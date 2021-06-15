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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20210615/zdunov-1738300903.html
Врио главы Мордовии Здунов заявил, что пойдет на выборы от ЕР
Врио главы Мордовии Здунов заявил, что пойдет на выборы от ЕР - РИА Новости, 23.06.2021
Врио главы Мордовии Здунов заявил, что пойдет на выборы от ЕР
Врио главы Мордовии Артем Здунов пойдет на выборы руководителя республики от партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-15T18:17
2021-06-23T18:28
республика мордовия
артем здунов
единая россия
владимир путин
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов пойдет на выборы руководителя республики от партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."Артем Алексеевич Здунов сегодня заявил, что принял решение участвовать в выборах главы республики Мордовия, а также возглавить список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госсобрание", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что депутаты Госсобрания Мордовии на заседании регионального парламента назначили на 19 сентября выборы главы республики и выборы депутатов Госсобрания.Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
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артем здунов, единая россия, владимир путин, политика

Врио главы Мордовии Здунов заявил, что пойдет на выборы от ЕР

18:17 15.06.2021 (обновлено: 18:28 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов пойдет на выборы руководителя республики от партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Артем Алексеевич Здунов сегодня заявил, что принял решение участвовать в выборах главы республики Мордовия, а также возглавить список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госсобрание", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что депутаты Госсобрания Мордовии на заседании регионального парламента назначили на 19 сентября выборы главы республики и выборы депутатов Госсобрания.
"Я планирую выдвигаться от партии "Единая Россия"… Я считаю, что должна работать команда на всех уровнях – от сельских поселений до Государственной думы… Я планирую, намереваюсь – считаю, это делать необходимо в сложившейся ситуации, надо общество консолидировать - от "Единой России" возглавить список и в Госсобрание республики", - заявил Здунов на распространенных местными СМИ кадрах общения с журналистами.
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
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Республика МордовияАртем ЗдуновЕдиная РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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