, 16 июн – РИА Новости. Посольство России в Абхазии после с инцидента с туристами призвало местные власти обеспечить безопасность российских отдыхающих в республике.В ночь с 14 на 15 июня двое российских туристов получили ранения во время стрельбы в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в городе Пицунда. Они доставлены в больницу в Сочи, их жизни ничего не угрожает. Стрельбу открыл местный житель Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. После инцидента глава МВД республики отстранил от работы ряд правоохранителей."Призываем абхазские власти к скорейшему завершению следственных действий и привлечению преступника к ответственности, а также усилению профилактической работы, направленной на борьбу с криминалом и безусловное обеспечение безопасности российских граждан с учетом начавшегося туристического сезона", - говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в среду.В посольстве заявили, что это далеко не первый резонансный случай с нападением на российских туристов в республике.Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание после ранения двух россиян, в ходе которого поручил усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Глава республики также поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона, а также проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения. Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе.
https://ria.ru/20210616/dtp-1737220136.html
https://ria.ru/20210615/abkhaziya-1737080982.html
россия
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580461765_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_64ca95ee9d342269d92435b353a8b1b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, в мире
Посольство России призвало Абхазию обеспечить безопасность туристов
Посольство России в Абхазии призвало власти республики обеспечить безопасность туристов