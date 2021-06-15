https://ria.ru/20210615/zdunov-1738300903.html

Врио главы Мордовии Здунов заявил, что пойдет на выборы от ЕР

Врио главы Мордовии Здунов заявил, что пойдет на выборы от ЕР - РИА Новости, 23.06.2021

Врио главы Мордовии Здунов заявил, что пойдет на выборы от ЕР

Врио главы Мордовии Артем Здунов пойдет на выборы руководителя республики от партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-15T18:17

2021-06-15T18:17

2021-06-23T18:28

республика мордовия

артем здунов

единая россия

владимир путин

политика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов пойдет на выборы руководителя республики от партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."Артем Алексеевич Здунов сегодня заявил, что принял решение участвовать в выборах главы республики Мордовия, а также возглавить список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госсобрание", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что депутаты Госсобрания Мордовии на заседании регионального парламента назначили на 19 сентября выборы главы республики и выборы депутатов Госсобрания.Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.

https://ria.ru/20210620/mordoviya-1737806585.html

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артем здунов, единая россия, владимир путин, политика