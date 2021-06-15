Круглый стол ЭИСИ о предвыборных съездах партий
18 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Накануне съездов. Начало избирательной кампании".
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Участники:
- президент фонда "Петербургская политика" Михаил ВИНОГРАДОВ;
- президент консалтингового агентства "Bakster-group", руководитель Центрального аппарата партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий ГУСЕВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
Ожидается, что Президент РФ В.В. Путин подпишет Указ о назначении выборов в Государственную Думу РФ в ближайшие дни. Партии проведут предвыборные съезды. Можно считать, что избирательная кампания началась.
19 июня мероприятие состоится у "Единой России", затем пройдут съезды КПРФ и партии "Справедливая Россия – За правду". Эксперты ждут политических сенсаций: неожиданных лидеров, ярких программ и амбициозных заявлений.
Каких кандидатов хотят видеть избиратели? Кто в партиях будет привлекать общественное внимание? Что следует учесть в предвыборных программах?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент фонда "Петербургская политика" Михаил ВИНОГРАДОВ;
- президент консалтингового агентства "Bakster-group", руководитель Центрального аппарата партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий ГУСЕВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
Ожидается, что Президент РФ В.В. Путин подпишет Указ о назначении выборов в Государственную Думу РФ в ближайшие дни. Партии проведут предвыборные съезды. Можно считать, что избирательная кампания началась.
19 июня мероприятие состоится у "Единой России", затем пройдут съезды КПРФ и партии "Справедливая Россия – За правду". Эксперты ждут политических сенсаций: неожиданных лидеров, ярких программ и амбициозных заявлений.
Каких кандидатов хотят видеть избиратели? Кто в партиях будет привлекать общественное внимание? Что следует учесть в предвыборных программах?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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