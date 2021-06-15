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Челябинский губернатор предложил давать выходной после вакцинации
Челябинский губернатор предложил давать выходной после вакцинации - РИА Новости, 15.06.2021
Челябинский губернатор предложил давать выходной после вакцинации
Выходной день следует предоставлять жителям Челябинской области, которые сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, заявил во вторник губернатор региона РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:24
2021-06-15T11:24
алексей текслер
челябинская область
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Выходной день следует предоставлять жителям Челябинской области, которые сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, заявил во вторник губернатор региона Алексей Текслер."Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы. У некоторых наших граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома", - цитирует пресс-служба главы региона его слова с заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.Текслер отметил, что всем работодателям, в том числе промышленных предприятий региона, рекомендуется сделать такой день выходным и оплачиваемым.Пресс-служба правительства уточняет, что жители области смогут взять по выходному дню после каждого этапа вакцинации. Глава региона уже обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с предложением поддержать инициативу о введении выходного дня, поясняется в сообщении.По данным пресс-службы, в Челябинскую область поступило более 351 тысячи комплектов вакцины от COVID-19, дополнительно в учреждения ФМБА направлена партия препарата для вакцинации 35 тысяч человек. Всего в регионе задействовано в проведении вакцинации свыше 60 медицинских организаций, развернуто 126 прививочных пунктов. Продолжают работать выездные бригады вакцинации в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.Также Челябинская область в числе регионов, где первыми в стране начали проводить вакцинацию в садовых товариществах, отмечает пресс-служба правительства.По данным минздрава региона, в области подтверждено 64 327 случаев заболевания COVID-19 (плюс 89 новых подтверждений к понедельнику).
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алексей текслер, челябинская область, общество
Челябинский губернатор предложил давать выходной после вакцинации
11:24 15.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак
Вакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Челябинский губернатор Текслер предложил давать выходной после вакцинации от коронавируса

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Выходной день следует предоставлять жителям Челябинской области, которые сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, заявил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.
"Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы. У некоторых наших граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома", - цитирует пресс-служба главы региона его слова с заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.
Текслер отметил, что всем работодателям, в том числе промышленных предприятий региона, рекомендуется сделать такой день выходным и оплачиваемым.
Пресс-служба правительства уточняет, что жители области смогут взять по выходному дню после каждого этапа вакцинации. Глава региона уже обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с предложением поддержать инициативу о введении выходного дня, поясняется в сообщении.
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По данным пресс-службы, в Челябинскую область поступило более 351 тысячи комплектов вакцины от COVID-19, дополнительно в учреждения ФМБА направлена партия препарата для вакцинации 35 тысяч человек. Всего в регионе задействовано в проведении вакцинации свыше 60 медицинских организаций, развернуто 126 прививочных пунктов. Продолжают работать выездные бригады вакцинации в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.
Также Челябинская область в числе регионов, где первыми в стране начали проводить вакцинацию в садовых товариществах, отмечает пресс-служба правительства.
По данным минздрава региона, в области подтверждено 64 327 случаев заболевания COVID-19 (плюс 89 новых подтверждений к понедельнику).
 
Алексей ТекслерЧелябинская областьОбщество
 
 
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