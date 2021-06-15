https://ria.ru/20210615/zhurnalist-1737091053.html

СК заинтересовался репликой журналиста Шевченко в адрес зампреда Госдумы

СК заинтересовался репликой журналиста Шевченко в адрес зампреда Госдумы - РИА Новости, 15.06.2021

СК заинтересовался репликой журналиста Шевченко в адрес зампреда Госдумы

Следственный комитет заинтересовался выступлением журналиста Максима Шевченко, в котором тот раскритиковал зампреда Госдумы Ольгу Тимофееву. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T15:29

2021-06-15T15:29

2021-06-15T16:55

россия

ольга тимофеева (депутат гд)

госдума рф

максим шевченко

нефтекумский район

происшествия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следственный комитет заинтересовался выступлением журналиста Максима Шевченко, в котором тот раскритиковал зампреда Госдумы Ольгу Тимофееву.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, силовики проверяют, нет ли в материалах признаков клеветы. Речь идет о ролике на канале Шевченко в YouTube, где он утверждает, что Тимофеева якобы "организовала травлю ногайцев".Клевету квалифицируют по статье 128.1 Уголовного кодекса. Максимальное наказание —лишение свободы до пяти лет. Официальным подтверждением информации о начале проверки РИА Новости пока не располагает.События, о которых идет речь, произошли еще в 2012 году. Тогда несколько семей мусульман из Нефтекумского района Ставрополья пожаловались в муфтият на то, что их дочерям запрещали посещать школу в хиджабах. Семьи подчеркивали, что преподаватели не разделяют учениц по религиозному признаку, но "выполняют распоряжение вышестоящих органов".Спор о том, правомерно или нет детям из мусульманских семей запретили ходить в школу в хиджабах, дошел до Верховного суда России. В 2013 году жители Ставрополья попытались оспорить запрет, однако инстанция отклонила их жалобу.Спустя три года застрелили отца одной из девочек — активного участника движения против таких ограничений. Его изрешеченное пулями тело нашли у местной автодороги, по факту чего Следственный комитет возбуждал уголовное дело. Следствие отмечало, что рассматривает различные версии, в том числе дорожный конфликт. О задержании подозреваемого в убийстве и установлении мотивов не сообщалось.Ольга Тимофеева в 2008-2012 годах была депутатом Ставропольской городской думы, а с 2012-го заседает в Государственной думе (с 2016-го — занимает должность зампреда). До 2016 года, как указано в биографии, совмещала работу в парламенте и на региональном телевидении.

https://ria.ru/20210216/shevchenko-1597705332.html

россия

нефтекумский район

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россия, ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф, максим шевченко, нефтекумский район, происшествия