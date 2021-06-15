Врио главы Мордовии Здунов заявил, что пойдет на выборы от ЕР
18:17 15.06.2021 (обновлено: 18:28 23.06.2021)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов пойдет на выборы руководителя республики от партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Артем Алексеевич Здунов сегодня заявил, что принял решение участвовать в выборах главы республики Мордовия, а также возглавить список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госсобрание", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что депутаты Госсобрания Мордовии на заседании регионального парламента назначили на 19 сентября выборы главы республики и выборы депутатов Госсобрания.
"Я планирую выдвигаться от партии "Единая Россия"… Я считаю, что должна работать команда на всех уровнях – от сельских поселений до Государственной думы… Я планирую, намереваюсь – считаю, это делать необходимо в сложившейся ситуации, надо общество консолидировать - от "Единой России" возглавить список и в Госсобрание республики", - заявил Здунов на распространенных местными СМИ кадрах общения с журналистами.
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.