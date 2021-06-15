https://ria.ru/20210615/zheneva-1737124815.html

Самолет с российской делегацией и журналистами приземлился в Женеве

Самолет с российской делегацией и журналистами приземлился в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021

Самолет с российской делегацией и журналистами приземлился в Женеве

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула приземлился в Женеве, где завтра пройдет встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-15T18:21

2021-06-15T18:21

2021-06-16T08:54

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

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швейцария

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 15 июн — РИА Новости. Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула приземлился в Женеве, где завтра пройдет встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Как передает корреспондент РИА Новости, задержка составила около часа. На подлете к городу стюардесса объявила, что лайнер поставили в зону ожидания для разрешения на посадку. Самолет СЛО "Россия" стал кружить в небе над Женевским озером, сделав несколько десятков разворотов. Через некоторое время он начал снижение.По всей видимости, задержка была связана с прилетом в Швейцарию президента США. Владимир Путин прибудет в Женеву завтра непосредственно перед переговорами.Они пройдут на вилле Ла Гранж. Начало намечено на 14:00 мск, согласованы почти все организационные моменты и повестка.Переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен.Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков.Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Их присутствие указывает на то, что Путин и Байден, вероятно, будут обсуждать ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Также, как уточнял Ушаков, разговор может коснуться Белоруссии и заключения Алексея Навального.После переговоров состоится двусторонняя встреча российского президента с швейцарским коллегой, далее Путин вылетит в Россию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/vstrecha-1737124054.html

https://ria.ru/20210615/sammit-1737099655.html

россия

женева (город)

швейцария

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры приземления самолета российской делегации в Женеве Самолет с российской делегацией и журналистами на борту 15 июня приземлился в швейцарской Женеве в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, который состоится 16 июня. 2021-06-15T18:21 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саммит путина и байдена, россия, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире