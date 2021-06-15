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Круглый стол ЭИСИ о предвыборных съездах партий

Круглый стол ЭИСИ о предвыборных съездах партий - РИА Новости, 15.06.2021

Круглый стол ЭИСИ о предвыборных съездах партий

18 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Накануне съездов. Начало избирательной кампании".

2021-06-15T19:00

2021-06-15T19:00

2021-06-15T19:00

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Задать вопросУчастники:- президент фонда "Петербургская политика" Михаил ВИНОГРАДОВ;- президент консалтингового агентства "Bakster-group", руководитель Центрального аппарата партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий ГУСЕВ;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- руководитель Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;- руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА;- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.Ожидается, что Президент РФ В.В. Путин подпишет Указ о назначении выборов в Государственную Думу РФ в ближайшие дни. Партии проведут предвыборные съезды. Можно считать, что избирательная кампания началась.19 июня мероприятие состоится у "Единой России", затем пройдут съезды КПРФ и партии "Справедливая Россия – За правду". Эксперты ждут политических сенсаций: неожиданных лидеров, ярких программ и амбициозных заявлений.Каких кандидатов хотят видеть избиратели? Кто в партиях будет привлекать общественное внимание? Что следует учесть в предвыборных программах?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы