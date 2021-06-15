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Назван неожиданный способ защититься от коронавируса
Назван неожиданный способ защититься от коронавируса - РИА Новости, 16.06.2021
Назван неожиданный способ защититься от коронавируса
Ученые из Йельского университета выяснили, что простуда может защитить человека от COVID-19. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-15T20:06
2021-06-16T06:25
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
йельский университет
общество
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ученые из Йельского университета выяснили, что простуда может защитить человека от COVID-19. Об этом пишет Daily Mail.По словам специалистов, провоцирующий простуду вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусной инфекцией. Это открытие может стать отправной точкой для того, чтобы найти более эффективные способы лечения COVID-19.Иммунный ответ представляет собой стимулированные интерфероном гены, которые реагируют на ранней стадии заболевания и предотвращают размножение вируса в организме. Исследователи ранее обнаружили, что повышение иммунитета в результате простуды может защитить человека от гриппа, поэтому ученые стали искать аналогичный способ борьбы с COVID-19.Специалисты вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, заразили ее вызывающим простуду риновирусом, а затем коронавирусом. После контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы, которая остановила распространение SARS-CoV-2.При этом ученые подчеркивают, что лечение, основанное на этом принципе, нужно начинать как можно быстрее с момента заражения человека коронавирусной инфекцией, чтобы SARS-CoV-2 не размножался в организме экспоненциально.На более поздних стадиях заболевания такая терапия опасна, поскольку высокий уровень интерферона может чрезмерно стимулировать иммунную систему и привести к более тяжелому течению COVID-19.
https://ria.ru/20210615/kovid-1737108288.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, йельский университет, общество
Назван неожиданный способ защититься от коронавируса
20:06 15.06.2021 (обновлено: 06:25 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков

Ученые раскрыли неожиданный способ защиты от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ученые из Йельского университета выяснили, что простуда может защитить человека от COVID-19. Об этом пишет Daily Mail.
По словам специалистов, провоцирующий простуду вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусной инфекцией. Это открытие может стать отправной точкой для того, чтобы найти более эффективные способы лечения COVID-19.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале Ленэкспо в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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Специалисты вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, заразили ее вызывающим простуду риновирусом, а затем коронавирусом. После контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы, которая остановила распространение SARS-CoV-2.
При этом ученые подчеркивают, что лечение, основанное на этом принципе, нужно начинать как можно быстрее с момента заражения человека коронавирусной инфекцией, чтобы SARS-CoV-2 не размножался в организме экспоненциально.
На более поздних стадиях заболевания такая терапия опасна, поскольку высокий уровень интерферона может чрезмерно стимулировать иммунную систему и привести к более тяжелому течению COVID-19.
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