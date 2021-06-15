https://ria.ru/20210615/zaschita-1737137164.html

Назван неожиданный способ защититься от коронавируса

Назван неожиданный способ защититься от коронавируса - РИА Новости, 16.06.2021

Назван неожиданный способ защититься от коронавируса

Ученые из Йельского университета выяснили, что простуда может защитить человека от COVID-19. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-15T20:06

2021-06-15T20:06

2021-06-16T06:25

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

йельский университет

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ученые из Йельского университета выяснили, что простуда может защитить человека от COVID-19. Об этом пишет Daily Mail.По словам специалистов, провоцирующий простуду вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусной инфекцией. Это открытие может стать отправной точкой для того, чтобы найти более эффективные способы лечения COVID-19.Иммунный ответ представляет собой стимулированные интерфероном гены, которые реагируют на ранней стадии заболевания и предотвращают размножение вируса в организме. Исследователи ранее обнаружили, что повышение иммунитета в результате простуды может защитить человека от гриппа, поэтому ученые стали искать аналогичный способ борьбы с COVID-19.Специалисты вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, заразили ее вызывающим простуду риновирусом, а затем коронавирусом. После контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы, которая остановила распространение SARS-CoV-2.При этом ученые подчеркивают, что лечение, основанное на этом принципе, нужно начинать как можно быстрее с момента заражения человека коронавирусной инфекцией, чтобы SARS-CoV-2 не размножался в организме экспоненциально.На более поздних стадиях заболевания такая терапия опасна, поскольку высокий уровень интерферона может чрезмерно стимулировать иммунную систему и привести к более тяжелому течению COVID-19.

https://ria.ru/20210615/kovid-1737108288.html

https://ria.ru/20210612/simptomy-1736766421.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, йельский университет, общество