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Самолет с российской делегацией и журналистами приземлился в Женеве
Самолет с российской делегацией и журналистами приземлился в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021
Самолет с российской делегацией и журналистами приземлился в Женеве
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула приземлился в Женеве, где завтра пройдет встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-15T18:21
2021-06-16T08:54
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
швейцария
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 15 июн — РИА Новости. Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула приземлился в Женеве, где завтра пройдет встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Как передает корреспондент РИА Новости, задержка составила около часа. На подлете к городу стюардесса объявила, что лайнер поставили в зону ожидания для разрешения на посадку. Самолет СЛО "Россия" стал кружить в небе над Женевским озером, сделав несколько десятков разворотов. Через некоторое время он начал снижение.По всей видимости, задержка была связана с прилетом в Швейцарию президента США. Владимир Путин прибудет в Женеву завтра непосредственно перед переговорами.Они пройдут на вилле Ла Гранж. Начало намечено на 14:00 мск, согласованы почти все организационные моменты и повестка.Переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен.Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков.Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Их присутствие указывает на то, что Путин и Байден, вероятно, будут обсуждать ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Также, как уточнял Ушаков, разговор может коснуться Белоруссии и заключения Алексея Навального.После переговоров состоится двусторонняя встреча российского президента с швейцарским коллегой, далее Путин вылетит в Россию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210615/vstrecha-1737124054.html
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россия
женева (город)
швейцария
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60
Кадры приземления самолета российской делегации в Женеве
Самолет с российской делегацией и журналистами на борту 15 июня приземлился в швейцарской Женеве в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, который состоится 16 июня.
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саммит путина и байдена, россия, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире
Самолет с российской делегацией и журналистами приземлился в Женеве
18:21 15.06.2021 (обновлено: 08:54 16.06.2021)
 

Самолёт с российской делегацией и журналистами кремлевского пула приземлился в Женеве

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 15 июн — РИА Новости. Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула приземлился в Женеве, где завтра пройдет встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
Как передает корреспондент РИА Новости, задержка составила около часа. На подлете к городу стюардесса объявила, что лайнер поставили в зону ожидания для разрешения на посадку.
Самолет СЛО "Россия" стал кружить в небе над Женевским озером, сделав несколько десятков разворотов. Через некоторое время он начал снижение.
По всей видимости, задержка была связана с прилетом в Швейцарию президента США. Владимир Путин прибудет в Женеву завтра непосредственно перед переговорами.
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Переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен.
Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков.
Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Их присутствие указывает на то, что Путин и Байден, вероятно, будут обсуждать ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Также, как уточнял Ушаков, разговор может коснуться Белоруссии и заключения Алексея Навального.
После переговоров состоится двусторонняя встреча российского президента с швейцарским коллегой, далее Путин вылетит в Россию.
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